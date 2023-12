Xbox wil Game Pass en ‘first-party ervaringen' naar Nintendo en PlayStation brengen

De chief financial officer (CFO) van Xbox, Tim Stuart, heeft de laatste tijd het een en ander gedeeld over de toekomst van het bedrijf, waaronder zijn "missie" om uiteindelijk zijn Xbox Game Pass -abonnement naar “elk scherm waarop je games kan spelen" te brengen. Daarbij horen schijnbaar ook de apparaten van concurrenten zoals de Nintendo Switch en PlayStation (5).

Volgens GameSpot , sprak Stuart hierover tijdens de Wells Fargo TMT Summit eerder deze week. Hij gaf toe dat “het een beetje een verandering qua strategie is" vergeleken met wat het bedrijf eerder heeft gedaan. Hij zei ook: "[Ik] kondig hier niets grootschaligs aan, maar onze missie is om onze first-party ervaringen [en] onze abonnementen naar elk scherm waarop je games kan spelen te brengen."

“Dat betekent smart tv's, dat betekent mobiele apparaten, dat betekent wat we in het verleden als concurrenten hadden gezien zoals PlayStation en Nintendo."

Xbox heeft het eerder ook al gehad over het uitbreiden van zijn diensten naar de Nintendo Switch. Vorig jaar werd er ook bevestigd door de CEO van Microsoft Gaming, Phil Spencer, dat Microsoft “een toezegging heeft gedaan om 10 jaar lang Call of Duty naar Nintendo te brengen” na de overname van Activision. Hij zei ook dat “Microsoft toegewijd is [aan het doel] om meer games naar meer mensen te brengen – hoe ze ook willen spelen.”

Verder heeft Spencer in oktober van dit jaar ook nogmaals laten weten dat hij wil dat Call of Duty-spelers op PlayStation, en “in de toekomst op Nintendo", zich ook “100% deel van de community voelen.” Tegelijkertijd claimde hij ook dat Call of Duty na de overname van Activision op alle platforms dezelfde content en features zal krijgen.

Om nog even terug te komen op die laatste statement van Stuart, het is wel belangrijk om te onthouden dat hij specifiek zei dat hij "niets grootschaligs aankondigt". Deze uitspraken garanderen dus niet dat deze ideale plannen van Xbox ook echt uit zullen komen.