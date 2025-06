De vouwbare iPhone lijkt steeds dichterbij te komen en een nieuw gerucht hint naar erg hoge prijs

Apple's langverwachte vouwbare iPhone gaat volgens een bekende analist volgend jaar eindelijk in productie. Dat betekent dat hij misschien naast de iPhone 18-serie kan verschijnen in september 2026.

In een post op X, claimde Ming-Chi Kuo dat Apple verwacht dat zijn foldable niet heel veel zal worden verkocht vanwege een zogenaamde "premium prijs".

Als de informatie van Kuo klopt, kan dit betekenen dat het niet lang meer duurt voordat we een eerste blik op Apple's eerste foldable krijgen. Hopelijk krijgen we dan ook een idee van wat hij te bieden heeft in vergelijking met de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 7 (of misschien tegen die tijd eerder zijn opvolger).

We horen al langer geruchten over een vouwbare iPhone en een zogenaamde camera onder het display, een bijna onzichtbare vouwlijn, een prachtig display en een indrukwekkende batterijduur. Als al die dingen kloppen, is het niet echt een verrassing dat het apparaat duur zal worden, wat Kuo dus ook lijkt te bevestigen. Dat is helaas ook waar wij zelf al bang voor waren.

Te hoog geprijsd?

(Image credit: ConceptsiPhone)

In de post op X gaf Kuo ook nog aan dat recente geruchten claimen dat Apple zo'n 15-20 miljoen stuks van het apparaat heeft besteld. Kuo onthult echter ook dit waarschijnlijk dan de volledige voorraad voor de 2 tot 3 jaar durende levenscyclus van het product zal zijn. Het aantal verkopen per jaar zou dan dus nog lager liggen volgens de verwachtingen van Apple.

Het belangrijke detail dat Kuo deelt is dat deze er dus al rekening wordt gehouden met matige verkoopcijfers specifiek vanwege de "premium prijs" van de foldable. Net als bij de erg prijzige Vision Pro-headset kan een (te) hoge prijs er namelijk voor zorgen dat veel mensen afhaken. Er zal ongetwijfeld interesse zijn in deze nieuwe toevoeging aan de bestaande line-up van iPhones, maar niet iedereen is bereid een nier te verkopen om hem te kunnen testen.

Om hoeveel geld zal het hier dan gaan? We hebben eerder geruchten gehoord die suggereren dat Apple zijn vouwbare iPhone een prijs tussen de 2.100 en 2.500 dollar zal geven. De adviesprijs van de huidige duurste iPhone, de iPhone 16 Pro Max, is voor de goedkoopste configuratie 1.199 dollar. In Nederland is die adviesprijs 1.479 euro en er is dus een grote kans dat wij ook een hogere europrijs kunnen verwachten voor de aankomende foldable... als hij überhaupt hier wordt uitgebracht. Het zou dus kunnen dat het toestel straks ongeveer twee keer zoveel kost als de iPhone 16 Pro Max (of iPhone 17 Pro Max tegen die tijd).

We weten natuurlijk nog niets helemaal zeker totdat de vouwbare iPhone ook echt onthuld wordt. We zijn in ieder geval benieuwd wanneer we het toestel voor het eerst te zien krijgen. Het is alleen wel jammer dat het zelfs voor veel Apple-klanten misschien niet echt een toegankelijk apparaat zal worden.