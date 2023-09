Cast van Baldur's Gate 3 komt weer bij elkaar, krijgen we nieuwe DLC?

De cast van Baldur's Gate 3 is onlangs herenigd, en dat heeft ervoor gezorgd dat fans speculeren over toekomstige updates voor het spel.

Zoals GamesRadar meldt, deelde stemacteur Devora Wilde (die de githyanki warrior Lae'zel speelt) op 12 september een video op Twitter waarin zijzelf en de core cast van Baldur's Gate 3 weer samen zijn.

"Nothing to see here, just some origins," zei Wilde in het bijschrift. Ze wordt vergezeld door Neil Newbon, Samantha Beart, Tim Downie, Jennifer English, Theo Solomon en Amelia Tyler, die respectievelijk Astarion, Karlach, Gale, Shadowheart, Wyll en de narrator spelen.

Nothing to see here, just some origins @NeilNewbon @TimDownie1 @SamanthaBeart @AmeliaTyler #JenniferEnglish #TheoSolomon #BaldursGate3 #bg3 #laezel #shadowheart #astarion #gale #karlach #wyll pic.twitter.com/yYJGSB5n0NSeptember 12, 2023 See more

"Ik weet niet wat deze mensen hier doen," grapt ze, eraan toevoegend dat "het de eerste keer is dat we samen in een kamer zijn." Newbon voegt er dan snel "per ongeluk" aan toe, wat Wilde herhaalt en zegt: "Hier is niets te zien."

De hele video en de manier waarop Wilde en de cast de ontmoeting lijken te minimaliseren, doet fans speculeren dat ze misschien zijn herenigd voor toekomstige game-updates.

Toen de tweede patch vorige maand werd uitgebracht, werd de verhaallijn van Karlach aangepast door een nieuwe epiloogscène voor het personage toe te voegen en Larian heeft al eerder bevestigd dat er nieuwe aanpassingen aan het verhaal komen.

Game director Swen Vincke gaf zelfs commentaar op de patch met de woorden: "Thinking of all the actors we're going to call back to the studio", waarmee hij fans plaagde op wat er komen gaat.

Op de subreddit komen spelers met allerlei ideeën. Sommigen denken dat het om DLC gaat, maar dat is nog niet bevestigd. En één gebruiker zegt: "Oh sh*t, ik vraag me af of het een betaalde DLC-uitbreiding is of een gratis update."

Een ander zei: "Beide D:OS [Divinity: Original Sin] games kregen grote updates na de release; de kans is erg groot dat BG3 dezelfde aanpak krijgt."

Natuurlijk is dit op dit moment allemaal speculatie. Een Redditor wees erop dat sommige acteurs op het Insomnia Gaming Fest in het Verenigd Koninkrijk waren, dus het zou een goede gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten. Het is afwachten.

Ondertussen kunnen spelers uitkijken naar patch 3, de volgende grote update van de game die ook Mac-ondersteuning zal toevoegen.