'Nieuwe foto's van Fitbit Sense 2 en Fitbit Versa 4 gelekt'

De opvolgers van de Fitbit Sense en de Fitbit Versa 3 worden nog dit jaar verwacht, en dankzij gelekte beelden hebben we een beter idee hoe deze smartwatches eruit zullen zien.

De nieuwe modellen, foto’s via 9to5Google (opens in new tab), lijken niet drastisch veranderd te zijn ten opzichte van hun voorgangers. Er zijn wel enkele veranderingen die leuk zijn om toe te lichten.

De grootste verandering is de overstap van een aanrakingsgevoelige knop aan de zijkant naar een fysieke knop. De touchscreen-knoppen kunnen de grootte van een apparaat verkleinen, maar ze zijn ook moeilijker te bedienen om je pols.

Subtiel design

De originele Fitbit Sense beschikt over een roestvrijstalen ring waarmee gebruikers hun ECG-metingen kunnen uitvoeren. Met de Fitbit ECG-app kunnen gebruikers een elektrocardiogram maken en hun resultaten bekijken op hun telefoon of tablet. Deze ring is bij de Fitbit Sense 2 meer in het scherm gebouwd waardoor alles iets rustiger oogt.

Zowel de Sense 2 als de Fitbit Versa 4 lijken nog steeds gebruik te maken van magnetische opladers. Lichte aanpassingen onder de behuizing zouden kunnen wijzen op nieuwe sensoren. Het lijkt erop dat de twee wearables waterbestendig zijn tot 50 meter, en over GPS beschikken.

We weten al een tijdje dat deze nieuw smartwatches eraan komen, maar de lancering in het voorjaar ging niet door. Fitbit hoopt natuurlijk de apparaten zo snel mogelijk uit te brengen.

Analyse: Waar blijft Google?

Fitbit is al sinds 2019 onderdeel van Google, maar we zien niets van die deal terug in Fitbit-apparaten. Het design is nauwelijks veranderd, en de Fitbit- en Google Fit-apps zijn nog steeds volledig gescheiden.

De huidige Fitbit-horloges draaien niet op Wear OS, en datzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de nieuwe apparaten. Je hebt nu een externe app nodig om jouw statistieken van Fitbit naar Google Fit te synchroniseren. Dit zou niet de bedoeling moeten zijn.

We zijn benieuwd wat er is veranderd op het gebied van software met de nieuwe Fitbit Sense 2 en de Fitbit Versa 4. Wellicht komt er wel ondersteuning voor Google Fit, maar tijd zal het leren.

De twee bedrijven werken wel samen aan de Google Pixel Watch. Een smartwatch ontworpen door zowel Google als Fitbit kan wellicht de toekomst zijn voor alles smartwatches. Misschien zijn de aankomende Fitbit Sense 2 en de Fitbit Versa 4 wel de laatste Fitbit-horloges.