Xbox Series X krijgt mogelijk onzichtbare upgrade

Microsoft is volgens geruchten bezig met het ontwikkelen van een verbeterde chip voor de Xbox Series X. De chip zou het energieverbruik van de console en productiekosten verlagen.

Het gerucht komt van journalist Brad Sams. Sams uitte zijn vermoedens dat Microsoft de huidige chip aan het evalueren is tijdens een recente Q&A op zijn persoonlijke YouTube-kanaal (opens in new tab). Een kijker vroeg of Microsoft bezig was met een betere chip voor de Xbox Series X. Hierop reageerde Sams dat hij zeker weet dat Microsoft werkt aan een kleinere, energiezuinigere chip.

Hij voegde daaraan toe dat de console 18 maanden oud is. Volgens hem heeft Microsoft de oorspronkelijke console waarschijnlijk al 12 tot 14 maanden gereed gehad voordat deze werd verscheept. 'In de technologiewereld spreken we dan van een gedateerd design', zo laat de journalist weten.

Sams wekt de suggestie dat de verbeteringen van de hardware gelimiteerd zijn. Toch zijn ze volgens hem niet onnodig. Hij benoemt dat prestatieverbeteringen mogelijk zijn, maar waarschijnlijk gelimiteerd. Microsoft investeert veel in efficiëntere chips omdat deze de productiekosten verlagen.

Meer prestaties voor minder

Het is geen verrassing dat Microsoft bezig is met een verbeterde chip voor de Xbox Series X. Sam geeft zoals gezegd aan dat de techgigant altijd kritisch kijkt naar de hardware. Hoofdzakelijk doet Microsoft dit voor het verlagen van kosten. Ook Sony zet dit soort stappen. Zo werd de PlayStation 5 al voorzien van een nieuwe heatsink voor een verlaging van de productiekosten (opens in new tab).

Hoewel er geen radicale veranderingen verwacht hoeven worden, brengen deze aanpassingen wel verbeteringen met zich mee voor Xbox Series X- en Series S-gebruikers. Een efficiëntere chip betekent dat de console minder energie verbruikt. Daarbovenop kan het zorgen voor een beter gekoelde en zelfs stillere Xbox-console. Met vaak een laag stof op de ventilatie is het een opluchting dat hardwarefabrikanten hieraan werken.

Voor radicalere verbeteringen moeten we wachten tot er een nieuwe, verbeterde Xbox Series X gelanceerd wordt. Microsoft brengt ongetwijfeld een geüpgradede editie van de console uit. De verwachting ligt in lijn met de upgrades als de Xbox One X en Sony's PS4 Pro. Dit soort upgrades komen vaak met meer dan alleen een upgrade van de chip. We houden onder andere rekening met een grotere SSD-opslag, krachtigere videokaart en meer geheugen.

De Xbox Series X zit nog in de beginfase van de huidige console-generatie. In combinatie met het chiptekort dat nog steeds parten speelt, verwachten we voorlopig geen grote nieuwe editie.