'James Bond komt exclusief naar Amazon'

De nieuwste James Bond-film No Time to Die wordt - als het goed is - later dit jaar eindelijk uitgebracht. Het 25ste deel uit de legendarische franchise over spion 007 lijkt twee jaar na de originele releasedatum eindelijk te arriveren.

Het lijkt er echter op dat No Time To Die de bioscopen volledig zal overslaan. Volgens Collider is Amazon in gesprek om het moederbedrijf van James Bond, MGM, over te nemen in een gigantische deal waar 9 miljard dollar bij gemoeid is.

Naast Collider melden ook Deadline en The Information dat Amazon mogelijk MGM Holdings over wil nemen voor een soortgelijk bedrag.

MGM staat naar verluidt al enige tijd te koop. Wall Street Journal meldde in december 2020 dat er zo'n 10 miljard nodig zou zijn om MGM Holdings te verkrijgen met diens grote catalogus aan films en series.

Het is nog niet duidelijk of No Time to Die in bioscopen getoond zal worden als Amazon de rechten ervan verkrijgt. We verwachten echter dat de film exclusief op Amazon Prime Video te zien zal zijn. Iedereen die geïnteresseerd is in het zien van de nieuwste James Bond-film - met voor het laatst Daniel Craig in de hoofdrol - zal dan een abonnement op Prime Video moeten nemen om deze te bekijken.

Amazon heeft al vaker met succes exclusieve films naar het platform gebracht, waaronder Borat 2 en Coming 2 America.

Voor nu blijft de overname van MGM door Amazon en de exclusiviteit van James Bond-films op Amazon Prime Video slechts bij speculaties. We zullen moeten afwachten voordat we zekerheid hebben over de toekomst van 007. Als de deal niet doorgaat, verwachten we No Time to Die rond september/oktober in de bioscopen.