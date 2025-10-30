Fortnite OG Stagione 7: ecco quando arriva la nuova stagione

Cosa c'è di nuovo in Fortnite? (Image credit: Epic Games) Epic Games ha appena aggiunto la modalità Delulu in Fortnite. Presenta la chat di prossimità e incoraggia i giocatori a raggrupparsi con altri per raggiungere il cerchio finale. Altrove, Fortnite sta ricevendo un evento dal vivo di The Simpsons. Porterà a qualunque cosa accada dopo per il gioco battle royale in corso, che pensiamo sarà una mini-stagione focalizzata interamente su The Simpsons.

Fortnite OG ha entusiasmato i giocatori al suo ritorno, offrendo versioni rielaborate di varie stagioni classiche, che cambiano ogni settimana. Si è rivelato un successo enorme, con il numero di giocatori alle stelle nel mese circa in cui Fortnite OG era disponibile. Non sorprende quindi che sia tornato come elemento permanente, continuando nel 2025, e Epic ha confermato che la prossima stagione di Fortnite OG inizierà a novembre. Fortunatamente, il titolo battle royale in corso riceve regolari aggiornamenti dagli sviluppatori che anticipano cosa sta arrivando, e ora sappiamo che Fortnite OG ciclerà attraverso stagioni. Ora che la nuova stagione del battle royale Fortnite è stata lanciata, la strada è libera per OG di attirare l'attenzione. Ecco tutto ciò che devi sapere su quando inizierà Fortnite OG Stagione 7. Copriremo tutto ciò che è stato ufficialmente rivelato da Epic Games, alcune informazioni su cosa aspettarsi, nonché un riepilogo di come sono andate le cose l'ultima volta. Man mano che escono notizie, questa pagina verrà aggiornata.

Data di uscita di Fortnite OG Stagione 7

(Image credit: Epic Games)

Fortnite OG Stagione 7 inizierà il 29 novembre 2025 alle 2:30 AM ET. Questo è secondo la schermata del Pass Battaglia in-game. Pertanto, puoi aspettarti che l'aggiornamento sia lanciato un paio di ore dopo l'inizio del tempo di inattività.

Fortnite OG è ora una modalità dedicata in avanti, ciclando attraverso le stagioni del Capitolo 1 in modo simile a come le cose hanno funzionato alla fine del 2023, anche se leggermente più lungo. La Stagione 2 del Capitolo 1 è terminata il 25 marzo 2025, la Stagione 3 si è conclusa il 8 giugno 2025 e la Stagione 4 è terminata il 7 agosto 2025. Questo ricrea il modello della corsa originale, aggiungendo cambiamenti nel pool di saccheggio e introduzioni di funzionalità. Il miglior posto per stare al passo con gli aggiornamenti specifici più vicini al lancio della nuova stagione di Fortnite OG è l'account X / Twitter di Fortnite Status. Faremo sicuramente in modo di mantenere questa pagina aggiornata.

Cos'è Fortnite OG?

(Image credit: Epic Games)

Fortnite OG è stato lanciato a novembre 2023 e ha riportato il gioco completamente indietro alla mappa del 2018. Nello specifico, è iniziato nella Stagione 5, con il ritorno di Tilted Towers, un pool di armi in stile retrò e diverse skin OG da acquistare nel negozio. Ogni settimana, Epic Games ha fatto avanzare l'orologio alla stagione successiva, ruotando attraverso la Stagione 6, la Stagione 7/8 e quindi la Stagione 9/10. La mappa è tornata a uno stile più classico, sia visivamente che in termini di design dei livelli. Posizioni iconiche come Frosty Flights sono tornate, così come i veicoli d'epoca come l'X-4 Stormwing. Questo è durato fino al 2 dicembre 2023, quando il gioco ha cambiato verso una nuova stagione. Fortnite OG è tornato il 6 dicembre 2024 ed è ora una modalità permanente, con il suo proprio ciclo di stagioni.

Mappa di Fortnite OG

(Image credit: Epic Games)

Sopra, puoi vedere l'attuale mappa di Fortnite OG. È stata meticolosamente ricreata, con ogni albero, auto, cassa e oggetto esattamente dove lo ricordi. Zipline e ascensori sono stati aggiunti a Zero Build per aiutare il movimento. Man mano che le stagioni cambiano, probabilmente vedremo la mappa cambiare di conseguenza. Con la Stagione 6, potrai saltare nell'isola fluttuante.

Pool di armi di Fortnite OG

(Image credit: Epic Games)

Ecco le armi aggiunte come parte della stagione 5 di Fortnite OG:

•

Compact SMG (attivo al lancio della stagione!) - Re degli scontri a corta distanza, dotato di una rivista da 40 colpi, è altrettanto capace di prendersi cura delle strutture come dei tuoi avversari! •

Heavy Sniper Rifle (attivo al lancio della stagione!) - Abbatti i nemici da una distanza sicura, con un moltiplicatore di colpo alla testa da 2,5x e nessuna riduzione di danno. •

Double Barrel Shotgun (attivo al lancio della stagione!) - Infliggi un devastante doppio colpo per fare un buco in qualunque cosa o persona sfortunata abbastanza da riceverlo. •

Rift-To-Go (attivo al lancio della stagione!) - Il modo perfetto per fare una grande fuga o un attacco a sorpresa. Fai attenzione quando apri; il contenuto potrebbe essere leggermente instabile. •

Shockwave Grenade (attivo al lancio della stagione!) - Manda gli avversari volando verso la Tempesta, o lanciane alcuni alla tua squadra per una rapida fuga. Non c'è caduta di danno di cui preoccuparsi, quindi vai wild! •

Suppressed Assault Rifle - Una superstella furtiva che è un ottimo tuttofare per qualsiasi cosa l'Isola ti butta addosso. Usa brevi raffiche di fuoco per massimizzare la precisione. •

Grappler - Che si tratti di guadagnare l'altezza in un lampo o semplicemente di attraversare l'Isola, è semplice come mirare, attaccarsi e muoversi! •

Port-A-Fortress - Per quei momenti nel mezzo di una scaramuccia in cui vorresti semplicemente evocare una massiccia fortezza inquietante. •

Zapotron - un'arma energetica altamente efficace che può essere caricata per il massimo danno (ora attiva)



Nota che mentre questi articoli e gli oggetti sono previsti per essere aggiunti in questa stagione, non sono tutti disponibili al lancio. Gli articoli come questo saranno aggiunti man mano che la stagione progredisce. Le seguenti armi si trasportano dalla stagione precedente:

•

Assault Rifle •

Burst Assault Rifle (Armi rare Epic e Leggendarie sono arrivate!) •

Scoped Assault Rifle •

Light Machine Gun •

Minigun •

Revolver •

Pistol •

Suppressed Pistol •

Suppressed Submachine Gun •

Tactical Submachine Gun •

Pump Shotgun •

Tactical Shotgun •

Heavy Shotgun •

Bolt-Action Sniper Rifle •

Semi-Auto Sniper Rifle •

Hunting Rifle •

Grenade Launcher •

Rocket Launcher •

Guided Missile •

Boogie Bomb •

Bushes •

Cozy Campfire •

Clingers •

Grenade •

Impulse Grenade •

Remote Explosives •

Port-A-Bunker •

Damage Trap •

Launch Pad (versione non lanciabile) •

Bandages •

Med Kits •

Shield Potions •

Small Shield Potions •

Slurp Juice •

Chug Jugs



FAQs

Per quanto tempo rimane Fortnite OG? Ottime notizie per i fan, Fortnite OG è una modalità di gioco permanente per il gioco battle royale online. Rimarrà in diretta in perpetuo, e seguirà il suo stesso ciclo stagionale, il che significa che si evolverà regolarmente come altri modali di Fortnite.

Fortnite OG ruoterà le stagioni? Oltre a Fortnite OG essere una modalità di gioco permanente, avrà assolutamente il suo stesso contenuto stagionale che aiuterà a mantenere le cose fresche. Aspettati il ​​ciclo stagionale a cambiare le cose regolarmente.

Quanto costa il Pass OG di Fortnite? Il Pass Fortnite OG costa 1.000 V-Bucks. Questo ti dà la possibilità di guadagnare tre skin, così come una serie di altri articoli. Vale la pena sottolineare che a differenza del Pass Battaglia principale, il Pass Fortnite OG non presenta alcun V-Bucks, quindi non guadagnerai nulla mentre lo attraversi.