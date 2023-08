Nintendo bereidt zich misschien al voor op de lancering van zijn next-gen console

Volgens verschillende bronnen is Nintendo zich misschien al aan het voorbereiden op de lancering van zijn volgende console, die misschien ook al sneller uitkomt dan je zou verwachten.

Sinds de release van de Nintendo Switch OLED in 2021 vragen we ons al af wanneer we nou een Nintendo Switch 2 krijgen. Oorspronkelijk hadden we voorspelt dat we de nieuwe console waarschijnlijk ongeveer zes jaar na de release van het OLED-model zouden zien, wat dus een release ergens in 2027 zou betekenen, maar de huidige verslagen lijken dit tegen te spreken.

Volgens een verslag van VGC, gebaseerd op de insider-informatie van meerdere mensen over Nintendo's next-gen plannen, is het bedrijf zich aan het voorbereiden voor een lancering van een nieuwe console in de tweede helft van 2024. Deze releaseperiode zou er voor moeten zorgen dat de voorraad niet meteen vanaf dag één al op is, zoals we zagen bij de PS5 en Xbox Series X|S.

Een releasedatum in 2024 voor de nieuwe Switch zou betekenen dat Nintendo's nieuwe hardware ongeveer halverwege de hardware-cyclus van PlayStation en Xbox verschijnt. Dat is echter wel vaker het geval geweest bij Nintendo-consoles.

Tot nu toe weten we verder nog niet echt veel over de langverwachte nieuwe console. De bronnen wisten echter wel te zeggen dat de aankomende Switch ook weer draagbaar zou zijn, net als de huidige Nintendo Switch-modellen.

VGC deelde ook mee dat de nieuwe console bij zijn lancering misschien weer over een LCD-scherm zal beschikken in plaats van over een meer premium OLED-scherm. Dat zou betekenen dat je qua display misschien een betere kwaliteit houdt in de handheld-modus op de Nintendo Switch OLED, maar misschien kan deze "downgrade" wel voor iets lagere prijzen zorgen. Ondanks dit mogelijke LCD-scherm hopen we in ieder geval dat we een aantal flinke technische upgrades zullen terugzien. We merken onderhand toch wel erg duidelijk dat de Switch enigszins verouderd is, aangezien hij bijvoorbeeld ook geen 4K-resolutie kan vertonen op je tv als hij in zijn dock staat.

De industrie-consultant Dr Serkan Toto uit Tokio zei tegen VGC dat als je "kijkt naar de financiën van Nintendo, het duidelijk lijkt dat het tijd is voor nieuwe hardware in 2024. De enige manier om ervoor te zorgen dat deze verliezen niet uit de hand lopen het volgende fiscale jaar is [de release van] een nieuw apparaat en de tweede helft van 2024 klinkt als een realistische releaseperiode voor mij."

