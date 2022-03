OnePlus 10 Pro-releasedatum officieel bekend gemaakt

De OnePlus 10 Pro kent een bijzonder releaseschema. In januari verscheen de smartphone al in China en er vond een tweede lancering plaats bij MWC 2022 in februari. We wachten nu al een tijdje op het toestel in de meeste regio’s van de wereld, maar er lijkt een einde aan te komen. OnePlus heeft aangekondigd dat der een globaal lanceringsevenement plaats zal vinden op 31 maart.

Het evenement start om 15.00 uur. De OnePlus 10 Pro komt naar Europa, Noord Amerika en India na deze lancering.

Als je interesse hebt in de smartphone, kun je hem vanaf 31 maart pre-orderen op de website van OnePlus. Als bonus krijg je er een setje OnePlus Buds Pro bij.

Het bedrijf heeft nog niet aangekondigd hoeveel het toestel kost, maar dat ontdekken we waarschijnlijk op 31 maart.

(Image credit: OnePlus)

Analyse: we weten vrijwel alles al

Aangezien de OnePlus 10 Pro al een tijdje beschikbaar is in China, kennen we de meeste specs en features al. Het belangrijkste wat we nog moeten ontdekken is de prijs.

Het toestel is voorzien van een 6,7 inch 1440 x 3216 AMOLED-display met 120Hz beeldverversing, een Snapdragon 8 Gen 1-chipset, tot 12GB RAM en een 5.000mAh batterij met 80W bedraad laden en 50W draadloos laden.

Ook zit er een camera op met drie lenzen, een 48MP f/1.8 hoofdsensor, een 50MP f/2.2 groothoeklens en een f/2.4 telefotolens met 3.3x optische zoom. Aan de voorkant is een 32MP selfiecamera te vinden. Dit alles zit verpakt in een behuizing van metaal en glas.

Het lijkt erop dat deze smartphone de strijd aan gaat met de Samsung Galaxy S22 Plus, of misschien zelfs de Galaxy S22 Ultra. We weten nog niet wat de prijs gaat worden, maar verwacht dat het hoog zal zijn.