Google onthult nieuwe look voor Android 16

Het Google I/O-seizoen ging dit jaar van start met een Android Show . Deze show gaf ons een eerste blik op de aankomende veranderingen voor de interface van Android 16, plus nieuws over Gemini. Er werden geen nieuwe apparaten getoond die de nieuwe interface gebruikten. Google gaf tijdens deze show advies aan ontwikkelaars en uitleg over de designkeuzes. Wat ons vooral opviel, is dat er heel veel paars wordt gebruikt.

De nieuwe 'Material 3 Expressive'-interface maakt veel gebruik van kleur (voornamelijk verschillende tinten van paars en roze), nieuwe vormen in allerlei formaten, nieuwe animaties bij bepaalde acties en nieuwe visuele elementen die bepaalde onderdelen op het scherm groeperen.

Screenshots van voorbeelden van Google's Material 3 Expressive uit de blogpost. (Image credit: Google)

Google zegt dat het meer onderzoek heeft gedaan voor deze designverandering dan voor welk ander design dan ook sinds het 'Material Design' voor het eerst introduceerde binnen Android in 2014. Het bedrijf claimt meer dan 46 onderzoeken te hebben uitgevoerd met meer dan 18.000 deelnemers. Wij zijn geen UX-designers, dus we weten niet of dat bijzonder veel is, maar het klinkt in ieder geval alsof Google grondig is geweest bij zijn onderzoek.

Google's Material 3 Expressive is de nieuwe look voor Android 16

Na al het onderzoek is Google dus beland bij Material 3 Expressive. De meest opvallende features, los van de felle, opvallende kleuren, zijn de nieuwe animaties.

Wanneer je nu bijvoorbeeld een notificatie weg wil swipen, wordt die specifieke notificatie doorzichtig terwijl andere objecten eromheen wazig worden. Dat maakt het gemakkelijker om te zien of je de juiste notificatie te pakken hebt. De notificaties rondom degene die je weg wil swipen bewegen ook een beetje wanneer je die ene notificatie begint te bewegen. In principe komt het erop neer dat bewegingen in de interface er natuurlijker uit gaan zien, zeker bij het swipen met de bedieningsknoppen en -sliders in beeld.

Material 3 Expressive introduceert ook nieuwe vormen in Android 16. (Image credit: Google)

Er zullen genoeg nieuwe stijlen zijn in Android 16 om uit te kiezen, Je kan bijvoorbeeld ook variabele of statische lettertypes creëren. Google voegt verder ook 35 extra vormen toe aan zijn interface-bibliotheek waar ontwikkelaars gebruik van kunnen maken. Ook wordt het aanbod van de standaardkleuren uitgebreid.

Google heeft natuurlijk niet direct gezegd dat dit nieuwe Material 3 Expressive-design iPhone-fans moet aanspreken, maar daar lijkt wel een beetje naar gehint te worden. de volgende versie van Android ziet er namelijk niet strakker en georganiseerder uit. Google lijkt zich meer te focussen op expressie voor de gebruikers. Volgens Google's eigen onderzoek bestond de groep die deze nieuwe look het mooiste vond voornamelijk uit mensen van 18-24 jaar en dat is toch ook wel een erg belangrijke doelgroep voor iPhones.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

(Image credit: Google)

In zijn officiële blogpost zegt Google: "Het is tijd om voorbij 'schone' en 'saaie' designs te gaan om interfaces te creëren die mensen aanspreken op een emotioneel vlak." Die connectie op een emotioneel vlak lijkt vooral veel sterker te zijn onder jongere mensen. Google zegt dat elke leeftijdsgroep een voorkeur had voor de nieuwe look van Material 3 Expressive, maar bij deelnemers van 18 tot 24 jaar oud had 87% van deze deelnemers een voorkeur voor deze nieuwe look.

Apple's iPhone-fanbase is misschien ook het sterkst binnen deze leeftijdsgroep (of nog net een generatie daarna). Het is ergens ook wel logisch dat Google dit soort grote designveranderingen wil doorvoeren voor Android en het is ook wel tijd inmiddels. We hebben niet echt veel interessante nieuwe features op smartphones gezien sinds de introductie van vouwbare smartphones en die modellen zijn ook niet echt een gigantisch succes geworden. Het verbaast ons dan ook wel een beetje dat Google zo lang gewacht heeft om de software aan te pakken aangezien er zo weinig hardware-innovaties zijn geweest de laatste jaren.

Material 3 Expressive komt naar meer dan alleen Android-telefoons

De nieuwe Material 3 Expressive-look zal niet alleen naar Android 16 komen. Google zegt dat Wear OS 6 een vergelijkbaar vernieuwd design krijgt met meer kleuren, animaties en knoppen die van vorm kunnen veranderen afhankelijk van het display van je horloge.

Wear OS-horloges zullen ook, net als Android-smartphones, gebruik kunnen maken van dynamische kleurthema's. Je kan hierbij een afbeelding kiezen als achtergrond en Wear OS zal vervolgens een bijpassend kleurthema selecteren voor je horloge. Dit moet dan aansluiten op de kleuren in de afbeelding.

Google demonstreerde nieuwe knoppen die groter worden naarmate ze een groter gedeelte van het scherm vullen in Wear OS. (Image credit: Google)

Zelfs Google's apps zullen er meer 'Expressive' uit gaan zien. Het bedrijf geeft aan dat apps zoals Google Foto's en Maps in de komende maanden een update zullen krijgen die ervoor zal zorgen dat ze beter aansluiten op Android 16.

Google leent een paar iPhone-features voor Android 16, waaronder een 'Lockdown Mode'

Google demonstreerde ook 'Live Updates'. Dit is een nieuwe feature die erg lijkt op een iPhone-feature. Je kan hiermee de vooruitgang zien van bijvoorbeeld een Uber Eats-bestelling. iPhones laten dit zien in het Dynamic Island en Google lijkt het toe te gaan voegen aan de bovenkant van je display in Android 16.

Veiligheid was ook een grote focus van de Android Show. Zo word je op nieuwe manieren beschermd tegen scams via de telefoon en sms. Google beveiligt zijn telefoons tegen meerdere gebruikelijke tactieken van scammers. Bijvoorbeeld voor gevallen waarin een oplichter je belt, zich voordoet als een bankmedewerker en je een app wil laten sideloaden.

Binnen Android 16 kan je Google's 'Play Protect'-app-scanner niet meer uitschakelen en kan je ook geen apps sideloaden tijdens een telefoongesprek. Ook kan je geen toegang meer geven tot Toegankelijkheidsfeatures. Dat is namelijk een bekende manier voor oplichters om toegang te krijgen tot de rest van je telefoon.

Google's Berichten-app zal ook slimmer omgaan met scams via sms. De app zal dit berichten proberen weg te filteren die je vragen om bijvoorbeeld tol te betalen of je crypto aanbieden.

De iPhone heeft al een extreme beveiligingsmodus genaamd 'Lockdown'. (Image credit: Future / Philip Berne)

Google zal ook 'Advanced Protection' beschikbaar maken. Dit is Google's versie van Apple's Lockdown Mode voor Android 16. Advanced Protection is een extra beveiligde modus die zo veel mogelijk bescherming biedt tegen aanvallen, of ze nou via een draadloos netwerk plaatsvinden of fysiek via de usb-poort.

Advanced Protection is dus misschien vooral interessant als je een journalist, een ambtenaar of een ander publiek figuur bent en je denkt dat een overheid misschien je telefoon wel zou willen hacken. Deze feature moet je telefoon dan volledig beschermen tegen dreigingen van buitenaf.

(Image credit: Google)

Misschien heb je die extra beveiliging niet zo nodig, maar wil je wel zo goed mogelijk in de gaten kunnen houden waar je apparaten precies zijn. In dat geval is het goed om te weten dat Google zijn 'Vind mijn apparaat'-feature ook gaat verbeteren. Android 16 zal de 'Find Hub' introduceren. Dit moet een robuustere plaats worden voor het tracken van al je apparaten, waaronder Android-telefoons, -wearables en -accessoires die gebruikmaken van ultra-wideband (UWB), vergelijkbaar met Apple AirTags.

Google introduceert ook nieuwe UWB-mogelijkheden om je te helpen bij het vinden van objecten in de buurt. Deze mogelijkheden verschijnen eerst in de komende maanden op Motorola's Moto Tag. De nieuwe Find Hub zal ook gebruik kunnen maken van satellietconnectiviteit om apparaten te vinden en gebruikers op de hoogte te houden van de locaties. Als je tijdens een vliegreis je bagage verliest, maar er wel een tracker in zit, kan Google nu ook samenwerken met bepaalde vliegmaatschappijen zoals British Airways om de informatie van je tracker te delen, zodat de vliegmaatschappij ook op zoek kan gaan.

Gemini komt naar je auto... en je tv... en je horloge en...

Deze Android Show was niet volledig gefocust op Android. Google deelde ook wat grote aankondigingen over Gemini. Gemini komt naar veel meer apparaten toe, zoals Wear OS-horloges, Android Auto en auto's die standaard gebruikmaken van Google-diensten.

Gemini komt daarnaast ook naar Google TV en naar Google's nieuwe platform voor XR-brillen en -headsets, Android XR. Momenteel zijn die brillen nog niet beschikbaar, maar kregen wel een korte blik te zien van een aankomende bril van Google.

Is dit een XR-bril van Google? Hopelijk komen we hierachter tijdens Google I/O. (Image credit: Google)

Je moet straks dus met Gemini Live kunnen praten terwijl je bijvoorbeeld in de auto zit onderweg naar je werk. Google geeft zelf als voorbeeld dat je bijvoorbeeld onderweg naar je boekenclub even aan Gemini kan vragen om het huidige boek voor je samen te vatten en om onderwerpen te bedenken voor discussies. Het wordt wel een interessante boekenclub als iedereen dat zo doet, maar misschien is het wel handig als opfrisser als je het boek daadwerkelijk ook zelf hebt gelezen.

Google heeft geen specifieke releasedata gedeeld voor de features die zijn besproken in de Android Show. Wel is er aangegeven dat deze concepten in de komende maanden zouden moeten verschijnen. Het is redelijk ongebruikelijk dat Google zo veel nieuws deelt vóór Google I/O. Dat evenement vindt plaats op 20 en 21 mei dichtbij het hoofdkwartier van het bedrijf in Mountain View, Californië. Wij zullen je natuurlijk ook op de hoogte houden van de belangrijke onthullingen die daar plaatsvinden.

Nu de Pixel 9a al gelanceerd is en het Android-team al deze aankondigingen heeft gedaan, verwachten we dat Google I/O grotendeels gefocust zal zijn op AI. Misschien wilde Google al deze dingen uit de weg hebben, zodat we tijdens I/O geen vragen gaan stellen over nieuwe telefoons, terwijl Google het juist wil hebben over Gemini en de nieuwe AI-ontwikkelingen. Misschien was het Android XR-nieuws van deze show echter pas een klein voorproefje en krijgen we daar meer over te horen tijdens I/O. We zullen er volgende week achter komen.