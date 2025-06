Nieuwe renders tonen hoe dun de Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7 mogelijk zijn en er is gehint naar een releasedatum

We verwachten dat de Samsung Galaxy Z Fold 7 en de Samsung Galaxy Z Flip 7 zullen worden onthuld tijdens het volgende Unpacked-evenement dat op 9 juli plaatsvindt. Een aantal nieuwe leaks geven ons weer een beter idee van het design van de foldables en van wanneer ze misschien ook echt in de winkel liggen.

De bekende tipgever @evleaks (via Notebookcheck) heeft een aantal nieuwe onofficiële renders gedeeld, ook al hebben we inmiddels al vele andere renders gezien van de aankomende foldables van Samsung. Deze nieuwe beelden tonen de apparaten echter vanuit een aantal interessante nieuwe hoeken.

Die hoeken tonen hoe dun deze foldables zullen zijn en dan met name de Samsung Galaxy Z Fold 7, die naar verwachting veel dunner zal zijn dan de Galaxy Z Fold 6 die in juli 2024 gelanceerd werd.

De afbeeldingen geven ons ook een idee van de camera-setups van deze telefoons. Op renders van de Galaxy Z Fold 7 zien we bijvoorbeeld dat de 'punch-hole' selfiecamera terugkeert op het vouwbare display. De Z Fold 6 maakt gebruik van een selfiecamera onder het display.

Nog wat langer wachten op de tri-fold

Samsung heeft eerder ook al een nieuw tri-fold model geteased. (Image credit: Future)

Deze renders zijn niet de enige nieuwe leaks over de aankomende foldables waar we mee te maken hebben. Een andere bekende tipgever, Instant Digital (via Android Headlines), geeft aan dat de Z Fold 7 en de Z Flip 7 in augustus in de winkel zullen liggen, nadat ze dus in juli worden onthuld.

Het lijkt erop dat we misschien wel iets langer moeten wachten op de zogenaamde tri-fold die Samsung eerder heeft geteased. Volgens diezelfde bron zal dat toestel wel in juli worden aangekondigd, maar pas in oktober echt worden uitgebracht.

Dat komt ook wel overeen met eerdere geruchten die suggereerden dat het toestel later dan de bekende vouwbare modellen van het bedrijf zou arriveren. Dat klinkt ook wel geloofwaardig, want een tri-fold zal ongetwijfeld ingewikkelder zijn om te ontwikkelen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We zijn nog steeds benieuwd naar hoe breed beschikbaar die telefoon zal zijn. Verder suggereren andere geruchten dat de tri-fold de Galaxy G Fold zal heten. Als het goed is, komen we er op woensdag 9 juli achter of al deze informatie klopt. We houden je tegen die tijd natuurlijk ook op de hoogte van alle onthullingen.