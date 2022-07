Fitbit Versa 4: alles wat we tot dusver weten

De Fitbit Versa 4 wordt de nieuwe high-end fitness tracker van Fitbit. De smartwatch is nog niet aangekondigd, maar we kunnen wel al enkele inschattingen maken over welke features er in de tracker gaan zitten.

De komst van de Fitbit Charge 5 in september 2021 gaf ons al een inzicht in waar de fabrikant naartoe wil met zijn wearables de komende jaren. Nu dat Google eigenaar is van Fitbit, is het mogelijk dat de Versa 4 rigoureus anders is dan zijn voorgangers.

We houden je in dit overzichtsartikel op de hoogte van al het nieuws en alle geruchten zodra er iets binnenkomt. Vergeet dus niet om regelmatig terug te keren.

Fitbit Versa 4 nieuws en geruchten

Nieuws over de Fitbit Versa 4 druppelt langzaam maar zeker binnen, en Fitbit-eigenaar Google heeft enkele interessante aankondigingen recent gedaan die erg interessant klinken.

In januari 2021 voltooide Google de overname (opens in new tab) van Fitbit, ondanks zorgen van waakhonden van de industrie over de potentie om de concurrentie te verstikken. Daarna werd het redelijk rustig, maar op het Google IO-evenement in 2021 leerden we dat Fitbit bezig is met het werken aan een premium fitness tracker met Google's Wear OS.

Dat is groot nieuws, want dat kan betekenen dat de Fitbit Versa 4 drastisch verschilt met eerdere smartwatches uit de serie. Tot nu toe zijn alle Fitbit-wearables uitgerust met het eigen Fitbit OS. Dit besturingssysteem draait vrijwel volledig op fitness tracking, en ondersteunt slechts een handvol apps van derden (wat vaak relatief simpele work-out trackers en timers zijn).

Tijdens Google IO 2021 kondigden Fitbit en Google aan dat ze hun twee platforms zouden integreren, een 'premium' Fitbit met Wear OS zouden lanceren en Fitbit-integratie zouden toevoegen aan Wear OS voor andere smartwatches (Image credit: Google)

Een Fitbit die draait op Wear OS kan in potentie zoveel meer. Niet alleen is het apparaat dan in staat om je stappen, activiteiten, hartslag en dergelijke bij te houden, maar je krijgt dan ook Google's andere tools tot je beschikking. Denk aan Gmail, Google Drive, Google Maps enzovoorts. Je krijgt ook toegang tot tal van andere interessante apps via Google Play.

Gebaseerd op wat we tot dusver hebben gehoord in 2022 lijkt het alsof Google sprak over de Google Pixel Watch. We sluiten echter niet uit dat de Versa 4 voorzien wordt van enkele van de features waarover men sprak.

Ondertussen wijzen gelekte afbeeldingen van de Versa 4 erop dat de smartwatch erg op zijn voorgangers lijkt. Nieuw is wel dat er fysieke knoppen aanwezig zijn die je ook daadwerkelijk kunt indrukken dit keer.

Wat we verwachten

Fitbit-apparaten volgen doorgaans een releasecyclus van twee jaar. De FItbit Versa 3 verscheen in augustus 2020. We hopen dan ook dat we in augustus 2022 een glimp op kunnen vangen van de Versa 4. In recenter nieuws is er een vermelding opgedoken van een wearable in de Fitbit Android-app wat wellicht de Versa 4 moet voorstellen. Een lancering lijkt in dat geval niet lang meer op zich te laten wachten.

Fitbit houdt er doorgaans niet van om veel info van tevoren te delen, en we krijgen nauwelijks een inkijkje vooraf. Dat gezegd hebbende: het is nog altijd mogelijk. Beelden van de Fitbit Luxe lekten enkele dagen voor de officiële lancering uit. Wellicht dat eenzelfde situatie voor de Versa 4 ontstaat.

Design

De nieuwste FItbit-horloges (waaronder de Charge 5, Sense, Versa 3, Inspire 2 (opens in new tab) en Luxe) kennen eenzelfde stijl, met afgeronde randen en soepele afwerking. Dit is het resultaat van wat Fitbit Biologic Industrial Design Language noemt. Deze stijl is erop gebouwd om te werken met de vorm van het lichaam, waardoor producten comfortabel en ergonomisch zijn.

Kleuren zijn wat gedempt en metalen cases hebben een geborstelde afwerking. Het is een stijl waar Fitbit aan vasthoudt, en we verwachten dan ook eenzelfde design voor de Versa 4.

(Image credit: Fitbit)

We verwachten verder dat de Versa dat in een herkenbare vorm wordt gegoten. Dat wil zeggen: een vierkantig design met ronde hoeken. We verwachten niet meteen een switch naar een rond of rechthoekig ontwerp.

Daarnaast lijkt het ons logisch dat de AMOLED-schermtechnologie behouden blijft, alhoewel we graag nog een boost in resolutie zien. De Versa 3 kent een resolutie van 336 x 336 pixels, maar een stijging hierin zou prettig zijn voor apps als Gmail en Google Maps, mocht Wear OS ondersteund worden.

Fitnessfuncties

De Fitbit Versa 3 verricht prima werk in het sluiten van het gat tussen fitness trackers en smartwatches, maar niet zonder enkele tekortkomingen. Vrijwel al deze problemen zouden verdwijnen als de Versa 4 uitkomt met Wear OS. Ook als het een FitbitOS-smartwatch zou zijn, dan zien we graag enkele tweaks in de software.

We verwachten zeker dat er een ingebouwde GPS aanwezig is voor het bijhouden van wandelingen, rensessies en fietstochten. Dit is iets wat al een tijdlang inbegrepen is bij de Versa-serie, en het zorgt ervoor dat je nauwkeurig je snelheid en afstand kunt bijhouden zonder smartphone.

We zouden het waarderen als er meer opties komen om offline muziek te kunnen beluisteren. De Versa 3 ondersteunt Spotify en Pandora, maar je kunt alleen playlists voor offline gebruik via Deezer gebruiken. We verwachten echter geen wonderen, want de Charge 5 had ondanks vele nieuwe features geen verbeteringen op dit vlak.

(Image credit: Fitbit )

We zien verder graag dat de Fitbit Versa 4 enkele features leent van de Fitbit Sense. De Fitbit Charge 5 kwam met een stressmonitorsensor, plus electrocardiogramsensor om te kijken voor tekenen van atriumfibrilleren. Als deze verpakt kunnen worden in een compact apparaat als de Charge 5. We zouden dan ook verbaasd zijn als het niet geïntegreerd zou zijn in de Versa 4.

De verbeterde accucapaciteit zou ook een boost geven aan het product. De Versa 3 houdt het tot wel zes dagen vol op een lading (een verbetering ten opzichte van de drie tot vier dagen voor de Versa 2). Idealiter zien we een batterijduur van een week voor de Versa 4. De batterijduur daalt flink wanneer je de ingebouwde GPS gebruikt, en de toevoeging van offline muziekopslag en playback zou het verder laten dalen. Een grotere accu zou dan ook geen overbodige luxe zijn.

Een hogere schermresolutie zien we eveneens graag terug. Dit zou ervoor zorgen Fitbit in de voetstappen van Garmin komt, welke ook on-screen yoga en pilates beschikbaar heeft gesteld.