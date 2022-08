Fitbit Sense 2: alles wat we tot nu toe weten

De originele Fitbit Sense werd gelanceerd in 2020, en is toe aan een upgrade

24 juli: Er zijn een aantal foto's gelekt van de Fitbit Versa 4 én de Fitbit Sense 2. Beide horloges lijken wederom gebruik te maken van magnetische opladers. Lichte aanpassingen onder de behuizing zouden kunnen wijzen op nieuwe sensoren. Ook zijn ze mogelijk waterbestendig tot 50 meter en beschikken ze over GPS. Meer informatie lees je hier.

De eerste hints over de langverwachte Fitbit Sense 2 beginnen binnen te druppelen. De Fitbit Sense 2 wordt mogelijk momenteel geproduceerd, dus verzamelen wij vast alle geruchten en berichten voor jou over deze nieuwe smartwatch.

De eerste Fitbit Sense was een vrij bijzonder fenomeen toen het horloge in september 2020 verscheen. De smartwatch verdiende dan ook een plekje in onze koopgids met de beste Fitbits. Waar meerdere smartwatches en fitness-trackers stressniveaus meten door te letten op hartslagvariabiliteit, pakte de Sense dit anders aan: deze meet namelijk in plaats daarvan elektrodermale activiteit (ofwel EDA).

Dit is in principe de elektrogeleiding van je huid. Deze wordt dan ook beïnvloed door zweet. Hoe actiever je adrenalineklieren, hoe meer zweet je produceert, en hoe geleidingsvoller je huid wordt. Wanneer je de EDA-app op de Fitbit Sense activeert en je palm over het scherm houdt, geeft het horloge een klein schokje af door je huid heen. Vervolgens gebruikt de Sense een sensor om de geleidbaarheid van je huid te meten in een minuut. Hoe meer veranderingen (of EDA-reacties) worden opgemerkt, hoe gestrester je bent.

Het was destijds nieuwe technologie, maar nu Fitbit het heeft verwerkt in de kleinere, meer betaalbare Fitbit Charge 5, moet de aankomende Sense 2 iets bieden wat nog indrukwekkender is.

De eerste Fitbit Sense was een gamechanger toen deze in september 2020 verscheen (Image credit: Fitbit)

In het kort

Wat is het? Fitbits volgende smartwatch, die stress kan meten via EDA

Fitbits volgende smartwatch, die stress kan meten via EDA Wanneer komt deze uit? Mogelijk augustus 2022

Mogelijk augustus 2022 Wat gaat het kosten? Waarschijnlijk rond de 300 euro

Fitbit Sense 2 nieuws en geruchten

Eind maart werden drie nieuwe apparaten gespot in de installatiebestanden voor de Android-app van Fitbit. Twee van de nieuwe horloges hebben vierkante displays, met een resolutie van 336 x 336 pixels. Dit is dezelfde resolutie als de Fitbit Versa 3 en de Fitbit Sense. Het derde horloge heeft een rechthoekig scherm met een resolutie van 124 x 208 pixels. Dat dezelfde resolutie als de Fitbit Luxe heeft, maar aangezien de Luxe pas in april 2021 is uitgebracht, lijkt het ons waarschijnlijker dat de Fitbit Inspire een scherm-upgrade krijgt.

De Fitbit Versa 3, Fitbit Sense en Fitbit Inspire 2 verschenen tegelijkertijd in 2020, dus is het logisch dat de opvolgers rondom dezelfde tijd worden uitgebracht. De twee vierkante smartwatches werden 'Rhea' en 'Hera' genoemd, welke mogelijk referenties naar Star Wars zijn. Dit past bij Fitbits eerdere sci-fi gerelateerde codenamen). Het rechthoekige horloge heet 'Nyota'.

De Fitbit Sense 2 kan mogelijk gedurende de dag passief controleren op stress en atriumfibrillatie (Image credit: Fitbit)

We hebben ook een aantal gelekte afbeeldingen gezien van de Fitbit Sense 2, welke lijken te zijn gemaakt om de wettelijke goedkeuring voor apparaten te kunnen krijgen. Alhoewel er niet veel verandering lijkt te zijn als het gaat om het design en de esthetiek van de Fitbit Sense 2, is het opvallend dat de ring, die de elektrocardiogram (ECG)-metingen doet, nu nauwer is geïntegreerd in de algemene behuizing.

Afgaande op deze beelden is Fitbit bezig met het wegwerken van de capacitieve knoppen die in de behuizing zitten, en kiest het bedrijf ervoor om in plaats daarvan volledig gedefinieerde, fysieke knoppen te gebruiken. Er lijken ook enkele veranderingen te zijn aan het ontwerp van de onderkant van de smartwatch, maar het is moeilijk te zeggen of dit voor nieuwe functionaliteiten is.

Wat we willen zien

Er is momenteel verder geen informatie bekend over de Fitbit Sense 2. We vermoeden echter dat de opvolger van de Fitbit Sense mogelijk een nieuwe, interessante functionaliteit bevat: een EDA-monitoring die 24 uur er dag meet. Deze test de gehele dag EDA-reacties zonder dat je de app zelf moet openen en waarschuwt je als je stresslevels te hoog zijn.

Onlangs kwam aan het licht dat Google (het moederbedrijf van Fitbit) bij de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit (FDA) een aanvraag heeft ingediend (opens in new tab) voor een algoritme waarmee de horloges van het bedrijf de hele dag door passief kunnen controleren op tekenen van atriale fibrillatie. Als het horloge een onregelmatige hartslag detecteert, controleert het de meting met verdere controles en geeft het je een waarschuwing op de wijzerplaat als de hartslag voortdurend verontrustend is.

EDA-monitoring zou op precies dezelfde manier kunnen gebeuren, en Google heeft er misschien geen FDA-goedkeuring voor nodig. Dat zou verklaren waarom we nog geen soortgelijke toepassing voor deze technologie hebben gezien.

Dit zou de winnende functie kunnen zijn die de Fitbit Sense 2 laat opvallen en waardoor we hem boven de onlangs uitgebrachte Fitbit Charge 5 plaatsen. Deze biedt EDA-detectie, maar vereist dat de drager het handmatig in gang zet en een volle minuut met hun handpalm over de wijzerplaat van het horloge gaat.

We houden onze oren en ogen open voor verdere geruchten en berichtgeving rondom de Fitbit Sense 2 en updaten dit artikel zodra er meer hints opduiken.