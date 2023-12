Naughty Dog heeft The Last of Us Online geschrapt

The Last of Us Part 1

Naughty Dog heeft bevestigd dat het gestopt is met het ontwikkelen van zijn multiplayer The Last of Us-game. The Last of Us Online is nu dus geschrapt en dat komt omdat de studio niet wil dan deze game een negatief effect heeft op zijn toekomstige singleplayer games.

Het werk aan The Last of Us Online begon al tijdens de ontwikkeling van The Last of Us Part 2 (die uitkwam in 2020). Die game werd uitgebracht zonder een multiplayer-modus, terwijl zijn voorganger die wel had. In een statement die gisteren (14 december) gedeeld werd op de blog van Naughty Dog, legt de studio uit dat de beslissing om de ontwikkeling van de game stop te zetten "ongelofelijk moeilijk" was en dat de ontwikkelaars bij de studio ook terneergeslagen omdat ze natuurlijk ook graag wilden dat we de game konden spelen.

Volgens Naughty Dog had de multiplayer game "enorm veel potentie" en naarmate er meer werk in werd gestopt “waren we erg enthousiast over de richting die we ingingen." Toch veranderde de situatie toen de studio zich realiseerde hoe gigantisch dit project wel niet zou worden als het zijn visie zou laten uitkomen.

“Toen [de game] volledig in productie ging, werd de gigantische omvang van onze ambitie duidelijk. Om The Last of Us Online uit te brengen en te ondersteunen, zouden we alle middelen van onze studio moeten inzetten om de komende jaren voor 'post-launch'-content te zorgen [en] dat zou een flinke impact hebben op de ontwikkeling van toekomstige singleplayer games,” legde de studio uit. “Dus, we hadden twee opties om uit te kiezen: volledig een 'live service'-gamestudio worden of blijven focussen op singleplayer narratieve games die het erfgoed van Naughty Dog hebben gedefinieerd."

“We zijn enorm trots op iedereen bij de studio die aan dit project heeft gewerkt. De lessen [die we hebben geleerd] en investeringen in technologie van deze game zullen invloed hebben op hoe we onze projecten ontwikkelen en zullen onschatbaar zijn bij de richting die we opgaan als een studio," werd hieraan toegevoegd. “We hebben meer dan één ambitieuze, gloednieuwe singleplayer game waar we hier bij Naughty Dog aan werken en we kunnen niet wachten om meer te delen over wat volgt wanneer we er klaar voor zijn."