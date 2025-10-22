Nuova PS5 Pro: tutto quello che devi sapere sul nuovo modello Sony

• È ora disponibile la nuova PS5 Pro, che presenta alcuni lievi miglioramenti rispetto al modello originale.

• Come affermavano i rumor, non ci sono cambiamenti importanti, ma la console è più leggera e funziona in modo leggermente più silenzioso e fresco.

• Il nuovo controller DualSense non include la batteria rimovibile di cui si parlava.

Una nuova PlayStation 5 Pro? Proprio così, Sony ha lanciato una "nuova" console con diversi miglioramenti rispetto all'originale. Questo conferma le voci secondo cui il nuovo modello non presenterà cambiamenti importanti.

I dettagli provengono dallo YouTuber Austin Evans (tramite PlayStationLifestyle), che ha avuto accesso al nuovo modello e ha eseguito un test approfondito per confrontare l'ultima console con l'originale.

Anche se a prima vista sembra che non ci siano miglioramenti importanti che giustifichino il cambio del modello precedente, ci sono alcune lievi differenze che vale la pena evidenziare.

Ad esempio, la nuova PS5 Pro è più leggera, con un peso di 3016 grammi, ovvero 87 grammi in meno rispetto ai 3103 grammi del modello originale, principalmente a causa delle modifiche apportate ai componenti interni della console, in particolare alla scheda madre, alla ventola e all'alimentatore.

Oltre al fatto che la console è più silenziosa e si scalda meno, è stato confermato che il nuovo modello è dal 2% al 3% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto all'originale, come si vociferava. Tuttavia, testandola con giochi come Astro's Playroom e Gran Turismo 7, Evans ha osservato un piccolo miglioramento tra il 3% e il 4%.

The New PS5 Pro is...Better? - YouTube Watch On

Un altro rumor affermava che la nuova PS5 Pro sarebbe stata lanciata insieme a un nuovo controller wireless DualSense che, secondo le voci, avrebbe avuto una batteria rimovibile. Anche se la nuova console viene fornita con il controller revisionato, con lievi differenze, non include il componente della batteria rimovibile.

Questi cambiamenti includono un nuovo numero di modello, un componente di supporto aggiuntivo sotto la scocca, la rimozione di uno dei microfoni integrati sul retro e poco altro.

Se stai pensando di aggiornare la tua console, non perderti la nostra guida PS5 Pro vs PS5, in cui confrontiamo le specifiche, il design, il prezzo e molto altro.

