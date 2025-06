Apple werkt mogelijk aan knoppen met haptic feedback voor de iPhone, iPad en Apple Watch

Knoppen met haptic feedback (ook wel 'solid-state knoppen' genoemd) bewegen niet fysiek wanneer je ze "indrukt". Ze geven feedback aan je vorm van trillingen om zo toch het gevoel van een fysieke klik na te bootsen. Apple gebruikt deze technologie momenteel al voor de trackpads van zijn MacBooks, maar het lijkt erop dat de technologie binnenkort naar veel meer andere Apple-apparaten komt.

Volgens de bekende tipgever Instant Digital (via MacRumors) is Apple aan het overwegen om knoppen met haptic feedback te gebruiken op de iPhone, iPad en Apple Watch. Er wordt echter ook al gesuggereerd dat we deze nieuwe knoppen nog niet op de aankomende modellen van dit jaar zullen zien.

Dit is niet de eerste keer dat we dit gerucht horen. We dachten eigenlijk bij de iPhone 15-serie al dat we knoppen met haptic feedback zouden krijgen, maar het lijkt er dus op dat ze nu misschien toch weer op de planning staan, en dit keer niet alleen voor de iPhone.

We hebben verder niet veel meer informatie gekregen over deze mogelijke verandering, maar de voordelen van dit soort knoppen met haptic feedback is dat ze langer meegaan (omdat ze dus niet echt bewegen) en meer aanpassingsmogelijkheden bieden (de mate van feedback kan naar wens worden aangepast).

Langzaamaan steeds minder fysieke knoppen

We krijgen misschien dus ook knoppen met haptic feedback op de Apple Watch. (Image credit: Apple)

Volgens dit gerucht lijkt het dus onwaarschijnlijk dat de nieuwe soort knoppen al aanwezig zullen zijn op de iPhone 17 of de Apple Watch Series 11. Allebei die apparaten zullen zich nu al redelijk ver in het ontwikkelingsproces bevinden, aangezien ze naar verwachting in september gelanceerd worden.

Als we iets verder vooruitkijken, lijkt het wel geloofwaardiger dat de technologie kan worden gebruikt bij Apple-apparaten van 2026. Tegen die tijd zouden Apple's productlanceringen ook meer verspreid kunnen worden over het hele jaar. Het wisselen van fysieke knoppen naar knoppen met haptic feedback kan misschien ook redelijk geleidelijk verlopen. De technologie zou eerst alleen op sommige apparaten en voor sommige specifieke knoppen gebruikt kunnen worden.

De iPhone 16-toestellen beschikken momenteel ook al over de cameraregelaar. Die is deels 'haptic', maar gebruikt een technologie die eigenlijk een combinatie is tussen solid-state en een fysiek mechanisme. Misschien was dit een experiment van Apple, voordat het bedrijf zich volledig wilde focussen op haptic feedback.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Andere leaks hebben ook al gesuggereerd dat Apple werkt aan een iPhone die er in principe gewoon uitziet als één groot scherm (zonder notch of Dynamic Island). Daarnaast horen we ook al jaren geruchten over een iPhone zonder poorten. Haptic feedback in plaats van fysieke knoppen kan een onderdeel van de overkoepelende plannen voor deze toekomstige, minimalistische iPhones zijn.