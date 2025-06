iPhone 17 Air kan langverwachte upgrade krijgen, maar ook belangrijke feature missen

Het lijkt er inmiddels op dat bij de iPhone 17-serie eindelijk alle modellen een 120Hz display krijgen. Meerdere bronnen hebben al aangegeven dat het basismodel eindelijk vaarwel zegt tegen de 60Hz refresh rate. Een nieuwe leak compliceert deze claim enigszins.

Volgens de betrouwbare leaker Fixed Focus Digital (via 9to5Mac) zullen de standaard iPhone 17 en de iPhone 17 Air inderdaad 120Hz displays krijgen, maar in tegenstelling tot bij de Pro-modellen zal het hier niet gaan om ProMotion-displays.

Apple voorziet zijn Pro-modellen al langer van ProMotion-displays. ProMotion betekent niet alleen een refresh rate van 120Hz, maar ook een variabele refresh rate die dus ook helemaal naar 1Hz kan zakken. Dat betekent dat de refresh rate nooit hoger is dan nodig en dat verlengt ook de batterijduur.

Met die 1Hz refresh rate ondersteunen deze displays ook Apple's always-on feature. Always-on zou namelijk wel erg veel batterij verbruiken als er constant een hoge refresh rate werd gebruikt. Volgens de bron van deze nieuwe leak krijgen de iPhone 17 en iPhone 17 Air echter geen variabele refresh rate.

Geen always-on display en een slechtere batterijduur?

De iPhone 16 Pro Max heeft wel een variabele refresh rate. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Als deze informatie klopt, zou dat waarschijnlijk ook betekenen dat de iPhone 17 en iPhone 17 Air nog steeds geen ondersteuning bieden voor Apple's always-on display, maar ook dat ze misschien een slechtere batterijduur zullen hebben. Dat is vooral zorgwekkend bij de iPhone 17 Air, want om zo dun mogelijk te zijn zal dat model waarschijnlijk een vrij kleine batterij krijgen.

We hebben echter wel onze twijfels bij dit gerucht. We geloven in principe wel dat Apple zoiets zou implementeren voor het basismodel van de iPhone 17-serie, want het zou aan de ene kant een upgrade zijn en tegelijkertijd zorgen dat dit model nog steeds niet alle voordelen van de Pro-modellen heeft. Voor het zogenaamde Air-model lijkt de verwachte invloed van deze "upgrade" op de batterijduur wel iets te groot te zijn.

We hopen dus eigenlijk ergens dat dit gerucht niet klopt of in ieder geval alleen van toepassing is voor de standaard iPhone 17. Voor de iPhone 17 Air zou het misschien een groter nadeel zijn dan gewoon weer een 60Hz-display.