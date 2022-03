Nieuwe Fitbits opgedoken - zonder Wear OS

Fitbit werkt naar verluidt aan de opvolgers van de Fitbit Versa 3 en Fitbit Sense. Dat blijkt uit code die gevonden is door 9to5Google in de Fitbit-app voor Android. Wear OS zou echter ontbreken.

De code bevat verwijzingen naar apparaten met codenamen Hera en Rhea. Fitbit maakt regelmatig gebruik van codenamen die refereren aan dingen die gerelateerd zijn aan sciencefiction en de ruimte.

De opgedoken apparaten hebben een beeldresolutie van 336 x 366, wat hetzelfde is als de Fitbit-smartwatches uit 2020. Het is mogelijk dat het om de Fitbit Versa 4 en Fitbit Sense 2 gaat.

Er wordt nog een ander apparaat genoemd in de code, met de naam Nyota. Deze heeft een resolutie van 124 x 208. Het zou om een upgrade kunnen gaan van de Fitbit Luxe.

Wear OS afwezig

Wear OS wordt niet genoemd in de code. Het lijkt erop dat de nieuwe smartwatches dan ook niet op het besturingssysteem van Google draaien.

Naar verwachting zullen er de komende tijd meer Wear OS-smartwatches verschijnen, maar de nieuwe Fitbits houden het waarschijnlijk bij de huidige Fitbit-app en bijbehorende software.

Analyse: Fitbit blijft Fitbit

Google's moederbedrijf Alphabet heeft er een aantal jaren over gedaan om de overname van Fitbit te realiseren. De deal werd vorig jaar afgerond. We hebben tot nu toe nog niet echt tekenen gezien dat Fitbit en Google samenwerken aan hardware of software.

Wear OS en de Google Fit-app zijn echter nog lang niet zo ver als wat de Fitbit-app kan bieden op gebied van activiteitstracking en biometrische analyses. Wear OS is bovendien enkel nog in smartwatches gebruikt en niet in fitness trackers. Dit suggereert dat het nog even duurt voordat de twee projecten samensmelten.

Naar verwachting komt er wel een moment dat Google gebruik zal maken van alle software- en hardware-expertise van Fitbit. Google blijft investeren in fitness- en gezondheidstracking. De Apple Watch bewijst hoe succesvol het apparaat kan zijn als de formule klopt. Mogelijk horen we meer over de nieuwe Fitbits tijdens Google IO 2022 in mei.