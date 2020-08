'Apple stopt verkoop iPhone XR en iPhone 11 Pro vanwege iPhone 12 release'

Het grote evenement van Apple staat gepland voor oktober. Dan moet de iPhone 12-serie wereldkundig worden gemaakt. In aanloop naar het (virtuele) evenement van dit jaar komen er berichten over de techgigant naar buiten dat drie van zijn bestaande modellen, de iPhone XR, de iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max, uit de verkoop gaan.

Mocht dit gerucht kloppen, dan is dat niet geheel verwonderlijk. Apple had vorig jaar bijvoorbeeld de iPhone XS en de grote iPhone XS Max uit de verkoop gehaald toen de release van de iPhone 11 nabij was. Er is echter een verschil deze keer, want zowel de iPhone 11 Pro als de 11 Pro Max zijn zeker succesvoller in verkoopaantallen dan het aanbod van Apple in 2018.

Berichten over deze wijzigingen kwamen aan het licht via het Twitter-kanaal iAppleTimes, dat beweerde dat niet alleen de iPhone XR en twee van de iPhone 11 modellen van de markt zouden verdwijnen, maar dat de iPhone 11 tevens een aanzienlijke prijsverlaging van 150 dollar zou krijgen zodra de iPhone 12 gelanceerd wordt. Wat voor bedrag de verlaging in euro's zal zijn, is nog niet bekend.

Aangezien de iPhone SE 2020 van eerder dit jaar aanzienlijk krachtiger is dan de iPhone XR, is het zinvol om laatstgenoemde af te schaffen.

Bronnen bij Apple India (waar de XR gemaakt wordt) bevestigen noch ontkennen de verhuizing, maar vertelden wel dat de vendorpartners van Apple in India zich voorlopig zouden richten op de iPhone 11, en dat ze volgend jaar misschien ook een stuk van de iPhone 12 productie op zich nemen. Fabrikanten als FoxConn en Pegatron hebben hiervoor nieuwe investeringen binnengehaald.

Wachten tot iPhone 12 lancering

Ben je op zoek naar een upgrade voor je bestaande iPhone? Dan raden we aan om nog iets meer dan een maandje te wachten als het kan. Wanneer Apple eenmaal de iPhone 12-serie op de markt brengt, is de kans significant dat prijzen van voorgaande modellen omlaag gaan. Zelfs als de iPhone XR bij Apple zelf uit de verkoop gaat, onthoud dan dat retailers vaak nog heel wat van deze toestellen op voorraad hebben.

Het verhaal rondom de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max klinkt vrij logisch. Als de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max op de markt komen, zullen deze hoogstwaarschijnlijk 5G ondersteunen. Apple kan natuurlijk niet achterblijven in de 5G-race en wil graag haar gebruikers de kracht tonen van dit nieuwe netwerk, zelfs al is het misschien niet meteen in elk land beschikbaar.