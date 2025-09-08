Nieuwe gelekte Galaxy S26-renders suggereren dat de S Pen toch nog niet weggaat

De techwereld is momenteel natuurlijk vooral bezig met de iPhone 17-serie die morgen gelanceerd wordt, maar er komt natuurlijk ook nog steeds nieuws binnen over de volgende flagship-toestellen van Samsung: de Galaxy S26-serie. Nieuwe leaks hebben het design van de aankomende toestellen onthuld en suggereren dat we toch nog geen afscheid hoeven te nemen van de S Pen.

De renders zijn gedeeld door de bekende tipgever @OnLeaks en Android Headlines en ze suggereren dat de Samsung Galaxy S26 Edge van volgend jaar redelijk veel kan lijken op wat we tot nu toe al hebben gezien van de iPhone 17 Pro. Dat betekent een vrij groot camerablok achterop de telefoon.

Verder kunnen we hier ook het dunne frame van de Edge zien. De Edge lijkt een van drie Galaxy S26-modellen te zijn die in januari moet verschijnen. Volgens geruchten laat Samsung het Plus-model vanaf 2026 achterwege en wordt het standaard model vanaf volgend jaar het 'Pro'-model genoemd.

Er zijn overigens nog meer onofficiële renders gedeeld door Smartprix. Deze renders tonen de zogenaamde S26 Pro, de S26 Edge en de S26 Ultra en komen overeen met de eerste leak als het gaat om het camerablok voor de Edge. De andere twee modellen lijken ook wel iets opvallendere camerablokken te krijgen, maar wel veel kleiner dan die van de Edge.

De S Pen keert gewoon weer terug

S26 Ultra Spen is still alive. pic.twitter.com/f6WdTc8U4MSeptember 6, 2025

Het lijkt erop dat deze renders gebaseerd zijn op informatie vanuit de toeleveringsketen, oftewel informatie die ook gebruikt wordt voor het productieproces. Er is dan ook een redelijke kans dat we hier te maken hebben met de uiteindelijke designs voor de S26-modellen. We weten echter nog niets zeker totdat Samsung het zelf bevestigt.

De bekende tipgever @UniverseIce heeft ook nog wat toegevoegd aan deze leaks. De leaker bevestigt schijnbaar dat de Galaxy S26 Ultra opnieuw over een S Pen zal beschikken en dat Samsung nog steeds ruimte heeft weten te vinden voor een opslagruimte voor de stylus in het toestel zelf.

Er wordt een look met meer afgeronde hoeken verwacht voor de Galaxy S26 Ultra en daardoor wisten eerdere leakers niet zeker of er dit keer nog wel ruimte over zou blijven voor een S Pen. Nu lijkt het er dus op dat fans van de S Pen zich toch geen zorgen hoeven te maken.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Als de geruchten kloppen, staat er nog een Samsung-evenement gepland voor maandag 29 september. Tijdens dat evenement zouden Samsungs langverwachte Android XR-headset en tri-fold smartphone gelanceerd worden. Daarna verwachten we in januari weer de Galaxy S26-serie.