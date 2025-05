Garmin onthult Forerunner 570 en Forerunner 970 voor hardlopers

Garmin kondigt de Forerunner 570 en Forerunner 970 aan, de nieuwste gps-smartwatches voor hardlopen en triatlon met geavanceerde trainingstools, inzicht in herstel, gepersonaliseerde work-outs en meer om atleten te helpen hun volgende PR te halen.

Met Garmins helderste AMOLED-scherm ooit voegen de nieuwe Forerunners een ingebouwde luidspreker en microfoon, Garmin Triathlon Coach trainingsplannen, een avondrapport en meer toe aan de vertrouwde health, wellness en connected functies.

De Forerunner 970 introduceert ook een ingebouwde zaklamp en nieuwe prestatiefuncties, zoals hardlooptolerantie, hardloopeconomie en snelheidsverlies bij stappen. Ook de batterijduur is verbeterd: de Forerunner 570 haalt nu tot 11 dagen in smartwatchmodus, terwijl de Forerunner 970 tot 15 dagen haalt.

Nieuwe features op de Forerunner 570 en Forerunner 970

Dit zijn Garmins helderste smartwatchdisplays tot nu toe. Het touchscreen wordt vergezeld van een 5-knops ontwerp voor snelle toegang onder alle weersomstandigheden tot geavanceerde trainingstools, dagelijkse gezondheidsstatistieken en slimme meldingen.

Het Garmin Triathlon Coach trainingsplan bereidt je voor op de volgende triatlon met gratis trainingsplannen die dagelijks worden aangepast en persoonlijke work-outs bieden op basis van prestaties, herstel en gezondheidsgegevens.

Wanneer je een parcours volgt tijdens het hardlopen, kruis dan kilometerpunten aan om automatische ronden op dat punt te activeren. Bij wedstrijdparcours kan het horloge voorstellen om gegevens tot de finishlijn bij te stellen als je zelf vergeet op stop te drukken.

Met de ingebouwde luidspreker en microfoon voer en beantwoord je gesprekken via het horloge wanneer het is gekoppeld aan je smartphone. Ook kun je de functies van het horloge bedienen met spraakopdrachten of de spraakassistent van je telefoon gebruiken om te reageren op sms-berichten en meer.

Voordat je naar bed gaat, ontvang je nu het nieuwe Avondrapport met een herinnering aan de slaap die je nodig hebt plus de training van morgen, het weer en meer.

De Forerunner 970 biedt ten slotte extra duurzaamheid met een robuuste, krasbestendige saffierlens en titanium rand. Ook is er een ingebouwde zaklamp voor sporters die 's nachts op pad gaan. ECG-metingen zijn eveneens exclusief beschikbaar op de Forerunner 970 en werken zowel in Nederland als België.

Prijs en beschikbaarheid

De Garmin Forerunner 570 en Forerunner 970 zijn vanaf 21 mei te bestellen in de webshop van Garmin. De Forerunner 570 heeft een adviesprijs van 549,99 euro, voor zowel de 42mm als 47mm-versie. De Forerunner 970 is alleen beschikbaar in een 47mm-versie en kost 749,99 euro.