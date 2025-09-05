Nieuwe Galaxy S26-leaks wijzen op meer afgeronde randen voor de Ultra en wat iPhone 17-inspiratie

We zijn momenteel eigenlijk nog meer bezig met wat de nieuwe Samsung Galaxy S25 FE allemaal te bieden heeft, maar Samsung zit natuurlijk niet stil en in januari komt natuurlijk ook alweer de Galaxy S26-serie eraan. Nu zijn we ook weer wat nieuwe leaks tegengekomen over de aankomende modellen.

Ten eerste heeft de bekende tipgever @UniverseIce een onofficiële render van de Samsung Galaxy S26 Ultra naast de Galaxy S25 Ultra gepost. Hierbij werden ook de zogenaamde afmetingen van het aankomende toestel getoond. Het nieuwe model lijkt iets langer en breder te worden dan zijn voorganger.

De Samsung Galaxy S25 Ultra meet 162,8 x 77,6 mm, terwijl de Galaxy S26 Ultra afmetingen van 163,4 x 77,9 mm lijkt te krijgen. Dat zijn geen gigantische verschillen en je zal het misschien niet eens heel duidelijk merken als je de telefoons naast elkaar houdt.

Wat je misschien wel zal merken, zijn de extra afgeronde hoeken die volgens deze leaker aanwezig zullen zijn. Samsung lijkt steeds verder af te wijken van de typische hoekige look van voorgaande Ultra-modellen. We zijn benieuwd of er wel nog ruimte voor een S Pen blijft.

Alle modellen

Here’s your first look at the Samsung Galaxy S26 dummies, Launching in February, and it looks like Samsung is going with a design very similar to the iPhone 17. pic.twitter.com/z581xHUxphSeptember 4, 2025

We hebben ook een nieuwe gelekte afbeelding gezien waarop 'dummy units' van alle drie de Galaxy S26-toestellen te zien zijn. Deze afbeelding is gedeeld door @SonnyDickson, een tipgever die meestal redelijk accurate informatie deelt. We verwachten overigens volgend jaar een Pro-, Edge- en Ultra-model. Eerdere geruchten hebben al gesuggereerd dat er geen standaard Galaxy S26 meer zal zijn, of die wordt nu dus gewoon 'Pro' genoemd, en de Plus lijkt volledig te verdwijnen.

Je kan op de afbeelding zien dat de middelste telefoon, de Samsung Galaxy S26 Edge, een erg iPhone 17 Pro-achtig design lijkt te krijgen. Er is namelijk een redelijk opvallend rechthoekig camerablok te zien. We zeggen hier iPhone 17 Pro-achtig, maar dat is dus alleen het geval als de laatste gelekte iPhone 17 Pro-renders ook accuraat zijn. Daar komen we als het goed is volgende week achter (9 september).

De andere twee toestellen krijgen ook een wat opvallender camerablok, maar lang niet zo groot als die van de Edge lijkt te worden. Het lijkt er ook op dat deze telefoons eindelijk volledige ondersteuning zullen bieden voor Qi2 draadloos opladen mét magneten. Dit zou dus voor een MagSafe-achtige ervaring moeten zorgen, net als bij de nieuwe Pixel 10-serie.

Het is nog redelijk vroeg voor Galaxy S26-nieuws, dus we blijven voor nu zeker nog sceptisch over deze informatie. Als Samsung zich volgend jaar ook weer aan zijn gebruikelijke releaseschema houdt, dan krijgen we de Galaxy S26-serie te zien in januari. In de tussentijd zou de langverwachte tri-fold smartphone misschien deze maand nog gelanceerd kunnen worden.