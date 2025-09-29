Goed nieuws voor Samsung Galaxy-eigenaars: One UI 8.5 introduceert 3 grote upgrades

De grote One UI 8-update (gebaseerd op Android 16) wordt nog steeds uitgerold naar oudere Galaxy-telefoons, maar er wordt nu ook alweer steeds meer gesproken over One UI 8.5. Een aantal nieuwe leaks geven ons een beter idee van drie handige nieuwe features die we mogelijk kunnen verwachten.

Volgens de leaker @achour_hm (via SammyGuru) lijken er meerdere video-presets onderweg te zijn naar de geüpdatete Camera-app. Je zou hierdoor bijvoorbeeld snel moeten kunnen wisselen tussen presets zoals 'Blockbuster' en 'Thriller' door over het scherm te swipen.

Een andere feature is ontdekt door @LaidBackDev_ (nogmaals via SammyGuru). Bij deze leak is er tekst ontdekt die refereert naar 3D-, VR- en ruimtelijke media in de Camera-app. Dit suggereert dus mogelijk dat je 3D-foto's en -video's kan maken.

Op sommige recente iPhones (met genoeg camera's) kan je ook ruimtelijke foto's en video's maken, maar om ze vervolgens op de beste manier te bekijken, heb je een apparaat zoals de Apple Vision Pro-headset nodig. Samsungs eigen AR/VR-headset is inmiddels ook onderweg, dus misschien heeft deze feature daar iets mee te maken.

Intelligent wisselen van netwerk

When shooting videos in log format on OneUI 8.5, you now have access to multiple LUTs in the stock video editor. pic.twitter.com/bn5HamsMNpSeptember 26, 2025

Het team van SammyGuru heeft verder nog een andere mogelijke nieuwe feature van One UI 8.5 gevonden. Het lijkt erop dat de nieuwe software het makkelijker en soepeler moet maken voor gebruikers om te wisselen tussen een verbinding via hun mobiele netwerk (4G of 5G) en een Wi-Fi-verbinding.

Dit wordt geregeld via twee schakelaars: 'Intelligent Link Assessment' en 'Intelligent Network Switch'. De opties gebruiken AI om te bepalen wanneer je telefoon met het mobiele netwerk verbinden moet zijn en wanneer met een beschikbaar Wi-Fi-netwerk.

Hierbij kan er onder andere worden gekeken naar factoren zoals veiligheid en snelheid van Wi-Fi-netwerken en of je bijvoorbeeld al eens eerder verbinding hebt gemaakt met een specifiek Wi-Fi-netwerk. In theorie zou dit moeten zorgen voor een verbeterde gebruikerservaring en minder handmatig wisselen.

Al deze features kunnen natuurlijk nog veranderen tussen nu en de release van One UI 8.5. We weten ook nog niet wanneer die release zal plaatsvinden. Het zou kunnen dat One UI 8.5 in januari verschijnt, naast de Samsung Galaxy S26-serie.