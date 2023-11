Nintendo Switch blijft verkopen als zoete broodjes

Het is geen geheim dat de Nintendo Switch bijzonder goed verkoopt en de nieuwste aankondiging van het bedrijf vormt een belangrijke mijlpaal voor de console. De Investor Relations-pagina van Nintendo's Japanse site, vermeldt dat er 132,46 miljoen stuks van de Nintendo Switch zijn verkocht sinds de release in 2017. Dit totaalcijfer omvat het basismodel Nintendo Switch, de Nintendo Switch OLED en de Nintendo Switch Lite.

Wanneer we dit cijfer vergelijken met andere consoles van Nintendo zien we pas hoe succesvol de Switch is. De Nintendo 3DS (elke versie, dus ook de 2DS) behaalde een verkoopcijfer van 75,94 miljoen en van de Nintendo Wii zijn er 101,63 miljoen exemplaren verkocht.

De toppositie heeft de Nintendo Switch momenteel nog niet bereikt. Helemaal bovenaan de ranglijst vinden we nog steeds de Nintendo DS (elke versie, waaronder de DS Lite, DSi...). Daarvan zijn 154,02 miljoen exemplaren verkocht.

Een sterk jaar voor Nintendo

Deze aankondiging bevatte een aantal interessante weetjes over gameverkopen. Ten eerste is de Nintendo Switch momenteel verreweg het grootste platform van het bedrijf met 1.133,23 miljoen verkocht games tot nu toe.

Verder mag het geen verrassing zijn dat vooral de eigen games van Nintendo goed scoren. Eveneens geen verrassing is dat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom een van de populairste games van het jaar is met 19,5 miljoen verkopen.

Deze cijfers zijn tot slot berekend op 30 september. We weten daarom niet welke invloed Super Mario Bros. Wonder heeft gehad op deze cijfers. Volgend jaar staan er nog enkele grote titels op de planning en we zijn benieuwd of de Nintendo Switch hierdoor de Nintendo DS van de troon kan stoten.