De iPhone 17 krijgt misschien geen nieuwe processor

Een bekende analist binnen de industrie heeft gesuggereerd dat de iPhone 17 misschien geen processor-upgrade krijgt. In plaats daarvan zou het toestel gelanceerd worden met dezelfde chip als het huidige standaard model.

Jeff Pu, Apple-analist bij GF Securities, heeft aangegeven dat de volgende iPhone misschien de gebruikelijke chip-upgrade overslaat en dezelfde A18-chip zal gebruiken die ook al in de iPhone 16 en iPhone 16 Plus werd gebruikt.

Als dit gerucht waar blijkt te zijn, zou dit de tweede keer zijn dat Apple een telefoon lanceert zonder chip-upgrade. In 2022 werden de iPhone 14 en iPhone 14 Plus gelanceerd en kreeg het bedrijf te maken met gemixte reacties. Niet iedereen was er blij mee dat Apple de nieuwe toestellen had voorzien van dezelfde A15-chip die ook al in de iPhone 13 en iPhone 13 mini zat.

Volgens een verslag van PhoneArena zou de iPhone 17 het enige iPhone 17-model (bij de originele lancering) zijn met een A18-chip. De iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max krijgen naar verwachting wel allebei een A19 Pro-chip en de nieuwe iPhone 17 Air zou een gewone A19-processor krijgen.

Kleine designveranderingen

De iPhone 17 Pro lijkt wel een flink vernieuwd design te krijgen. (Image credit: Front Page Tech / @asherdipps‬)

Moet Apple zich dan maar weer voorbereiden op een tweede ronde van gemixte reacties? Misschien wel. Als de laatste iPhone 17-geruchten kloppen, zal Apple's volgende flagship instapmodel het enige model uit de serie van dit jaar zijn dat geen flink vernieuwd design krijgt.

De iPhone 17 Pro en Pro Max krijgen naar verwachting grote camerabalken in de stijl van de Google Pixel 9 en de iPhone 17 Air zou een nieuwe dunne en lichtgewicht behuizing krijgen, en maar over één camera beschikken aan de achterkant.

Het lijkt er dus inderdaad op dat de standaard iPhone 17 het enige model uit de serie wordt zonder vernieuwd design. Dat maakt het gebrek aan verschillen met het model van vorig jaar alleen maar opvallender.

Een nieuw Dynamic Island?

De iPhone 17 Pro krijgt mogelijk een kleiner Dynamic Island. (Image credit: Apple)

Andere geruchten suggereren in ieder geval nog wel dat het aankomende standaard model kan genieten van een upgrade voor het Dynamic Island die naar de volledige iPhone 17-line-up komt.

Eerdere hints van Jeff Pu wezen al op een verkleind Dynamic Island dat een 'metalens' zou gebruiken voor Face ID. Dat zou een lens zijn die de zender en ontvanger samenvoegt tot één component. Volgens MacRumors werd die suggestie eerder deze maand gedeeld door Pu in een notitie voor investeerders.

Een andere bekende Apple-analist en gerespecteerde tipgever, Ming-Chi Kuo, zei echter in januari nog geen grote verandering te verwachten voor het formaat van het Dynamic Island.

We verwachten dat de iPhone 17-serie later dit jaar wordt gelanceerd. We vragen ons nu wel af hoeveel mensen een iPhone 17 zonder geüpgradede chip zouden kopen en of een kleiner Dynamic Island dan verder wel genoeg is om dit model interessant te maken. We zullen er later dit jaar achter komen.