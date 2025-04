Oculus Quest 3 IN OFFERTA PAZZA, il nuovo visore Meta ha un prezzo che non ti aspetti

Il nuovo Oculus Quest 3 è uno dei visori VR più avanzati oggi sul mercato, pensato per chi vuole vivere esperienze immersive e interattive senza fili, senza PC, e senza limiti. E oggi, grazie a un’offerta davvero folle su AliExpress, è possibile portarselo a casa con uno sconto del 70%, rendendolo molto più accessibile rispetto al prezzo originale.

Meta Oculus Quest 3: Da AliExpress AU Con un taglio di oltre 1.200 euro sul prezzo di listino, l’offerta su AliExpress rappresenta una delle occasioni più interessanti per acquistare un visore di nuova generazione. Codice consigliato: ITAS40 (valido su ordini da 329€ in su)

Come usare i codici sconto

Ogni codice offre uno sconto specifico che può essere applicato al momento del pagamento. Per utilizzarli, basta inserire il codice corrispondente nel campo apposito durante il checkout, a condizione che si raggiunga la spesa minima indicata. Ogni codice ha una durata limitata, quindi è consigliato usarli il prima possibile per non perdere l’opportunità di ottenere uno sconto. Ad esempio, con il codice ITAS3, otterrai uno sconto di 3 € su un acquisto minimo di 29 €, mentre con ITAS50 risparmierai 50 € su un acquisto minimo di 459 €.

Swipe to scroll horizontally Codice Sconto Spesa minima richiesta ITAS3 3 € 29 € ITAS6 6 € 49 € ITAS12 12 € 89 € ITAS20 20 € 159 € ITAS30 30 € 239 € ITAS40 40 € 329 € ITAS50 50 € 459 €

Il Quest 3 porta con sé un grande salto generazionale. Equipaggiato con un potente processore Snapdragon XR2 Gen 2, offre un’esperienza fluida e reattiva, sia in realtà virtuale che in modalità mista. Il visore integra un display ad altissima risoluzione e un sistema di tracciamento che rileva con precisione i movimenti del corpo e delle mani, permettendo di interagire in modo naturale con gli ambienti digitali.

La realtà mista a colori consente di fondere elementi virtuali con il mondo reale in modo convincente, aprendo nuove possibilità per giochi, app creative e attività professionali. La memoria da 512 GB garantisce spazio sufficiente per installare numerosi giochi e applicazioni, mentre il design migliorato lo rende più comodo da indossare, anche per sessioni prolungate.