I migliori portatili del 2019: ecco la nostra classifica dei 15 migliori laptop che si possono acquistare quest’anno

Se state pensando di comprare un nuovo laptop, allora questa guida ai migliori portatili del 2019 può aiutarvi a trovare il prodotto perfetto per le vostre esigenze.

In questa lista, abbiamo incluso i migliori portatili, Ultrabook, portatili da gioco e portatili economici presenti sul mercato. Quindi, qualsiasi sia il tipo di prodotto che state cercando, qui troverete pane per i vostri denti.

Abbiamo provato attentamente ogni dispositivo, per essere sicuri che si meritasse un posto in classifica. In questo articolo, quindi, troverete solo i migliori prodotti attualmente in vendita.

Troverete anche il nostro strumento di confronto dei prezzi che analizzerà i negozi online più famosi e individuerà i prezzi più convenienti per i prodotti di questa classifica.

Questa guida verrà costantemente aggiornata: non appena nuovi portatili faranno il loro ingresso sul mercato verranno aggiunti a questa classifica, sempre che se lo meritino, ovviamente.

Comunque, sappiate che questa classifica non include soltanto i portatili più costosi. Abbiamo fatto sì che questa guida includesse i migliori prodotti per varie fasce di prezzo, quindi troverete consigli per tutte le tasche. E ricordate: non è necessario spendere una fortuna per mettere le mani sui migliori portatili del 2019.

I migliori portatili del 2019

Immagine 1 di 5 Image Credit: TechRadar Immagine 2 di 5 Image Credit: TechRadar Immagine 3 di 5 Image Credit: TechRadar Immagine 4 di 5 Image Credit: TechRadar Immagine 5 di 5 Image Credit: TechRadar

1. Huawei MateBook 13

Per noi, adesso, è lui il migliore portatile del mondo

CPU: Intel Core i5 – i7 di ottava generazione | Scheda grafica: Intel UHD Graphics 620 , Nvidia GeForce MX150 2GB GDDR5 | RAM: 8 GB | Display: 13 pollici da 1440p (2160 x 1440) | Archiviazione: SSD da 256 GB - 512 GB

Prestazioni eccellenti

Grafica Nvidia

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Solo 8 GB di RAM

Thunderbolt 3 assente

Huawei ha fatto di nuovo centro e il suo ultimo laptop è il numero uno nella nostra classifica dei migliori portatili del 2019. Come nel caso del Huawei MateBook X Pro dello scorso anno, il MateBook 13 dispone di alcuni dei componenti più recenti, una scheda grafica dedicata Nvidia MX150 e si caratterizza per un design leggero e davvero d’impatto, che ci si aspetterebbe su prodotti assai più costosi. Il fatto che il MateBook 13 offra tutto questo ad un prezzo veramente competitivo, specie se rapportato a i concorrenti del segmento Ultrabook (come il Dell XPS 13 che trovate sotto), lo rende la nostra prima scelta in questo momento. Certo, magari per avere un prezzo così bisogna rinunciare a qualche piccolo dettaglio, ma, nel complesso, si tratta del miglior prodotto di fascia alta, in termini di rapporto qualità-prezzo, che abbiamo mai provato. Se siete alla ricerca di alcune funzioni particolari, come ad esempio le porte superveloci Thunderbolt 3 oppure un display 4K, allora il Dell XPS 13 o il MacBook Pro (entrambi in questa classifica) forse sono più adatti a voi, ma quanto a pura e semplice convenienza economica il MateBook 13 rimane il portatile da battere per il 2019.

Leggi la recensione completa: Huawei MateBook 13

Immagine 1 di 6 Image Credit: Dell Immagine 2 di 6 Image Credit: Dell Immagine 3 di 6 Image Credit: Dell Immagine 4 di 6 Image Credit: Dell Immagine 5 di 6 Image Credit: Dell Immagine 6 di 6 Image Credit: Dell

2. Dell XPS 13

Rinnovato e migliorato per quest’anno

CPU: Intel Core i5 – i7 di ottava generazione | Scheda grafica: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB – 16 GB | Display: 13,3 pollici Full HD (1920 x 1080) – 4k (3840 x 2160) | Archiviazione: SSD 256 GB – 1 TB

Webcam al centro

Durata della batteria ancora maggiore

Possibilità di scegliere un bellissimo display 4K

Le novità, nella versione 2019, non sono moltissime

Prezzo elevato

Il Dell XPS 13 è da anni una presenza fissa di questa classifica e il modello del 2019 non fa eccezione. Ci sono tutte quelle cose che ci hanno fatto apprezzare il 13 pollici di punta di Dell, dal design bellissimo e leggero alla potenza dei suoi componenti. Il Dell XPS 13 monta un processore Intel Core di ottava generazione (i5 o i7) e ha il display “Infinity Edge” caratterizzato dall’assenza di cornice. Insomma, il Dell XPS 13 continua ad essere il laptop Windows più apprezzato al mondo. Inoltre, ci sono moltissime possibilità di personalizzazione, quindi è davvero possibile trasformare questo portatile nel prodotto perfetto per le proprie esigenze. Il modello del 2019 non presenta tantissime novità, ma non c’era molto da migliorare. Come richiesto a gran voce dai consumatori, la webcam adesso si trova in alto al centro dello schermo e non più in basso, mentre la batteria offre maggiore autonomia.

Leggi la recensione completa: Dell XPS 13

Immagine 1 di 6 Image Credit: Asus Immagine 2 di 6 Image Credit: Asus Immagine 3 di 6 Image Credit: Asus Immagine 4 di 6 Image Credit: Asus Immagine 5 di 6 Image Credit: Asus Immagine 6 di 6 Image Credit: Asus

3. Asus ZenBook Flip S UX370

Un laptop 2 in 1 davvero incredibile

CPU: Intel Core i7-8550U | Scheda grafica: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 16 GB | Display: 13,3 pollici Full HD touchscreen | Archiviazione: SSD PCIe da 512 GB

Super sottile e super leggero

Componenti potenti

Non il convertibile più economico sul mercato

Una vera e propria calamita per le impronte

Con lo ZenBook Flip S UX370, nuovo modello della serie di portatili 2-1 ZenBook Flip S, Asus ha messo a segno davvero un bel colpo. Questo prodotto ci ha talmente impressionato che ha subito guadagnato la terza posizione in classifica. Con il nuovo processore di ottava generazione Kaby Lake R, abbondante RAM e, in alcuni modelli, un SSD PCIe ultraveloce, questo portatile è davvero straordinario. Il fatto che sia un 2 in 1 significa che può essere usato sia come laptop sia come tablet e, per quanto non si tratti di un dispositivo economicamente accessibile come altri in questa classifica, se potete permettervelo non resterete assolutamente delusi.

Leggi la recensione completa: Asus ZenBook Flip S UX370

Immagine 1 di 4 Image Credit: Apple Immagine 2 di 4 Image Credit: Apple Immagine 3 di 4 Image Credit: Apple Immagine 4 di 4 Image Credit: Apple

4. Apple MacBook Pro 2018 da 13 pollici con Touch Bar

Il migliore Macbook Pro di sempre, ancor di più nella versione 2018

CPU: Quad-core Intel Core i5 – i7 | Scheda grafica: Intel Iris Plus Graphics 655 | RAM: 8 GB – 16 GB | Display: 13,3 pollici IPS (2560 x 1600) | Archiviazione: SSD PCIe 3.0 128 GB – 2 TB

Il miglior Macbook Pro di sempre

Velocissimo

Prezzo elevato

Non un grande balzo in avanti rispetto alla generazione precedente

A chi, tra di voi, sta cercando il migliore e il più recente laptop Apple, consigliamo di dare un’occhiata alla versione 2018 del MacBook Pro da 13 con Touch Bar. Microsoft con Surface Book 2, nel 2017, aveva fatto registrare prestazioni superiori a quelle del MacBook Pro. Allora, per il 2018, Apple si è attrezzata: le specifiche del MacBook Pro da 13 pollici sono di tutto rispetto e la situazione migliora ulteriormente se consideriamo il modello da 15 pollici. La Touch Bar (un sottile display OLED da 4 pollici posto sopra la tastiera, utile per diverse cose, dal suggerimento automatico di parole alla funzionalità Touch ID per accedere con l’impronta digitale) è ancora una volta inclusa. Questo portatile mantiene la classica attenzione di Apple per lo stile, ma tutto ciò ha un prezzo. Si tratta di un dispositivo costoso, per cui, magari, potreste voler valutare delle alternative con Windows. Se siete disposti ad andare verso questa strada, due portatili da considerare sono sicuramente XPS 13 e l’eccellente MateBook X Pro. Se invece siete degli affezionatissimi clienti della mela morsicata, allora questo laptop fa proprio al caso vostro.

Leggi la recensione completa: Apple Macbook da 13 pollici con Touch Bar (2018)

Immagine 1 di 7 Image Credit: Asus Immagine 2 di 7 Image Credit: Asus Immagine 3 di 7 Image Credit: Asus Immagine 4 di 7 Image Credit: Asus Immagine 5 di 7 Image Credit: Asus Immagine 6 di 7 Image Credit: Asus Immagine 7 di 7 Image Credit: Asus

5. Asus ROG Zephyrus S GX531

Il miglior portatile da gioco del 2019

CPU: Intel Core i7-8750H | Scheda grafica: Nvidia GeForce RTX 2080 (8 GB GDDR6 VRAM, Max-Q) | RAM: 24 GB | Display: 15,6 pollici Full HD (1920 x 1080) pannello a 144Hz | Archiviazione: SSD M.2 1 TB

Today's best Asus ROG Zephyrus S GX531 deals ? $1,499 View $1,552.99 View $1,593 View $1,599.66 View Show More Deals

Prestazioni eccellenti

Design davvero d’impatto

Prezzo molto elevato

Autonomia ridotta

L’Asus ROG Zephyrus S GX531 è il miglior laptop da gioco del 2019 attualmente disponibile in Italia, grazie agli ottimi componenti che includono un processore Intel a 6 core e la RTX 2080, ultima arrivata di casa Nvidia. Questo prodotto non gode solo di prestazioni di prim’ordine, ma sorprende anche perché è davvero leggero e sottile, per essere un laptop da gioco. I portatili della gamma Zephyrus di Asus, si sono sempre contraddistinti per la voglia di stabilire nuovi record per i portatili da gioco e questo modello del 2019 continua su questa strada ed è per questo che è entrato a far parte della nostra classifica. In Italia questo modello è disponibile, ma vi avvisiamo: si tratta di un prodotto dal prezzo davvero elevato. Se preferite un’alternativa più a buon mercato, potete dare un’occhiata all’Acer Predator Helios 300 presente in questo articolo.

Leggi la recensione completa: Asus ROG Zephyrus S GX531

Immagine 1 di 5 Image Credit: Microsoft Immagine 2 di 5 Image Credit: Microsoft Immagine 3 di 5 Image Credit: Microsoft Immagine 4 di 5 Image Credit: Microsoft Immagine 5 di 5 Image Credit: Microsoft

6. Microsoft Surface Laptop 2

Questo nuovo modello è davvero convincente

CPU: Intel Core i5 - i7 | Scheda grafica: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 8 GB - 16 GB | Display: 13,5 pollici PixelSense (2256 x 1504) | Archiviazione: SSD da 128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB

Livello di prestazioni competitivo

Possibilità di scegliere il colore nero

Manca la porta Thunderbolt 3

Troppe poche porte per un prodotto della sua dimensione

Il secondo tentativo di Microsoft di sfornare un laptop vero e proprio è andato decisamente a buon fine, a nostro avviso. Sebbene non rappresenti una rivoluzione rispetto al primo Surface Laptop, questo nuovo modello presenta dei miglioramenti dove necessario, tra cui aggiornamenti al comparto hardware che apportano significativi incrementi prestazionali. Con questo prodotto, Microsoft finalmente riesce nel suo intento iniziale: offrire un’esperienza d’uso genuina e convincente di Windows 10 su laptop. Se non vi interessa la natura di 2 in 1 del Surface Book 2 (presente anche lui in classifica), ma apprezzate particolarmente il design e la qualità costruttiva del colosso di Redmond, allora Surface Laptop 2 fa per voi. Una valida aggiunta alla nostra classifica, non c’è che dire.

Leggi la recensione completa: Microsoft Surface Laptop 2

Immagine 1 di 3 Image Credit: Dell Immagine 2 di 3 Image Credit: Dell Immagine 3 di 3 Image Credit: Dell

7. Dell XPS 15 2-in-1

Quando l’eleganza incontra la potenza

CPU: Intel Core i5-i7 | Scheda grafica: Radeon RX Vega M GL con 4 GB di memoria HMB2 | RAM: 8 GB | Archiviazione: SSD PCIe da 512 GB

Potenza impressionante

Design ultrasottile

Piuttosto costoso

La precedente versione del Dell XPS 15 era già uno dei migliori portatili sul mercato e adesso l’azienda statunitense ha ripensato il prodotto trasformandolo in un convertibile e prendendo spunto dal Dell XPS 13 per quanto riguarda il design. Che dire? È un dispositivo fantastico: non solo si tratta di uno dei laptop da 15 pollici più eleganti sul mercato, ma sotto la scocca troviamo la nuova serie di processori Intel Kaby Lake G con scheda grafica dedicata Radeon. Questo laptop quindi non delude in fatto di potenza, anche se può diventare un po’ rumoroso.

Leggi la recensione completa: Dell XPS 15 2-in-1

Immagine 1 di 8 Image Credit: Acer Immagine 2 di 8 Image Credit: Acer Immagine 3 di 8 Image Credit: Acer Immagine 4 di 8 Image Credit: Acer Immagine 5 di 8 Image Credit: Acer Immagine 6 di 8 Image Credit: Acer Immagine 7 di 8 Image Credit: Acer Immagine 8 di 8 Image Credit: Acer

8. Acer Predator Helios 300

Un portatile da gioco a un prezzo accessibile e dalle ottime prestazioni

CPU: Intel Core i7-8750H (esa-core 2,2GHz) | Scheda grafica: Nvidia GeForce GTX 1060 + Intel UHD Graphics 630 | RAM: 16 GB DDR4 | Display: 15,6 pollici Full HD | Archiviazione: SSD 256 GB

Molto potente

Prezzo interessante

Surriscaldamento

Ventole rumorose

Acer Predator Helios 300 è un laptop da gioco davvero ottimo, considerando anche il prezzo. Dimostra che anche chi non può permettersi l'MSI GS65 Stealth (presente in questa classifica) non deve scendere troppo a compromessi in fatto di prestazioni. L’Acer Predator Helios 300 ha al suo interno componenti di tutto rispetto come il nuovo processore Intel Core i7 di ottava generazione, scheda grafica Nvidia GTX 1060 e 16 GB di RAM. Per quanto sia costoso, se paragonato ai portatili tradizionali, per essere un prodotto per i videogiochi Acer Predator Helios 300 si caratterizza per un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Leggi la recensione completa: Acer Predator Helios 300

Immagine 1 di 4 Image Credit: Lenovo Immagine 2 di 4 Image Credit: Lenovo Immagine 3 di 4 Image Credit: Lenovo Immagine 4 di 4 Image Credit: Lenovo

9. LENOVO e500

Probabilmente, il migliore Chromebook per il mercato italiano

CPU: Intel Celeron N3450 | Scheda grafica: Integrata Intel | RAM: 4-8 GB DDR4 | Display: 11,6 pollici, Full HD | Archiviazione: 32-64 GB eMMC

Ultra resistente

Autonomia superiore alla media

Gli sforzi per renderlo resistente ne compromettono il design

Riflessi visibili sullo schermo

Lenovo descrive questo prodotto come un “Chromebook di fascia alta”. In verità siamo ancora distanti dal lussuoso Pixelbook, ma in compenso abbiamo un computer che è davvero un’opzione ragionevole per uno studente delle medie o delle superiori. Di fatto, questo è probabilmente il miglior Chromebook che si possa scegliere in Italia. Certo, nel nostro paese questi computer non sono ancora all’ordine del giorno, ma se gli darete un’opportunità potreste scoprire che ne vale la pena.

Immagine 1 di 5 Image Credit: Lenovo Immagine 2 di 5 Image Credit: Lenovo Immagine 3 di 5 Image Credit: Lenovo Immagine 4 di 5 Image Credit: Lenovo Immagine 5 di 5 Image Credit: Lenovo

10. Lenovo Thinkpad X1 Carbon

Un 2-in-1 davvero elegante

CPU: Intel Core i5-8250U | Scheda grafica: Intel UHD 620 | RAM: 8 GB DDR4 | Display: 14 pollici, Full HD | Archiviazione: SSD da 256 GB

Ottimo design

Buona qualità costruttiva

Soffre un po' la concorrenza di prodotti più recenti

Il Lenovo X1 Carbon è ormai un grande classico quando si parla di Ultrabook professionali. È chiaramente un membro della famiglia Thinkpad, ma è altrettanto evidente il suo essere di una categoria superiore. Design estremo, lettore di impronte digitali, alte prestazioni e resistenza. Il Lenovo X1 Carbon è un Ultrabook di qualità tanto all’esterno quanto all’interno. Negli anni questo computer non ha retto benissimo all’arrivo di nuovi concorrenti, ma è ancora un computer più che consigliabile.

Leggi la recensione completa: Lenovo X1 Carbon

Immagine 1 di 7 Image Credit: Acer Immagine 2 di 7 Image Credit: Acer Immagine 3 di 7 Image Credit: Acer Immagine 4 di 7 Image Credit: Acer Immagine 5 di 7 Image Credit: Acer Immagine 6 di 7 Image Credit: Acer Immagine 7 di 7 Image Credit: Acer

11. Acer Switch 3

Un’ottima alternativa al Surface Book 2 a metà del prezzo

CPU: 1.10GHz Intel Pentium Quad Core N4200 - Intel Core i3 7100U | Scheda grafica: Intel HD Graphics 505 | RAM: 4GB | Display: 12.2 pollici, 1920 x 1200 IPS LCD touchscreen | Archiviazione: eMMC 64GB - 128GB

Ottima qualità costruttiva

Eccellente rapporto qualità prezzo

Supporto a cerniera non proprio comodissimo

Non adatto per i videogiochi

Se vi piace il Surface Book 2 di Microsoft, ma volete spendere molto meno, Acer Switch 3 2017 è il prodotto che fa per voi. Progettato ricalcando la stessa idea del Surface Book 2, perde qualcosa sul lato delle prestazioni per via di componenti meno potenti, ma per la maggior parte degli usi è un ottimo dispositivo dalle dimensioni contenute. A rendere questo prodotto ancora più interessante, c’è il fatto che la tastiera è inclusa e quindi non bisogna comprarla a parte. Come al solito, il prodotto è in vendita in diverse versioni e la più costosa comprende USB di tipo C, 8 GB di RAM, un display di tipo IPS e Intel Core i3 7100U come processore

Leggi la recensione completa: Acer Switch 3

Immagine 1 di 4 Image Credit: Apple Immagine 2 di 4 Image Credit: Apple Immagine 3 di 4 Image Credit: Apple Immagine 4 di 4 Image Credit: Apple

12. Apple MacBook 12 pollici (2017)

La versione 2017 del MacBook è ancora un’ottima soluzione

CPU: Intel Core M3 1.2GHz - Intel Core i7 1.4GHz | Scheda grafica: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8 GB – 16 GB | Display: 12 pollici, (2304 x 1440) IPS 16:10 | Archiviazione: SSD 256 GB – 512 GB

Processore aggiornato

Durata della batteria soddisfacente

Ancora una sola porta USB-C

Prezzo elevato

Apple MacBook 2017 è sicuramente un prodotto convincente. Bel design, ottime prestazioni e batteria da migliore della classe. Sotto la scocca abbiamo i processori Intel di settima generazione Kaby Lake che consentono di avere un incremento prestazionale e una maggiore durata della batteria senza dover rinunciare al design leggero e sottile che per Apple è un vero e proprio marchio di fabbrica. Sebbene non sia un prodotto pensato per la produttività (come nel caso del più potente e versatile MacBook Pro che trovate più in alto) o per giocare, come l’Asus ROG Zephyrus GX501, questo MacBook rimane uno dei migliori portatili al mondo, grazie al suo spessore assai ridotto e al peso estremamente contenuto. Lo potrete portare dovunque senza far caso al peso e, inoltre, è comunque un laptop potente, perfetta vetrina per MacOS High Sierra. Insomma, se state cercando un MacBook, questo modello è senz’altro uno dei migliori.

Leggi la recensione completa: Apple MacBook

Immagine 1 di 6 Image Credit: Google Immagine 2 di 6 Image Credit: Google Immagine 3 di 6 Image Credit: Google Immagine 4 di 6 Image Credit: Google Immagine 5 di 6 Image Credit: Google Immagine 6 di 6 Image Credit: Google

13. Google Pixelbook

Un Chromebook di fascia alta, con caratteristiche che ne giustificano il prezzo elevato

CPU: Intel Core i5 – i7 | Scheda grafica: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8 GB – 16 GB | Display: 12,3 pollici QHD (2400 x 1600) LCD touchscreen | Archiviazione: SSD 128 GB – 512 GB

Design superbo

Pieno supporto alle app Android

Pennino venduto separatamente

Manca l’accesso biometrico

Negli ultimi anni, i migliori Chromebook sono stati protagonisti di un buon successo grazie ai loro prezzi accessibili e Google Pixelbook prosegue su questa strada. Sebbene costi quasi il doppio rispetto ai dispositivi Chrome OS di fascia media e non includa nella confezione un pennino come ci si potrebbe aspettare, questo Pixelbook è stato pensato per essere competitivo anche negli anni a venire. Comprende due porte Thunderbolt 3 per gli accessori e per trasferire rapidissimamente file, oltre a una cerniera che consente di piegare il dispositivo di 360 gradi (ottimo per vedere film in aereo) e un assaggio di Android. Ovviamente, Google Play Store è perfettamente compatibile e accessibile, quindi potrete giocare a Sonic o guardare video su VLC. La ciliegina su questa torta fatta di pixel è l’ottima durata della batteria: nei nostri test siamo arrivati fino a 8 ore di autonomia, quindi non dovreste avere problemi da questo punto di vista.

Leggi la recensione completa: Google Pixelbook

Asus Chromebook Flip C302 €689 View

Immagine 1 di 5 Image Credit: Acer Immagine 2 di 5 Image Credit: Acer Immagine 3 di 5 Image Credit: Acer Immagine 4 di 5 Image Credit: Acer Immagine 5 di 5 Image Credit: Acer

14. Acer Swift 3

Un ultrabook economico con buone prestazioni, ma dall’aspetto poco convincente

CPU: Dual-core Intel Core i3 – i7 | Scheda grafica: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4 GB – 8 GB DDR4 | Display: 14 pollici full HD (1920 x 1080) IPS ComfyView | Archiviazione: SSD 128GB – 256 GB

Ottimo rapporto prezzo-prestazioni

Buona durata della batteria

Design non eccezionale

Audio così così

Se siete convinti che l’espressione “ultrabook economico” sia un ossimoro, dovrete ricredervi. Acer, con lo Swift 3, ha dimostrato che è possibile realizzare un prodotto che risponda a questa descrizione. L’azienda taiwanese ci è riuscita perché è partita dallo chassis tutto in alluminio di Acer Swift 7 e, al suo interno, ha inserito componenti alla portata di tutti. Questo Ultrabook non ha macOS , ovviamente, ma per il resto Acer Swift 3 surclassa il vecchio MacBook Air sotto tutti i punti di vista, tra cui il prezzo decisamente accessibile. Comprensibilmente, nel tentativo di far fuori la concorrenza, Acer ha dovuto rinunciare a qualcosa, per avere un prezzo così aggressivo. Quindi, sebbene non ci si possa aspettare molto dalla qualità del display o da quella del comparto audio, le prestazioni di questo prodotto lo rendono preferibile pure rispetto al Surface Laptop visto anche il prezzo.

Leggi la recensione completa: Acer Swift 3

Immagine 1 di 4 Image Credit: TechRadar Immagine 2 di 4 Image Credit: TechRadar Immagine 3 di 4 Image Credit: TechRadar Immagine 4 di 4 Image Credit: TechRadar

ZenBook S13

Il miglior Utrabook mai realizzato da Asus

CPU: Intel Core i5-8262U o i7-8565U | Scheda grafica: Nvidia GeForce MX150 | RAM: 8 GB-16 GB | Display: 13,9 pollici full HD (1920 x 1080) | Archiviazione: SSD 256-512 GB

Today's best Asus ZenBook 13 UX333FA deals ? Reduced Price €1,099 €929 View €971.42 View €1,306.80 View £996 View Show More Deals

Cornici praticamente inesistenti

Autonomia davvero ottima

Grafica dedicata

Manca Thunderbolt 3

Asus ha rivisto profondamente il design dei suoi ZenBook e questo Zenbook S è l’esempio perfetto della nuova direzione intrapresa dall’azienda. Più sottile e più leggero, ha un display praticamente senza cornici e un sistema di apertura che solleva la base per migliorare ergonomia e ventilazione. Asus non si è risparmiata, riuscendo a creare un Ultrabook bello da vedere, potente e dalla grande portabilità. Il prezzo è leggermente superiore rispetto ad altri modelli, ma non eccessivamente alto.

Leggi la recensione completa: ZenBook S13

Apple MacBook Pro with Touch Bar 13-inch (2017) £1,205.61 View

Che tipo di portatile fa al caso vostro?

Portatili generici: in questa categoria rientrano i portatili più economici . Si tratta di prodotti che si concentrano di più sulla praticità rispetto al design o alle prestazioni. Ciò non significa che non possano essere veloci, ma solitamente si riesce a trovare un portatile ad apertura “tradizionale” non Ultraboook, con uno schermo HD e un hard disk meccanico, a meno di 600 euro

Ultrabook: gli Ultrabook sono prodotti sottili e leggeri, con archiviazione SSD e display con risoluzioni superiori a 1080p. Al loro interno troviamo componenti che assicurano prestazioni elevate, anche se pensati prettamente per la mobilità. La batteria, in ultimo, è di lunga durata. I migliori ultraboo k non costano certamente poco: si parte da circa 700 euro fino ad arrivare a 2000 euro.

2-in-1: si tratta di portatili che sono anche tablet. Questi prodotti adottano diverse soluzioni: tablet staccabile dal resto oppure un sistema di cerniere per ruotare il dispositivo di 360 gradi. I 2 in 1 rappresentano l’esperienza d’uso più versatile per Windows 10 (o Chrome OS) su un touchscreen.

Chromebook: questa categoria comprende i migliori portatili con Chrome OS come sistema operativo. Questi prodotti sostanzialmente fanno ciò che i dispositivi Windows e MacOS fanno in un browser. I Chromebook si concentrano sull’archiviazione in cloud e non su quella locale e, di recente, i modelli touchscreen hanno iniziato a supportare le app Android. In genere costano meno di 300 euro e alcuni modelli sono anche piuttosto resistenti.

Portatili da gioco: cercate un portatile che possa permettervi di giocare (quasi) alla pari con i migliori PC desktop? Allora vorrete sicuramente uno dei migliori portatili da gioco. Il prezzo di questi prodotti varia da circa 800 a più di 3000 euro. Questa categoria di notebook è probabilmente quella che per prima trarrà vantaggio da i processori AMD Ryzen per notebook .