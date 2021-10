Android 12-functie Material You verschijnt mogelijk niet bij lancering

Android 12 komt eraan, met als een van de grootste nieuwe functies Material You. Hiermee krijgen gebruikers de kans om de interface van hun smartphone volledig zelf vorm te geven, gaande van de kleuren tot de vormen van de icoontjes en meer. Het ziet er echter naar uit dat veel toestellen hier nog niet direct mee aan de slag zullen kunnen bij de upgrade naar Android 12.

In een briefing rond ColorOS 12, een Android 12-versie die gebruikt wordt voor smartphones van Oppo, werd er besproken dat Material You geen onderdeel was van het Android Open Source Project (AOSP).

Oppo zegt hierover tegen TechRadar: "Material You zit niet in het Android 12 AOSP, dus het is niet beschikbaar voor fabrikanten. We zullen moeten wachten tot Google bevestigt wanneer het van plan is de code vrij te geven."

Het Android Open Source Project is een opslagplaats waar Google de codeversies van Android in plaatst. Hier kunnen andere bedrijven zoals Oppo, OnePlus en Xiaomi de code terugvinden om er daarna hun eigen softwareschil van te maken. Op 4 oktober leek Google de volledige code van Android 12 online te hebben geplaatst op het AOSP. Nu ziet het ernaar uit dat dit niet de volledige code was.

ColorOS 12 verschijnt tegen het einde van dit jaar voor de Oppo Find X3 Pro. In 2022 rolt het uit naar andere nieuwe smartphones van het merk. Tijdens de briefing meldt het bedrijf dat de nieuwe versie van ColorOS 12 met Material You ergens in het begin van 2022 moet verschijnen.

In een blogpost van Google Developers die op 4 oktober werd geplaatst, praat het bedrijf over de nieuwe functies van Android 12, maar de taal die in het Material You-segment wordt gebruikt, lijkt niet te bevestigen dat de code aan het AOSP werd toegevoegd. Er zou echter een alphaversie in de plaats komen.

Het bericht stelt het volgende: "Kijk binnenkort uit naar ondersteuning voor Jetpack Compose". Jetpack Compose is een Google-tool die gebruikt wordt om gebruiksinterfaces te maken. Het doet ons vermoeden dat de ondersteuning voor Material You nog moet komen.

Google wil zelf geen commentaar geven. We kregen wel een reactie van OnePlus, want OxygenOS wordt vanwege een samensmelting van beide bedrijven nu ook gemaakt door het team achter ColorOS van Oppo.

Een woordvoerder voor OnePlus zei het volgende: "OnePlus evalueert en past de software-ervaring op OxygenOS aan om zo goed mogelijk aan de wensen van OnePlus-gebruikers te voldoen. Momenteel zijn we nog bezig met het evalueren van Material You en zullen we naar de feedback van onze gebruikers blijven luisteren."

Dit kan dienen als bewijs dat Material You niet op OxygenOS 12 zal verschijnen, dat zich momenteel als bèta bevindt op de OnePlus 9 en 9 Pro.

(Image credit: Shutterstock)

Analyse: wanneer verschijnt Material You?

Omdat Material You niet in het Android Open Source Project zit, zal de functie naar alle waarschijnlijkheid ook niet op de compatibele smartphones verschijnen zodra het besturingssysteem lanceert.

Veel fabrikanten verwachten dat ze Android 12 tegen het einde van dit jaar kunnen uitrollen, maar veel van hen hebben hier nog geen definitieve roadmap voor. De kans is groot dat Android 12 pas in 2022 op hun toestellen verschijnt. Oppo was een van de eerste bedrijven die zijn roadmap voor Android 12 bekendmaakte. Het bedrijf verwacht Material You pas in 2022. Het ziet ernaar uit dat ook andere bedrijven deze functie pas volgend jaar zullen aanbieden.

Dit is echter niet het geval voor smartphones van merken als Google, Nokia en Motorola. Zij bieden 'stock'-Android aan, wat de 'schone' versie van het besturingssysteem is zonder aanpassingen. Deze merken kunnen Android 12 uitbrengen zoals het in het AOSP staat, en hoeven niet te wachten op Material You. Omdat het momenteel niet in het AOSP staat, zullen ook zij misschien moeten wachten met de uitrol van Android 12, maar in elk geval minder lang dan de smartphones van andere fabrikanten.

Een van de hoofdvragen is waarom Google besloten heeft om Material You niet in het AOSP te plaatsen. De oorzaak is waarschijnlijk vrij eenvoudig: omdat het nog niet klaar is. De kans is groot dat Google alles mooi afgewerkt wil hebben alvorens het bedrijf het systeem uitrolt naar gebruikers.

Android 12 zal niet meer lang op zich laten wachten. De Google Pixel 6-reeks wordt op 19 oktober onthuld, en we verwachten dan ook het nieuwe besturingssysteem te zien opduiken. Zoals je hierboven kan lezen is het misschien verstandig om niet te hard uit te kijken naar Material You.