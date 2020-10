Apple Event: wat we naast de iPhone 12 kunnen verwachten

Het volgende Apple Event vindt plaats op 13 oktober, dit heeft de techgigant officieel aangekondigd. We gaan er voor vrijwel honderd procent vanuit dat de iPhone 12-serie onthuld zal worden. Omdat het om Apple gaat, zal er vast nog het een of het ander worden aangekondigd. Dit is wat we verwachten van het Apple Event.

Een aantal dingen kunnen we gemakkelijk van de lijst halen, want deze apparaten zagen we al voorbij komen tijdens het Apple Event in september. We verwachten dus geen nieuwe tablet na het zien van de iPad Air 4. Ook is een nieuwe wearable niet te verwachten door de recente komst van de Apple Watch 6 en SE.

Er gaan momenteel nog wat geruchten rond over Apple-producten die we mogelijk zullen zien tijdens het evenement. Naast de iPhone 12 horen we veel over de AirPods Studio, wat de eerste over-ear koptelefoon van Apple moet zijn. We zouden mogelijk AirTags kunnen zien. Het gaat om een kleine tracker die je kunt bevestigen aan je spullen. Door middel van bluetooth kun je vanaf je iPhone zien waar je spullen met een bevestigde AirTag zijn. Ook het gerucht over een kleinere draadloze AirPower-oplader zou werkelijkheid kunnen worden.

(Image credit: Everything Apple Pro)

iPhone 12 basismodellen

We verwachten niet één, maar twee opvolgers van de standaard iPhone 11 als 'betaalbare vlaggenschip'-modellen. Het lijkt erop dat de verschillen hem vooral zitten in de afmetingen, en niet zozeer in de specificaties. De kleinere telefoon, mogelijk de iPhone 12 Mini, zal beschikken over een 5,4 inch scherm. De grotere versie, die waarschijnlijk simpelweg iPhone 12 zal heten, krijgt een 6,1 inch scherm. De standaard iPhones zullen dit keer over een OLED-scherm beschikken, in plaats van het LCD-scherm van de iPhone 11.

Het enige andere verschil tussen de twee standaard versies is mogelijk de batterijgrootte. Een grotere telefoon heeft ook meer ruimte voor een grotere batterij. De iPhone 12 Mini wordt zeker het toestel voor de consument die geen ontzettend grote telefoon wil hebben.

(Image credit: Phone Arena)

iPhone 12 Pro en Pro Max

De twee hoogwaardigere iPhone 12-modellen die de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max moeten opvolgen, zullen waarschijnlijk de toepasselijke namen iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max krijgen. De verschillen met de vorige versies? Dit jaar zullen de telefoons naar verluidt nog groter worden: de iPhone 12 Pro krijgt een 6,1 inch scherm (in plaats van de 5,8 inch variant van de voorganger) en de 12 Pro Max zal over een 6,7 inch scherm beschikken (ten opzichte van het 6,5 inch scherm van de 11 Pro Max).

Hoewel alle iPhone 12-modellen over dezelfde verwachte A14 Bionic-chipset moeten beschikken, lijkt het erop dat de Pro-modellen op de volgende punten van de standaard modellen verschillen: de Pro-modellen zouden over meer RAM-geheugen beschikken (6 GB tegenover 4 GB), evenals een verversingssnelheid van 120Hz en drie camera's aan de achterkant met een LiDAR-scanner. De standaard modellen zullen slechts twee camera's aan de achterkant krijgen. Het is nog niet duidelijk of 5G op alle modellen beschikbaar wordt of enkel op de Pro's.

(Image credit: Curved)

AirPods Studio

De online winkel en fysieke winkels van Apple hebben speakers en koptelefoons van derden uit de schappen gehaald. Hierdoor lijkt het dat het bedrijf plaats maakt voor zijn eigen AirPods Studio-koptelefoon.

We hebben al een paar details over de over-ear koptelefoon gehoord. De weergave hierboven toont een metalen frame met opvulling op de hoofdband en grote kussens rond de oorschelpen. Er is geen koptelefoonaansluiting, maar de koptelefoon zal waarschijnlijk draadloos zijn met een USB-C poort. Mogelijk zijn de oorschelpen magnetisch.

(Image credit: Apple)

Releasedata: iPad Air, Apple One en meer

Verschillende nieuwe apparaten kwamen voorbij tijdens het Apple Event in september. Apple heeft echter niet onthuld wanneer sommige van deze producten verschijnen. Het is nog steeds een raadsel wanneer de iPad Air 4 verschijnt. We weten dit ook nog niet zeker over Apple One, die alle abonnementsdiensten van Apple bundelt voor een prijs van vermoedelijk €15 tot €20 per maand als het naar Europa komt.

De iPad Air 4 lijkt een iPad Pro Lite te zijn en heeft dezelfde ontwerpinnovaties, waaronder vlakke kanten en een USB-C poort. Maar ook qua hardware kent het verbeteringen ten opzichte van de duurdere voorganger.

Apple's AirTags moeten op Tiles lijken (Image credit: Future)

De AirTags van Apple worden al een lange tijd verwacht. Nu ze niet zijn onthuld tijdens het Apple Event in september, lijkt het volgende Event in oktober een goede mogelijkheid te zijn voor de onthulling.

Ze lijken een beetje op de trackers van Tile. Dit houdt in dat je de AirTag kunt vastmaken aan jouw spullen (of aan je sleutelbos), waarna je via je iPhone kunt volgen waar die spullen zijn.

(Image credit: Apple)

AirPower

AirPower is de langverwachte draadloze oplader van Apple die in maart van 2019 werd stopgezet. Een prototype van de oplaadmat verscheen in augustus in een video, wat suggereert dat deze opnieuw onderweg is.

Het is natuurlijk mogelijk dat het hier gaat om een oud prototype. We zullen zien of de oplaadmat op 13 oktober wordt onthuld.

Andere verrassingen van Apple?

Dit waren de dingen waarvan we verwachten dat ze kunnen debuteren op het Apple Event in oktober. Toch is het goed mogelijk dat Apple ons met compleet andere dingen verrast. Misschien verschijnt er een nieuwe iPad Mini of een nieuwe MacBook?

Er valt een hoop te verwachten voor het aankomende Apple Event, maar we weten niets zeker tot 13 oktober.