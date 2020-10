Apple bevestigt: iPhone 12 wordt volgende week onthuld

De iPhone 12 is eindelijk onderweg. Apple heeft eindelijk de datum bekend gemaakt waarop het Apple Event plaatsvindt: 13 oktober. Tijdens het jaarlijks terugkerende event onthult Apple nieuwe apparaten aan het publiek. De iPhone 12 is daar ongetwijfeld één van.

De virtuele lancering (dankzij de pandemie) gaat van start om 19:00 uur.

Apple heeft nog niet bevestigd wat we exact zullen zijn tijdens dit lanceringevenement, maar er gaan zoveel geruchten over de nieuwe telefoons van het bedrijf, dat het vrijwel zeker is dat de iPhone 12 die dag wordt onthuld.

And we're scheduled: Apple Event on October 13, almost certainly revealing the iPhone 12 with 'Hi(gh) Speed' (like...5G?) pic.twitter.com/qZxCyfhLJ2October 6, 2020

De slogan op de poster van het evenement is 'Hi, Speed', wat suggereert dat Apple de nadruk zal leggen op de kracht achter de apparaten of voor een hogere downloadsnelheid met 5G.

Vier telefoons en meer?

Er gaan geruchten rond dat er vier telefoons in de line-up staan, waaronder de iPhone 12 Mini, de iPhone 12, de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max. Deze zullen beschikken over variërende specificaties en prijzen.

Er is een kans dat we ook apparaten uit andere categorieën zullen zien, waaronder de AirPods Studio-koptelefoon, waar veel geruchten over rondgaan.