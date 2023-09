Cyberpunk 2077 ontwikkelaar focust zich vanaf nu op het vervolg

CD Projekt Red heeft bevestigd dat Cyberpunk 2077: Phantom Liberty en de 2.0-patch de laatste (grote) updates zullen zijn voor de game. De ontwikkelaar focust zich vanaf nu op een vervolg voor de game.

Voor de release van Phantom Liberty gaf de studio al aan dat dit de enige uitbreiding voor Cyberpunk 2077 zou zijn en dat fans in de toekomst geen verdere DLC moeten verwachten. Met de release van de grote 2.0-patch was er echter nog wel wat onduidelijkheid over of het team wel nog andere grote updates zou leveren of niet. Nu hebben we daar een duidelijk antwoord op gekregen.

In een recent interview met PC Gamer maakte de game director Gabe Amatangelo de situatie duidelijk door te zeggen: "2.0 en Phantom Liberty zijn de laatste grote updates. We zullen nog een klein beetje meer doen, maar dat zijn de laatste grote [updates]."

Het werken aan de game is dus nog niet volledig gestopt, aangezien het team zich nog steeds wel bezighoudt met het fixen van bugs en andere problemen via kleine patches en hotfixes. Grote updates die bijvoorbeeld de gameplay echt veranderen of nieuwe content toevoegen, moeten we echter niet meer verwachten.

Phantom Liberty en de 2.0-update kan je dus eigenlijk als een soort afscheidscadeaus zien. Zo kunnen we weer wat meer tijd in de game steken, terwijl CD Projekt Red zich bezighoudt met de toekomst en aan de slag gaat met het vervolg op Cyberpunk. Verder zijn er natuurlijk nog geen concrete details bekend over dit vervolg.

"Dan wordt het Cyberpunk 2. Of 'Orion,' moet ik eigenlijk zeggen, hoe we het uiteindelijk ook noemen," voegde Amatangelo nog toe.

Vorige maand gaf de studio ook al aan dat het heen uitbreidingen meer zou uitbrengen, hoe goed Phantom Liberty ook gaat verkopen. Dit schijnt gedeeltelijk het gevolg te zijn van een "technologische beslissing."

"De beslissing is eigenlijk al gemaakt,” zei Michał Nowakowski, de SVP van business development bij CD Projekt. "Het is een technologische beslissing, om eerlijk te zijn. Dit is de laatste keer dat we werken met de Red Engine, in ieder geval voor nu en in de nabije toekomst werken we, zoals je weet, met de Unreal Engine van Epic. Dit was een van de belangrijkste redenen voor onze beslissing om dit de enige [uitbreiding] te maken."

De vernieuwde en verbeterde versie van de game, als gevolg van de 2.0-update en Phantom Liberty is tot nu toe erg goed ontvangen. De game heeft dan ook zijn op een na hoogste speleraantal op Steam bereikt sinds de lancering van de RPG in 2020.