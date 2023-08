Ik speelde Baldur's Gate 3 zonder voorkennis en dit is mijn ervaring na 75 uur

Als doorwinterde gamer die twintig jaar geleden een GameBoy Color met Pokémon Gold kreeg, is het soms lastig om een game te vinden in een genre waar ik nog geen ervaring mee heb. Toch had ik nog geen enkele game zoals Baldur's Gate 3 aangeraakt en de enorme hype online heeft mij overtuigd om op een vrijdagavond de game te kopen.

De vorige twee games had ik niet gespeeld, andere games van Larian Studios had ik eveneens nooit aangeraakt en ook met Dungeons & Dragons had ik geen ervaring. Een kleine 75 uur later heb ik de final boss van Baldur's Gate 3 verslagen en kon ik zien wat een van de tienduizenden mogelijke eindes was. Als jij ook iemand bent die dit type game nog nooit heeft gespeeld en je nu twijfelt of Baldur's Gate 3 iets voor jou is, lees dan zeker verder.

Waarschuwing: dit artikel bevat (kleine) spoilers over de Baldur's Gate 3.

(Image credit: Larian Studios)

De character creator doet meer dan je denkt

Baldur's Gate 3 begint met een zeer uitgebreide character creator waarin je tot in de puntjes jouw eigen personage kan maken. Wat ik niet wist, is dat je hier ook bepaalde karaktereigenschappen van je personage bepaalt. In dialogen krijg je bijvoorbeeld soms een extra antwoord te zien als je personage bepaalde eigenschappen heeft. Mijn personage was een mens uit Baldur's Gate en kreeg daarom de extra optie "Baldurian" in gesprekken. Maak je een personage aan dat niet uit Baldur's Gate komt, dan krijg je deze optie niet.

Ook de class die je hier kiest, heeft dezelfde invloed op gesprekken en interacties met voorwerpen. Zo was ik een wizard en ook dit zorgde voor extra opties bij voorwerpen die betoverd waren zodat mijn personage kon achterhalen wat er precies gaande was. Terwijl ik geheel onwetend een personage creëerde dat ik gewoon cool vond, was ik al aan het bepalen hoe mijn gameplay zou verlopen.

(Image credit: Larian Studios)

Er wordt werkelijk met alles rekening gehouden. Kleine personages en rassen, zoals dwergen, kunnen minder hoog en ver springen. Terwijl een mens of elf op een heuvel rots kan springen, blijft een dwerg ongemakkelijk beneden staan. Wat je wel kan doen, is een groter personage nemen en de dwerg op die rots gooien, omdat hij minder weegt.

Er is geen "juiste" manier om Baldur's Gate 3 te spelen

De meeste games hebben een soort van tutorial en grote verhaallijn waarbinnen bepaalde acties moeten gebeuren. Zelfs de tutorial van Baldur's Gate 3 volgt geen vast patroon en laat jou keuzes maken. Wil je een bepaald personage niet bevrijden? Prima, die kan dan gewoon in de pod blijven zitten. Wil je de Githyanki Lae'zel, waarmee je in de tutorial hebt gevochten, niet uit een kooi halen? Geen probleem, die blijft wel lekker hangen. Elk onderdeel van het spel heb je zelf in de hand en er is bijgevolg geen "juiste" manier om Baldur's Gate 3 te spelen, een subquest te voltooien of zelfs de main quest te voltooien.

Daarnaast kunnen alle personages sterven... permanent. Alles en iedereen heeft HP in Baldur's Gate 3 en dat wil zeggen dat je ook alles en iedereen kan aanvallen. Wil je het kamp met druïdes uitmoorden, ook al hebben de meesten geen slechte bedoelingen en heb je net met hen tegen goblins gevochten? Ga je gang! Lijkt de vredevolle onderhandeling nergens naartoe te gaan? Verplaats dan de andere personages in je party naar een strategische plaats en verras de rest met een sneak attack (of veras ze met Fireball).

(Image credit: Larian Studios)

Als ik zeg dat elk personage kan sterven, dan geldt dat ook voor personages die je nodig hebt voor een quest. Soms komt er een extra personage in je party dat je helpt bij een boss battle. Zo kwam de druïde Jaheira in mijn party aan het einde van act 2. Tijdens die battle legde zij helaas het loodje en je kan alleen vaste party members terug tot leven wekken met een spell of scroll. Aanvankelijk dacht ik dat ze wel weer tot leven zou komen na het gevecht... maar euhm... haar lijk lag redelijk bewegingsloos op de grond. Dus ik heb even alle loot verzameld die ze bij zich had en ging verder met het verhaal.

Er zijn meerdere personages die in je kamp en/of party kunnen komen op voorwaarde dat ze natuurlijk nog leven. Het zou zomaar kunnen dat Jaheira een nieuwe subquest had gestart als ze nog leefde na die boss battle. Op dezelfde manier zouden bepaalde interacties met personages misschien vlotter zijn verlopen als de zeer charismatische Lae'zel niet in mijn party zat en letterlijk iedereen beledigde. Baldur's Gate 3 zou meer dan 10.000 verschillende eindes hebben en zodra je het spel speelt, klinkt dat tien keer geloofwaardiger. Elke interactie, hoe klein die ook mag lijken, heeft invloed op hoe alle acties daarna zullen verlopen, inclusief hoe jouw game eindigt.

(Image credit: Larian Studios)

Interacties en gevechten die vragen om strategie

In sommige gevallen kan je een gevecht volledig vermijden door de gesprekken goed af te handelen (en met de juiste persoon). Een rogue, zoals Astarion, kan bijvoorbeeld goed mensen misleiden met Deception en Sleight of Hand. Klein probleempje: je moet soms een dobbelsteen rollen om hierin te slagen. De dobbelsteen in Baldur's Gate 3 is net zoals die in Dungeons & Dragons en heeft 20 kanten. Het cijfer dat je rolt, wordt nog verhoogd of verlaagd afhankelijk van de eigenschappen van het personage waarvoor je moet rollen. Moet het eindresultaat 25 zijn, dan kan je dat dus alsnog halen met de juiste bonussen.

Zo kwam ik op een bepaald moment in een inn die werd uitgebaat door een redelijk angstaanjagend monster. Het monster viel me niet meteen aan, maar ik had een vermoeden dat de misleidende eigenschappen van een rogue goed van pas zouden komen in dit gesprek. Ik bleek gelijk te hebben want door een reeks van vijf opeenvolgende dice rolls succesvol te voltooien, viel het monster dood neer omdat hij te veel had gedronken. Mislukt er ook maar één dice roll, dan valt het monster je aan.

(Image credit: Larian Studios)

Sommige gevechten zijn daarentegen onvermijdelijk en de combat van Baldur's Gate 3 vraagt om de nodige strategie. Ik heb bepaalde battles vijf keer opnieuw moeten proberen met een andere strategie omdat "gooi Fireball op alles" blijkbaar niet altijd de juiste oplossing is. Als wizard moest ik bij elke level-up twee nieuwe spells kiezen en daarna moest ik nog kiezen welke spells ik ook echt kon gebruiken. Spells voorbereiden, kan alleen in je kamp. Als je plots in een gevecht terechtkomt waarin één bepaalde spell heel nuttig zou zijn, moet je soms de nederlaag accepteren (of vluchten) en daarna andere spells voorbereiden.

Baldur's Gate 3 is geen game waar je gewoon kan je level omhoog kan krijgen, als iets niet lukt. Wanneer ik vastzat in Elden Ring of Pokémon, kon ik gewoon mijn level verhogen, andere aanvallen leren, mijn uitrusting upgraden... In Baldur's Gate 3 kan je geen uitrusting upgraden, want die moet je vinden in chests, verdienen in quests of looten na een gevecht. Ik lieg niet als ik zeg dat ik nog nooit zo hard moest nadenken over een juiste strategie voor gevechten. De positie van je personages, hun armor, eigenschappen, wapens, schilden en vaardigheden hebben allemaal invloed op hoe de battle verloopt. Daarnaast is het maximale level 12, zoals in Dungeons & Dragons. Ben je al level 12 en lukt een bepaalde battle nog steeds niet? Dan is levelen sowieso geen optie meer.

(Image credit: Larian Studios)

Baldur's Gate 3 is nooit volledig uitgespeeld

Tot slot is Baldur's Gate 3 nooit volledig uitgespeeld. Zoals ik al zei, zijn er zo'n 10.000 verschillende eindes en net zoals bij games als Elden Ring en Mass Effect word je na de final boss voor bepaalde keuzes gesteld. Alles wat je gedaan hebt in het spel zal invloed hebben op de opties je hier krijgt en de laatste cutscenes voor de credits beginnen.

Ook de allereerste beslissingen die je in act 1 hebt genomen, hebben invloed op het einde van jouw campaign. Er zijn in totaal drie acts en zodra je ver genoeg zit in een nieuwe act bent, kan je niet meer terug naar de regio's van de vorige act. Dingen die je bent vergeten in act 1, kan je niet meer doen wanneer act 3 bezig is.

(Image credit: Larian Studios)

Ben je benieuwd wat andere mogelijke eindes zijn? Dan zit er maar één ding op: helemaal opnieuw beginnen. Zo heb ik zelf geprobeerd zoveel mogelijk mensen in leven te houden en gedaan wat in mijn ogen de "juiste" beslissing was. Het gevolg is dat ik nu erg benieuwd ben naar de verloop van het spel als ik alleen maar slechte beslissingen neem, conflicten oplos door personages te vermoorden en de almachtige dictator van Baldur's Gate wil worden.

Ik had volgens Steam 75 uur nodig om de final boss van Baldur's Gate 3 voor de eerste keer te verslaan en mijn eerste einde te aanschouwen. Heb ik alles gezien wat er te zien is? Absoluut niet, want vrienden ontdekken nu nog quests in act 1 waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Ik maak me alvast klaar om een nieuwe campaign te beginnen en nog eens minstens 75 uur te spelen voor ik aan de final boss fight begin.