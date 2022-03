Einde levensduur mogelijk in zicht voor de Apple Watch 3

De Apple Watch 3 is bijna vijf jaar oud, maar toch ondersteunt Apple de smartwatch nog op zijn website. Accessoires en polsbandjes voor het slimme horloge zijn nog altijd te krijgen, maar aan alles komt een eind.

Bekende leaker en analist Ming-Chi Kuo gelooft dat de Apple Watch Series 3 het einde van zijn levensduur bereikt in het derde kwartaal van 2022. Dat is tussen juli en september. De reden hiervoor is dat de smartwatch naar verluidt niet aan de vereisten van de aankomende versie van watchOS kan voldoen.

Dat suggereert alleen dat de Apple Watch 3 geen watchOS 9 krijgt, maar Apple verkoopt over het algemeen geen producten die niet meer worden ondersteund, dus we verwachten dat de verkoop van de smartwatch wordt stopgezet.

Het tijdspad suggereert dat deze verandering rond september plaats kan vinden. We verwachten dat de Apple Watch 8 en de iPhone 14 rond die tijd hun opmars maken. Dit is ook meestal de periode waarin Apple nieuwe software uitbrengt.

Apple Watch Series 3 may go to end-of-life (EOL) in 3Q22 because the computing power can’t meet the requirements of the new watchOS.March 21, 2022 See more

Analyse: Apple ververst zijn producten

De Apple Watch 3 is jarenlang te koop als Apple’s meest betaalbare smartwatch. Het apparaat is niet voorzien van dezelfde topklasse functies als de Watch 7 en zelfs niet van de midrange opties van de Watch SE, maar hij kost simpelweg een stuk minder.

Er gaan ook geruchten rond die claimen dat er een Apple Watch SE 2 aankomt, waarschijnlijk wordt dat ook een midranger. Als de Watch 3 uiteindelijk wordt stopgezet is er mogelijk geen alternatief in dezelfde prijsklasse, tenzij de huidige Watch SE goedkoper wordt.

Geloven we Kuo? Zijn reputatie is uitstekend en het is ietwat vreemd dat Apple nog steeds ondersteuning biedt voor de Watch 3. We wachten op officiële bevestiging voordat we onze conclusies trekken, maar het lijkt aannemelijk dat het einde van de Watch 3 in zicht is.