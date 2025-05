4 features die dit jaar naar Wear OS 6 komen

Vorige week organiseerde Google zijn Android Show als een soort voorproefje voor het grote Google I/O-evenement van deze week. Tijdens die show werd het duidelijk dat de techgigant grote plannen heeft voor Wear OS 6.

Hoewel we verwachten tijdens I/O nog wat meer te horen, zijn er nu al meer dan genoeg redenen om uit te kijken naar de nieuwe software voor Android-smartwatches.

Van de uitrol van Gemini-features naar de beste Samsung-horloges (en andere Wear OS-horloges) tot een grote visuele upgrade, hieronder vind je vier features waarvan we nu al weten dat ze naar de volgende versie van Wear OS komen.

1. Gemini op apparaten die niet van Google zijn

(Image credit: Shutterstock/mundissima)

Gemini zal niet alleen uitrollen naar apparaten van Google, maar bijvoorbeeld ook naar apparaten zoals de Samsung Galaxy Watch 7 en de Samsung Galaxy Watch Ultra.

Dat is erg fijn, want Gemini om je pols kan op veel verschillende (kleine) manieren toch wel handig zijn. Denk hierbij aan dingen zoals het onthouden welk nummer je kluisje in de sportschool heeft en het creëren van een speciale playlist.

Het is dus goed nieuws dat Gemini ook op jouw huidige horloge zal werken als dit horloge ook al ondersteuning biedt voor de Google Assistant. Je hoeft dus niet een nieuwe smartwatch te kopen om Gemini te kunnen gebruiken.

2. Een vernieuwd design

(Image credit: Google)

Naar verwachting zal Google het nieuwe 'Material 3 Expressive'-design van Android 16 voor smartphones weer wat moderniseren. Dit lijkt ook op de planning te staan voor Wear OS.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Gebruikers kunnen onder andere meer afgeronde UI-elementen verwachten. De interface moet er wat minder hoekig uit gaan zien en animaties moeten beter gebruik gaan maken van de beschikbare ruimte op het display.

We hebben onder andere de gebruikersinterface al zien krimpen wanneer een bepaald beeld uit het zicht van de gebruiker verdwijnt. De focus blijft echt op wat er centraal in beeld te zien is.

3. Informatie meteen zichtbaar

(Image credit: Google)

De geüpdatete gebruikersinterface wordt ook vergezeld door nieuwe knoppen (op het scherm) die belangrijke informatie kunnen weergeven.

Ze zijn bedoeld om je met één blik belangrijke informatie te kunnen geven. Deze knoppen kunnen dus ook meer beschikbare ruimte innemen als er belangrijke informatie zoals afspraken uit je agenda of berichten naar voren moeten worden gebracht.

Al deze veranderingen suggereren dat Google beter gebruik wil gaan maken van zijn cirkelvormige scherm en hierdoor onderscheidt deze interface zich ook weer iets meer van de interface die we zien op de meer rechthoekige displays van Apple Watches.

4. Betere batterijduur

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Een van onze grootste zorgen bij al deze nieuwe animaties en AI-features was dat Wear OS 6 de batterijduur van onze apparaten flink zou verminderen, zeker bij oudere apparaten waarvan de batterijduur al enigszins achteruit is gegaan.

Gelukkig lijkt het erop dat Google hier rekening mee heeft gehouden. "Met Wear OS 6 blijven we de prestaties verbeteren en stroomverbruik optimaliseren. Deze update biedt zelfs meer dan 10% extra batterijduur," gaf het bedrijf aan.

Dit klinkt misschien niet heel indrukwekkend, maar in de praktijk kan je hierdoor misschien toch een extra 2,4 uur verwachten van een apparaat zoals de Google Pixel Watch 3, die volgens Google oorspronkelijk een batterijduur van 24 uur had.