Trust lanceert meest geavanceerde gaming muis tot nu toe

Prijs en beschikbaarheid De GXT 927 Redex+ High Performance Wireless Gaming Mouse is nu verkrijgbaar voor de adviesprijs van 59,99 euro.

Met een continue drive om hoogwaardige gamingmuizen voor elke gamer te produceren, onthult Trust het nieuwste model in zijn assortiment: de GXT 927 Redex+ High Performance Wireless Gaming Mouse. Deze muis biedt door het verbeterde ‘Redex’ design dezelfde betrouwbaarheid en geweldige functies van zijn voorgangers. Daarnaast geven een reeks briljante nieuwe elementen gamers nog meer een voorsprong tijdens het spelen van games.



Met een high-performance sensor aangedreven door PIXART PAW3370, levert de Redex+ ongeëvenaarde precisie voor elk spel. Met eigenschappen zoals 25.600 DPI, 50G versnelling en een tracksnelheid van 400 IPS, biedt deze muis razendsnelle respons en naadloze tracking, zelfs tijdens de meest intense gamesessies.



Volledig draadloos kunnen gebruikers genieten van ultra-low latency draadloos gamen via de 2.4 GHz USB-dongle met tot wel 94 uur speeltijd op een enkele lading. Voor het opladen kunnen spelers gemakkelijk overschakelen naar de bedrade modus met behulp van de meegeleverde 1,6m Play & Charge-kabel, wat zorgt voor ononderbroken game-actie.



Voortbouwend op de GXT 925 Redex en GXT 926 Redex Wireless, die ook zijn vernieuwd met een fris, duurzaam ontwerp, is de Redex+ uitgerust met duurzame Kailh mechanische switches die tot 80 miljoen klikken meegaan en heeft het een duurzaam ontwerp van 55% gerecycled plastic. Bovendien kunnen gebruikers met de volledige 3-zone RGB kiezen uit 16,8 miljoen verschillende kleuren, die volledig aanpasbaar is via de meegeleverde software voor ultieme personalisatie.



De Redex+ geeft de controle terug aan de gamers. Zo is deze intuïtieve en stijlvolle muis klaar om de game-ervaring naar nieuwe hoogten te tillen.