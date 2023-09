Dit zijn de vijf domste beginnersfouten die ik maakte in Baldur's Gate 3

Als de voorbije weken iets hebben bewezen, is het dat Baldur's Gate 3 een van de beste games aller tijden is. Omdat het spel zo uitgebreid is, zijn er talloze spelers die op de releasedatum zijn begonnen en nog steeds niet klaar zijn. Ik had zelf 75 uur nodig om mijn eerste campaign af te ronden, maar ik heb bewust bepaalde quests niet afgemaakt.

Aangezien het voor mij de eerste keer was dat ik een game zoals Baldur's Gate 3 speelde, heb ik enkele (lees: veel) beginnersfouten gemaakt. Hoe meer ik speelde, hoe meer domme dingen ik ontdekte. Zo ontdekte ik aan het einde van het spel bepaalde features die goed van pas waren gekomen aan het begin.

1. Prepared spells niet aanpassen in het kamp

Bepaalde classes zijn sterk afhankelijk van spells. Als we kijken naar de personages die je in het begin kan toevoegen aan je party, dan zien we Shadowheart (Cleric), Gale (Wizard) en Wyll (Warlock) die in deze categorie thuishoren. Een Cleric leert elke paar levels een nieuwe reeks spells, terwijl Wizards uit een heel arsenaal spells moeten kiezen welke ze willen leren.

Spells die je kent, zijn echter niet hetzelfde als spells die je kan gebruiken. Baldur's Gate 3 werkt namelijk met het concept "prepared spells". Dit wijst op de spells die je daadwerkelijk kan gebruiken in gevechten (en andere situaties). Het aantal prepared spells dat je kan instellen, is altijd lager dan het totale aantal spells dat je personage kent.

Wat ik niet doorhad, is dat je de prepared spells moest instellen. Ik zag wel een hele lijst nieuwe spells toen het level van Shadowheart omhoog ging, maar vroeg me af waarom ik die niet kon gebruiken in gevechten en alleen mijn rank 1 spells zag. Dit moest ik dus zelf aanpassen en dat kan alleen in het level-up scherm of in het kamp. Middenin een gevecht je prepared spells aanpassen, kan bijvoorbeeld niet.

Pas aan het einde van Act 1 (er zijn drie acts in Baldur's Gate 3) had ik door dat ik mijn prepared spells kon (en moest) aanpassen. Daarnaast vragen bepaalde situaties om andere spells. Ook hier had ik tientallen uren nodig voor ik doorhad dat het slim was om in bepaalde battles mijn prepared spells aan te passen.

2. Alleen focussen op offensieve spells en skills

Advantage & disadvantage Advantage en disadvantage zijn twee belangrijke factoren in Baldur's Gate 3 die de uitkomst van bepaalde dice rolls beïnvloeden. Bij een dice roll met advantage rol je twee dobbelstenen en gebruik je het hoogste resultaat. Bij disadvantage rol je eveneens twee dobbelstenen, maar gebruik je het laagste resultaat.

Battles zijn onvermijdelijk in Baldur's Gate 3, maar zeker niet het enige wat telt in het spel. Met bepaalde skills en spells kan je sommige gevechten zelfs volledig omzeilen en alsnog alle experience krijgen. Naast gevechten zijn er bepaalde interacties met voorwerpen en personages die aanzienlijk makkelijker verlopen met de juiste spells, skills en traits.

Zo is er de spell Guidance die een tweede dobbelsteen (met vier kanten) kan rollen bovenop elke andere dice roll. Verder is er de cantrip (een soort van spell die geen spell slot gebruikt) Thaumathurgy waarmee je advantage krijgt bij bepaalde interacties. Er zijn verschillende spells, cantrips, skills en traits die je voordelen geven buiten battles, maar dat leek me geheel onnodig als beginner.

Achteraf werd duidelijk dat ik beter meer spells, skills en cantrips had moeten kiezen die me dit soort advantage gaven bij interacties. De spell Friends geeft je advantage bij bepaalde interacties, net zoals de cantrip Thaumathurgy, maar omdat die geen schade aanricht, had ik de beschrijving niet eens gelezen. Je kan bovendien alleen nieuwe spells leren wanneer je level omhoog gaat. Als je er, zoals ik, pas op het hoogste level achterkomt dat een spell als Friends eigenlijk best handig is, heb je geen enkele mogelijkheid meer om die te leren.

3. Foute personages gebruiken voor bepaalde interacties

Een ander belangrijk element dat ik niet doorhad, was dat niet alle traits, spells en skills van elk personage altijd actief waren tijdens elk gesprek. Het is niet omdat Asterion dankzij zijn Rogue-class en Sleight of Hand goed kan lockpicken, dat elk personage in je party datzelfde voordeel heeft. Elk personage heeft voor- en nadelen bij specifieke interacties. De uitkomst van een gesprek kan er drastisch anders uitzien afhankelijk van het personage dat het gesprek voert.

Als je iemand met het IQ van een pindanoot (Lae'zel) een interactie laat uitvoeren waarvoor intelligence en wisdom nodig zijn, dan is de slaagkans relatief klein. Gebruik je in diezelfde situatie Gale, dan wordt je slaagkans meteen groter. Zo zijn er allerlei situaties waarin sommige personages uitblinken, terwijl andere faliekant zullen falen.

Een extra puntje hier is dat elk personage elke interactie slechts één keer kan proberen. Zo zijn er soms checks nodig om verborgen elementen in je omgeving te zien en te gebruiken. Er liggen bijvoorbeeld overal kisten begraven, maar als geen van je personages slaagt in de voorafgaande survival check, kan je de kist niet opgraven. Als de personages in je party allemaal hun check falen, kan je wel de personages in je kamp wisselen naar je party in de hoop dat zij wel slagen.

4. Te weinig opslaan

Steeds meer games werken met auto-saves, waarbij de ene al vaker automatisch opslaat dan de andere. Baldur's Gate 3 werkt met auto-saves maar doet dit bijvoorbeeld niet zo frequent als Pokémon Scarlet en Violet. Dat kan voor beginners tot onaangename situaties kan leiden.

Zijn al je actieve party members dood (of tegelijkertijd bewusteloos) in Baldur's Gate 3, dan moet je een oude save laden. In Pokémon ga je terug naar een Poké Center als al je Pokémon verslagen zijn, maar zo makkelijk is het niet in Baldur's Gate. Alles wat je gedaan hebt sinds de laatste save is weg en de enige manier om je voortgang terug te krijgen, is alles stap voor stap opnieuw te doen.

Er bestaat niet zoiets als "te veel opslaan" in Baldur's Gate 3. Het spel slaat alleen zelf op voor bepaalde cutscenes en boss battles. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je game kan crashen. Ik ben zelf beginnen spelen voor de eerste patch met bugfixes verscheen en mijn game is in die 75 uur drie keer gecrasht.

Baldur's Gate 3 werkt daarnaast met afzonderlijke saves. In de lijst hierboven zie je 31 saves en het is mogelijk om eender welke save te laden en verder te spelen vanaf dat punt. Zit je ergens vast, maar kan je niet weg uit die omgeving? Dan kan het handig zijn om een oudere save file te laden en je beter voor te bereiden terwijl je nog wel overal naartoe kan.

5. Bonussen niet controleren

Hierboven had ik het al over (dis)advantage bij dice rolls. De eigenschappen, spells en skills van je personage kunnen dice rolls zowel positief als negatief beïnvloeden. Wat ik echter niet wist, is dat je kan zien welke bonussen je zal krijgen. Aanvankelijk gokte ik welke optie het beste zou zijn met het huidige personage en dat zorgde voor... euhm... gevarieerde resultaten.

Hieronder zie je dat er tekst tussen vierkante haken staat voor de antwoorden die ik kan geven aan deze niet zo vriendelijke goblin. Door met je cursor op de tekst tussen de haken gaat staan, kan je linksonder zien wat je bonus is per optie. Astarion krijgt bijvoorbeeld een +3 bij deception. Dat wordt opgeteld bij het willekeurige aantal dat je krijgt bij de dice roll. Er zit geen tijdslimiet in deze keuzemenu's, dus je kan rustig elke optie bekijken.

Wat je niet te zien krijgt bij dice rolls, is het aantal dat je moet hebben om te slagen. In het gesprek met de goblin moest ik minstens een 10 rollen om mijn gekozen optie te doen slagen. Dat cijfer is (meestal) wel hetzelfde bij elke optie waar tekst in vierkante haken voor staat. Zonder bonussen moest ik een 10 of hoger rollen, maar omdat ik Astarion het gesprek liet voeren en voor deception koos, moest het maar een 7 of hoger zijn.

Dit zijn ten slotte niet alle (domme) fouten die ik heb gemaakt. In mijn ogen zijn dit fouten die andere beginners ook zullen maken, dus hopelijk heb je hier iets aan en zal jouw gameplay iets vlotter verlopen. De leercurve van Baldur's Gate 3 is namelijk redelijk steil en zelfs na mijn eerste campaign blijf ik nieuwe dingen bijleren in het spel.