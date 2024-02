De SteelSeries Alias Pro klinkt absoluut ongelooflijk, waardoor het een solide keuze is voor het maken van allerlei soorten content, van gamestreaming tot ASMR. Een onnauwkeurige gain-indicator op de meegeleverde streammixer, samen met enkele kleine struikelblokken in het ontwerp zorgen er echter voor dat de Alias Pro niet de volledige score meekrijgt.

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

De SteelSeries Alias Pro is de premium-versie van de "reguliere" all-in-one SteelSeries Alias. Deze microfoon vonden al zeer indrukwekkend, maar de Alias Pro is bijna een professionele microfoon voor content creators en streamers.

Gebaseerd op hetzelfde opvallende ontwerp van de Alias, maar met de toevoeging van een aparte stream mixer die ook fungeert als een DAC (Digital-to-Analog converter) profiteert de Alias Pro van een XLR-aansluiting van hogere kwaliteit. Dit helpt bij het leveren van audio van absolute topkwaliteit die geschikt is voor alles van professionele podcasting tot streaming. Hoewel de audiokwaliteit onmiskenbaar is verbeterd, haalt de overstap naar een aparte streammixer wel wat van het gemak weg van het simpelere, originele model.

De gewijzigde locatie van de gain-indicator in deze versie, die nu te vinden is als een ledring rond de gain-knop zelf, kan ook voor sommigen afleidend zijn. De nieuwe stijl van de mute-knop voelt daarnaast wat onaangenaam. De gain-indicator zelf is nogal onnauwkeurig en geeft niet betrouwbaar aan wanneer er daadwerkelijk geluid wordt uitgezonden. Dit is een grote teleurstelling in zo'n duur apparaat en kan, ondanks de indrukwekkende geluidskwaliteit, een serieuze dealbreaker zijn.

SteelSeries Alias Pro review: prijs en beschikbaarheid

(Image credit: SteelSeries)

349 euro voor microfoon + DAC

Verkrijgbaar bij SteelSeries en andere grote retailers

150 euro duurder dan de usb-versie

Met een vraagprijs van 349 euro is de Alias Pro een dure microfoon, tenminste als je hem vergelijkt met de gebruikelijke goedkopere usb-alternatieven die vaak door streamers worden gebruikt. In de wereld van de meer professionele XLR-microfoons, waar het gebruik van een analoge aansluiting voor een veel betere geluidskwaliteit zorgt, is dit eigenlijk een vrij bescheiden prijskaartje als je de gebruikelijke kosten van een complete XLR-opstelling in overweging neemt.

Een XLR-microfoon van goede kwaliteit van een vertrouwd audiomerk als Rode kost over het algemeen rond de 250 euro of meer en dat is nog voordat je de prijs van een aparte DAC meerekent die nodig is om de microfoon met je pc te gebruiken. Die kosten over het algemeen minstens 150 euro, dus alles bij elkaar betaal je hier niet aanzienlijk meer voor een visueel aantrekkelijk alles-in-een-pakketje.

De SteelSeries Alias Pro kan je vinden bij de meeste retailers en in de webshop van SteelSeries zelf. Als een XLR-microfoon toch te "professioneel" voor je is, dan kan je ook gewoon voor de reguliere SteelSeries Alias gaan. Deze usb-microfoon kost "maar" 199,99 euro, maar dan heb je wel een gebruiksvriendelijke mic.

Prijs-kwaliteit score: 4/5

SteelSeries Alias Pro review: design

(Image credit: Future)

Vernieuwd design

Komt met XLR en een DAC

RGB is verstelbaar

Door gebruik te maken van veel van dezelfde ontwerpelementen als de verbluffende SteelSeries Alias, is de Alias Pro een zeer aantrekkelijk product, vooral in vergelijking met andere XLR-microfoons. Met een slanke zwarte pilvormige capsule bedekt met een zachte stof en versierd met een ingetogen rubberen SteelSeries-logo, is dit een microfoon die het uiterlijk van bijna elke set-up zal verbeteren. Dit is vooral belangrijk in de wereld van contentcreatie en als je vaak gebruik maakt van een facecam, kan het design van een microfoon net zo belangrijk zijn als de prestaties.

Het gebruik van metaal en plastic geeft alles van de microfoon zelf tot de standaard, een gepast premium gevoel dat zeker overeenkomt met de prijs. In tegenstelling tot de reguliere Alias is de microfoon zelf maar de helft van het verhaal. Alle bedieningsfuncties, zoals de mute- en gain-knop, zijn verplaatst naar een aparte mixer. Deze mixer heeft vergelijkbare hoogwaardige materialen en is verrassend compact, waardoor hij gemakkelijk op elk bureau geplaatst kan worden. Hoewel de microfoon zelf een enkele XLR-poort aan de achterkant heeft, die wordt aangesloten op de DAC in de mixer, is er geen tekort aan opties op de mixer zelf.

De SteelSeries Alias Pro mixer met de grote Mute-knop belicht. (Image credit: Future)

De achterkant bevat twee USB-C-ingangen naast een klikkende aan/uitknop en een 3,5mm-aansluiting voor audiomonitoring. Aan de linkerkant van de mixer zit nog een 3,5mm-aansluiting, die is bedoeld als algemene audio-uitgang voor je speakers of koptelefoon. De voorkant van de mixer is voorzien van een gain-knop, omringd door een RGB-ledring en een grotere volumeknop die zich boven de twee grote knoppen bevindt. Een knop is voor het muten van de microfoon en de andere voor het muten van de audio.

Terug naar die twee USB-C-ingangen: het voordeel van een mixer en twee USB-C-ingangen is de mogelijkheid om meerdere computers aan te sluiten. Hierdoor kan je wisselen tussen twee pc's. Vaak hebben content creators of streamers een streaming-pc en een tweede "reguliere" pc. Hiermee kunnen ze naadloos wisselen tussen de twee zonder dat ze een andere headset moeten gebruiken of met kabels moet slepen.

De twee mute-knoppen zijn voorzien van RGB en kunnen worden verlicht met verschillende kleuren om hun huidige status weer te geven. Dit is een zeer noodzakelijke functie omdat de knoppen zelf ongelooflijk zacht zijn en nogal wat kracht vereisen om goed te activeren. Het zijn in principe twee grote siliconen knoppen en wellicht was het een stuk fijner geweest als het gewoon een tactiele knop was.

Tot slot heeft de streammixer van de Alias Pro een heldere RGB-strip aan de onderkant, wat een grote verbetering is ten opzichte van de RGB-ring van de Alias. Die beschikt over dezelfde uitgebreide aanpassingsopties en de toegevoegde visuele flair lijkt volledig gepast gezien de focus op streamen.

Design score: 4/5

SteelSeries Alias Pro review: prestaties

(Image credit: Future)

Fenomenale audiokwaliteit

Goed hoorbaar ook als je niet direct voor de mic zit

Mixer niet altijd even accuraat

De prestaties van de microfoon zelf is absoluut fenomenaal. Zoals je zou verwachten van een dure XLR-microfoon, heeft hij een ongelooflijke audiokwaliteit die professioneel klinkt met minimale software aanpassingen direct uit de doos. Dit is meer dan genoeg voor de overgrote meerderheid van de behoeften van de gemiddelde content creator, maar schittert vooral als je lokaal opneemt en niet beperkt wordt door de bandbreedte of encoding die gepaard gaan met streaming. Hoewel de microfoon vooral gericht is om richting de persoon achter de mic te staan, bleek dit meer dan genoeg te zijn om mijn stem op te pikken in elke positie rond mijn bureau, zolang de gain hoog genoeg stond.

Hoewel een omnidirectionele microfoon waarschijnlijk effectiever is voor grotere groepen, was de SteelSeries Alias Pro prima in staat om meerdere stemmen op te nemen zonder serieuze problemen, waardoor iedereen goed verstaanbaar bleef. Hierdoor is het ook een goede optie voor mensen die een nieuwe podcast willen beginnen.

Helaas heeft de streammixer zelf een paar opmerkelijke problemen. Naast de zachte knoppen lijkt de gain-meter op de module soms ontzettend onnauwkeurig. Net als bij de Alias wordt standaard een kleurensysteem met verkeerslichten gebruikt (beginnend bij groen als het volume normaal is en dan oranje of rood als de input te luid is). Zelfs met meerdere pogingen kon ik nooit de instelling vinden waarbij de microfoon nauwkeurig de onderkant van het geluidsspectrum reflecteerde.

Het kwam regelmatig voor dat mijn stem perfect hoorbaar was in een opname of online gesprek, maar niet zichtbaar was op de mixer. Hoewel de mixer je nog steeds zal informeren als je te luid klinkt, kan hij je niet op een betrouwbare manier de geruststelling geven dat je op een normaal volume aan het praten bent.

Steelseries' eigen software (Steelseries GG) werkt meestal erg goed. Je hebt toegang tot allerlei presets voor je microfoon en het werkt goed als je gebruik maakt van de dual pc-ondersteuning van de Alias Pro. Het enige nadeel is dat de software de irritante neiging heeft om af en toe uit te vallen. Dit probleem had ik ook bij de SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless die ik met de Alias Pro gebruik. Als het programma uitvalt, valt ook meteen het geluid en de microfoon uit en dat kan irritant zijn als het te vaak gebeurt. Het kan ook aan alleen de headset liggen, of Windows, maar het is iets om bij stil te staan.

Design score: 4/5

Moet je de SteelSeries Alias Pro kopen?

(Image credit: Future)

Koop hem als...

Je een flitsende XLR-microfoon wilt

Wat XLR-microfoons betreft, is de SteelSeries Alias Pro een van de meest aantrekkelijke microfoons die we ooit getest hebben. Als je een XLR-microfoon wilt kopen waarmee je kunt opvallen op stream dan is het slanke ontwerp en de RGB de juiste keuze.

Audiokwaliteit voor jou het belangrijkst is

Hoewel ze veel duurder zijn dan usb -alternatieven, kunnen XLR-microfoons de beste geluidskwaliteit bieden die er is. Overweeg de SteelSeries Alias Pro als je een product van een gamemerk wilt dat geweldig klinkt zonder veel aanpassingen.

Koop hem niet als...

Je bent van plan om op de gain-meter te vertrouwen

De onbetrouwbare gain-meter is een probleem en kan je ervaring ernstig beïnvloeden. Andere premium opties, waaronder de veel goedkopere SteelSeries Alias, bieden betrouwbaardere oplossingen voor audiomonitoring.