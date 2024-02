Naughty Dog heeft al "concept" in gedachten voor The Last of Us Part 3

(Beeld: The last of us)

The Last of Us Part 1

We zullen nog wel een tijdje moeten wachten op The Last of Us Part 3, maar het lijkt er in ieder geval wel op dat Naughty Dog al al flink aan het nadenken is over hoe het vervolg op The Last of Us Part 2 eruit moet gaan zien.

Zoals IGN ook al aangaf, werd het duidelijk aan het einde van de documentaire Grounded 2: Making of The Last of Us Part 2 dat de schrijver en creatief directeur van de gameserie, Neil Druckmann, al veel heeft nagedacht over de toekomst van de populaire PlayStation-franchise. Part 2 leek een redelijk duidelijk einde te hebben en Druckmann zei daarover dan ook: "Als we het niet nog een keer kunnen doen, dan is dit een prima einde. Laatste kans, het verhaal is klaar."

Toch lijkt Druckmann ook een soort 'zeg nooit nooit'-houding te hebben. Hij heeft namelijk ook bevestigd dat hij al een aantal ideeën heeft voor een potentiële The Last of Us Part 3.

"Ik heb er gewoon over nagedacht, 'is er hier een concept?' En ik heb nu al jarenlang dat concept nog niet kunnen vinden," zei Druckmann over een toekomstige derde game.

"Maar dat is recentelijk veranderd en ik heb nog geen verhaal, maar ik heb wel al een concept dat ik net zo leuk vind als 1, net zo leuk als 2, dat zijn eigen ding is en toch ook nog een doorlopende lijn heeft voor alle drie [de games]. Het voelt dus toch alsof er waarschijnlijk nog wel een hoofdstuk is voor dit verhaal."

Druckmann ontkende ook de geruchten dat The Last of Us Part 3 zich op Joel's broer Tommy zou focussen. Hij zei dat die geruchten gewoon "echt fout" waren.

"Het was altijd een klein verhaal, het was nooit een volledige titel," zei Druckmann verder over dat gerucht. "Toentertijd hadden we belangrijkere prioriteiten bij Naughty Dog om onze pipeline te verbeteren, om onze problemen met de balans tussen werk en onze privélevens te verbeteren. Aan de hand van waar we toen [mee bezig] waren, wilde ik het verhaal niet prioriteren, dus werd dat verhaal in de ijskast gezet. En ik geloof nog steeds dat het op een dag zal uitkomen. Ik weet niet of het dan een game of een serie zal zijn, we zullen zien."

Of Tommy's verhaal uiteindelijk deel zal zijn van The Last of Us Part 3 of bijvoorbeeld een mogelijk 'side plot' voor in de serie, valt nog te bezien. Alles wat we wel zeker weten tot nu toe is dat fans van The Last of Us zeker wel geïnteresseerd zijn in een derde game binnen deze post-apocalyptische wereld. Voor nu moeten we dus gewoon afwachten en hopen dat Naughty Dog dit concept ook echt zal uitwerken tot een volledige game.