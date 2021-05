La Casa de Papel seizoen 5 verschijnt in september

Netflix heeft de releasedatum van het nieuwe seizoen van La Casa de Papel aangekondigd. Seizoen 5 verschijnt in twee delen, waarvan het eerste deel in september te zien zal zijn.

De eerste afleveringen van de Spaanse dramaserie verschijnen op 3 september. Het slot van de show is vanaf 3 december te bekijken.

Álex Pina, maker van de serie, stelt dat deze beslissing gemaakt is om ervoor te zorgen dat de seriefinale voldoet aan de verwachten van fans.

“Toen we begonnen met het schrijven van deel vijf in de pandemie, voelden we dat we aanpassingen moesten maken om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van fans. We gebruikten elk hulpmiddel dat we konden vinden om sensatie te creëren van een seizoensfinale en seriefinale in het eerste deel zelf", stelt Pina in een persverklaring.

La Casa de Papel is een van de meest bekeken niet-Engelse series ter wereld. Het vijfde seizoen zal verder gaan waar de vorige afleveringen eindigden. De bende zit al meer dan honderd uur opgesloten in de Spaanse bank.

In een officieel persbericht geven de producenten een hint over wat we mogen verwachten van de aankomende afleveringen: "Het lijkt alsof er niets meer mis kan gaan, maar er verschijnt een vijand die veel krachtiger is dan wat ze tot nu toe hebben meegemaakt: het leger. Het einde van de grootste overval ter wereld is in zicht. Wat begon als een overval zal in een oorlog veranderen".