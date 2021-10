Google Pixel 6: onthulling vindt plaats op 19 oktober

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro worden op 19 oktober uit de doeken gedaan tijdens een digitaal event met de naam Pixel Fall Launch.

Dit evenement gaat van start om 19:00 uur lokale tijd. De lancering is te volgen via de officiële website van Google.

Anders dan voorgaande jaren heeft Google voorafgaand aan de lancering al het design en de specs van de smartphones gedeeld. Het is voor het eerst dat we vooraf al officieel op de hoogte zijn gesteld van de aankomende vlaggenschepen van het bedrijf.

We weten nog niet wanneer de Pixel 6 en Pixel 6 Pro in de verkoop zullen gaan, maar naar verluidt zou dit op 28 oktober zijn.

#Pixel6, the new Google Phone. Tune in October 19th at 10 am PT: https://t.co/zmp5byVq1y#Pixel6Launch pic.twitter.com/v3wwySE5gsOctober 5, 2021 See more

Een van de grootste upgrades is waarschijnlijk de Tensor-chipset, die speciaal door Google is ontworpen voor zijn Pixel-toestellen. Doorgaans maakt Google gebruikt van Snapdragon-processors van Qualcomm. We zijn enthousiast om te zien wat deze Tensor-technologie kan bereiken.

De Google Pixel 6 maakt naar verluidt gebruik van een 6,4 inch plat display met een beeldverversing van 90Hz. De Pixel 6 Pro zou op zijn beurt over een 120Hz gebogen scherm beschikken, die 6,67 of 6,71 inch is.

Cameraleaks suggereren dat de Pixel 6 Pro een telefotocamera (4x zoom) aan boord heeft. Beide toestellen moeten daarnaast een 50MP hoofdcamera en 12MP groothoeklens krijgen.

Andere geruchten stellen dat er 12GB RAM-geheugen aan boord is, in elk geval op sommige modellen van de Pixel 6 of Pixel 6 Pro. Naar verluidt zou er tot 512GB opslag mogelijk zijn. Naar het schijnt is er daarnaast een 4.614mAh batterij aan boord in de Pixel 6 en 5.000mAh in de Pixel 6 Pro.

Op 19 oktober lees je op TechRadar alles wat je moet weten over de onthulling van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro.