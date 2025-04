Cuffie magnetoplanari in sconto folle, qualità Hi‑Fi da studio a un prezzo mai visto

Su AliExpress è attiva una promozione sulle cuffie HIFIMAN Edition XS , uno dei modelli magnetoplanari più apprezzati nella fascia medio-alta. Si tratta di cuffie open-back con driver planari, progettate per offrire un suono neutro, dettagliato e ad alta fedeltà. L’offerta è limitata e i pezzi disponibili sono già in calo.

Come usare i codici sconto

Ogni codice offre uno sconto specifico che può essere applicato al momento del pagamento. Per utilizzarli, basta inserire il codice corrispondente nel campo apposito durante il checkout, a condizione che si raggiunga la spesa minima indicata. Ogni codice ha una durata limitata, quindi è consigliato usarli il prima possibile per non perdere l’opportunità di ottenere uno sconto. Ad esempio, con il codice ITAS3, otterrai uno sconto di 3 € su un acquisto minimo di 29 €, mentre con ITAS50 risparmierai 50 € su un acquisto minimo di 459 €.

Swipe to scroll horizontally Codice Sconto Spesa minima richiesta ITAS3 3 € 29 € ITAS6 6 € 49 € ITAS12 12 € 89 € ITAS20 20 € 159 € ITAS30 30 € 239 € ITAS40 40 € 329 € ITAS50 50 € 459 €

Le Edition XS adottano la tecnologia magnetoplanare, basata su un diaframma ultrasottile che vibra in modo uniforme sotto l’azione di campi magnetici distribuiti. Questo permette una riproduzione fedele e bilanciata, con un livello di dettaglio superiore rispetto ai driver dinamici tradizionali.

Essendo cuffie aperte sul retro, non isolano dai rumori esterni e non trattengono il suono, ma in cambio offrono una scena sonora ampia e naturale. Sono particolarmente adatte per ascoltare musica classica, jazz, colonne sonore o registrazioni in alta risoluzione.

La struttura include un archetto sospeso con fascia autoregolante e padiglioni grandi e ben imbottiti. Il peso è distribuito in modo da garantire comfort anche in sessioni di ascolto prolungate. La sensibilità è di 92 dB e l’impedenza è di 18 ohm: possono essere pilotate anche da smartphone, ma danno il meglio con un amplificatore dedicato.

Il prezzo medio europeo per questo modello si aggira intorno ai 499 €, ma su AliExpress si trovano anche sotto i 300 €. I codici sconto validi per la campagna in corso permettono ulteriori risparmi. AliExpress è sempre più una vera alternativa ad Amazon per chi cerca dispositivi audio specializzati, grazie a una selezione ampia e promozioni più aggressive.