Beste gaming stoelen 2023: ergonomische stoelen voor gamers

Included in this guide:

Het is voor je game-ervaring en algehele welzijn van vitaal belang om in de meest ergonomische gaming stoel te zitten. Vooral als je de neiging hebt om uren achter je gaming bureau door te brengen, is het belangrijk dat je een stoel hebt met een focus op comfort en ergonomie. Zo kun je urenlang spelen zonder je gezondheid in gevaar te brengen.

"Meest ergonomische" en "gaming stoelen" in dezelfde zin zetten voelt misschien onnatuurlijk, maar er zijn nu veel gaming stoelen die zich richten op ergonomie.

We hebben heel wat game- en bureaustoelen getest, zodat we weten welke de meest ondersteunende zijn, de meest verstelbare, en de gemakkelijkste om aan te passen aan jouw comfort. Vervolgens hebben we ze allemaal hier verzameld, zodat je ze kunt kiezen.

Met gamestoelen bedoelen we ook niet alleen die kuipstoelen die speciaal voor gaming zijn gemaakt. We weten dat veel van jullie een ergonomische bureaustoel verkiezen boven een gaming stoel.

Beste ergonomische gaming stoelen 2023

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen.

(Image credit: Secretlab)

1. Secretlab Titan Evo 2022 Uitstekende ergonomische stoel als je van de typische gamerlook houdt Our expert review: Specificaties Afmetingen: 75 x 70 x 145 cm Stoelhoogte: 50 - 58 cm Maximale belasting: 132 kg De beste deals van vandaag Zum Angebot (opens in new tab) Redenen om te kopen + Extra grote zitting + Verstelbare, geïntegreerde ruggensteun + Ontwerp en constructie van hoge kwaliteit Redenen om te vermijden - Beperkte hoogteverstelling

De Secretlab Titan Evo 2022 is een redesign van de originele Secretlab Titan gaming stoel. En hoewel het veel van dezelfde ontwerpelementen deelt, is het nieuwe model veruit de meest comfortabele van de twee.

Dit zal meer mensen aanspreken die graag hun gaming meubels afstemmen op de omgeving dankzij alle esthetische opties die je krijgt, van eenvoudig kunstleer of stof, tot ontwerpen geïnspireerd door je favoriete games of esports teams. Secretlab heeft onlangs ook zijn SoftWeave Plus Fabric uitvoeringen uitgebracht die in verschillende kleuren komen.

De racestoelstijl krijgt veel kritiek bij andere merken, maar Secretlab heeft hier een van de beste ergonomische opties van gemaakt voor lange gamingsessies, met verstelbare ingebouwde ruggensteun, vulling van koud traagschuim en een volledig magnetisch traagschuim hoofdkussen.

Lees hier de Secretlab Titan Evo 2022 review

(Image credit: Ikea)

2. IKEA Markus De meest ergonomische gaming stoel op een budget Our expert review: Specificaties Afmetingen: 56 x 58 x 127 - 140 cm Hoogte stoel: 46 - 59 cm (minimaal tot maximaal) Maximale belasting: 113 kg Redenen om te kopen + Betaalbaar gezien de kwaliteit + Mesh achterkant ademt + Heeft 10 jaar garantie Redenen om te vermijden - Weinig aanpasbare functies

De IKEA Markus stoel is een geweldige comfortabele stoel voor wie zich aan een kleiner budget moet houden. Hij heeft misschien niet de 'gamer'-stijl die sommige van de opties op deze lijst hebben, maar hij staat nog steeds goed naast een game-pc of gameconsole, en niet iedereen wil dat zijn meubels worden versierd met gamelogo's of schreeuwerige kleuren.

De Markus kan in hoogte en hoek worden versteld en de rugleuning kan worden vergrendeld of achterover worden gezet. Bovendien is de rugleuning van meshmateriaal gemaakt om lucht door te laten en beter te ademen, wat altijd goed is voor langere gamesessies.



Dit is een sterke aankoop waar je niet blut door raakt en je krijgt zelfs 10 jaar garantie.

(Image credit: Razer)

De Razer Iskur is de eerste en meteen geslaagde onderneming van het merk in de markt van gaming stoelen. Dit is een hoogwaardige stoel die een fantastische optie zou zijn voor fans van Razer die hun stoel zouden willen aanpassen aan een al met Razer gevulde set-up. Hij is comfortabel ondanks het feit dat het de meest betaalbare stoel van het merk is.

Het is een beetje aan de stevige kant, maar dat is het gevolg van de hoeveelheid schuim, maar dat draagt alleen maar bij aan de verbeterde ondersteuning, en je krijgt zelfs ingebouwde volledig gevormde ruggensteun in plaats van een apart rugkussentje dat niet verstelbaar is en helft van de tijd toch omhoog kruipt. De constructie gebruikt hoogwaardige materialen, dus je hoeft niet bang te zijn dat hij na een paar jaar uit elkaar valt.

Een van de grootste problemen is dat dit echt een stoel is die gebouwd is voor kleinere mensen, dus als je boven de gemiddelde lengte en hoogte bent dan is het misschien niet zo'n goede optie als alternatieven op de lijst die beter passen bij je grootte, maar verder is dit een fantastische gaming stoel.

Lees hier de Razer Iskur review

(Image credit: Razer)

Razer bewijst opnieuw dat gaming stoelen die typische kuipstoel uitstraling kunnen hebben en toch comfort en betaalbaarheid bieden. De nieuwere Enki is niet precies een budget optie, maar bevindt zich nog steeds in het toegankelijke middensegment, vooral naast de premium stoelen op deze lijst. En we vonden hem zeer comfortabel om op te zitten, zelfs na lange gamesessies. De ruggensteun is vooral geweldig voor onze ruggen, en de constructie is ook solide.

Het kunstlederen materiaal waarvan de rugleuning en zitting zijn gemaakt, houdt ook niet veel lichaamswarmte vast. Dus als je het warm hebt tijdens gamesessies, maar toch die kunstlederen afwerking wilt, is dit een goede stoel om te overwegen. We hadden alleen graag gezien dat de rugsteun verstelbaar is en het nekkussen beter geschikt is voor lange gebruikers. Maar deze stoel is op zich al indrukwekkend, zeker voor die prijs.

Lees hier de Razer Enki review

(Image credit: Corsair)

5. Corsair T3 Rush Gemakkelijk en comfortabel Specificaties Afmetingen: 58 x 56 x 150 cm Stoelhoogte: 44 tot 54 cm Maximale belasting: 120 kg De beste deals van vandaag Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) (opens in new tab) Bekijken bij Coolblue NL (opens in new tab) Bekijken bij Bol.com Netherlands (opens in new tab) Redenen om te kopen + Uitstekend verstelbaar + Makkelijk in elkaar te zetten Redenen om te vermijden - Rugkussen valt makkelijk naar beneden

De Corsair T3 is een fijne en vooral praktische gaming stoel. Het design is tegelijkertijd strak, maar ook overduidelijk gericht op de gaming markt. Toch is het ontwerp redelijk ingetogen, dus je hoeft geen felle kleuren te verwachten.



Waar de Corsair T3 Rush volledig tot zijn recht komt, is de verstelbaarheid. Het zitvlak en de armen kunnen optimaal worden afgesteld, en ook kan je de tilt van je stoel naar behoren aanpassen. Het enige nadeel is dat het rugkussentje wel eens de neiging heeft om er vandoor te gaan waardoor je die steeds weer terug op zijn plek moet zetten.



Als je deze Corsair aanschaft, hoef je niet bang te zijn dat je de stoel niet in elkaar gezet krijgt, want een kind kan de was doen.

Waar moet je op letten bij het kopen van een ergonomisch gaming stoel? Instapmodellen en stoelen uit het middensegment hebben meestal traagschuim onderrug- en nekkussens in plaats van ingebouwde ondersteuningsmechanismen. De meeste grote namen bieden nu echter ook gladde stoelen met verstelbare rugsteun voor extra comfort. Afhankelijk van je behoeften kun je misschien wat geld besparen of moet je wat meer uitgeven voor de juiste ondersteuning die je nodig hebt. Als je graag een elegantere look wilt, maak je dan geen zorgen. Niet alle gaming stoelen hebben die typische gamer look. Andere stoelen hebben een meer ingetogen look voor het geval je dat nodig hebt voor je dagelijkse werkvideoconferenties. Zorg ervoor dat je bij jouw stoel naar keuze de hoogte, armen en rugleuning kunt verstellen. Gelukkig zijn al onze aanbevelingen comfortabel genoeg om de hele dag te gebruiken, gaan ze jaren mee en beschikken de meeste over goede verstelmogelijkheden.

Hoe we gamestoelen testen

Als het erom gaat ervoor te zorgen dat een gamestoel voldoet aan onze eisen, testen we elk aspect en elke functie. Hij moet immers voldoen aan de behoeften van een gamer, van comfortabel voor lange gamesessies tot de juiste look.

Het duurt wat langer om het algemene comfort te testen. Hoewel de eerste indruk belangrijk is, moet een gamestoel na vier uur net zo comfortabel zitten als na de eerste minuut.

We kijken naar de gebruikte materialen. Sommige gebruiken premium materialen zoals ademende stof. En hoewel dat misschien onbelangrijk lijkt, kan het een verschil maken in hoe comfortabel een gamestoel is.

We houden rekening met de ergonomie, aangezien die een belangrijk deel uitmaakt van het comfort van een stoel, evenals de verstelbaarheid. We kijken hoe ver de stoel naar achteren gaat, wat er allemaal verstelbaar is, van armleuningen tot rugkussens, en hoe gemakkelijk het is om aanpassingen te maken. Tot slot kijken we naar eventuele extra functies.

Zodra we elke factor hebben bekeken, werpen we een blik op de stoel die we testen, samen met zijn prijs om te zien of het de investering waard is en wie er baat bij kan hebben om die bepaalde gamestoel te gebruiken.