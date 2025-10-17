Giochi ottimizzati per PS5 Pro: tutti i titoli disponibili nel 2025

La PS5 Pro è ora nelle mani dei giocatori di tutto il mondo e l'elenco dei giochi ottimizzati per questa nuova console continua ad espandersi. Al lancio, Sony aveva già presentato più di 50 titoli che beneficiavano di modalità specifiche che sfruttano le prestazioni migliorate della console. Da allora, è stata stabilita una selezione dei migliori giochi PS5 Pro, evidenziando i dieci titoli più impressionanti su questo nuovo modello.

Ora che la PS5 Pro è disponibile e che la sua recensione completa è stata pubblicata, diversi aspetti di questa console di fascia alta meritano di essere sottolineati. Grazie alle sue specifiche tecniche, non sorprende che giochi come Marvel's Spider-Man 2 offrano un'esperienza visiva e fluida inedita, con upscaling guidato dall'IA e ray tracing migliorato. Una volta passata la frenesia del lancio, molti giochi aggiornati sono stati testati in buone condizioni, permettendo di raccomandare i titoli da provare prioritariamente.

Prima di cercare dove acquistare una PS5 Pro, è meglio sapere quali giochi sono già stati ottimizzati. È proprio quello che propone questo articolo: una panoramica completa dei titoli attualmente confermati come compatibili PS5 Pro, con i dettagli delle modifiche apportate a ciascuno. L'elenco sarà regolarmente aggiornato man mano che nuovi giochi verranno aggiunti.

Aggiornamento (14 ottobre 2025): aggiunte informazioni su Battlefield 6, ora disponibile, con miglioramenti per PS5 Pro.

Lista dei giochi PS5 Pro - Titoli confermati per PS5 Pro

Considerando che ora esistono più di 100 giochi ottimizzati per PS5 Pro e che ogni sviluppatore gestisce le cose in modo leggermente diverso, l'elenco qui sotto rappresenta solo una piccola parte dei giochi principali che hanno beneficiato di importanti aggiornamenti PS5 Pro dal loro lancio:

007: First Light - ottimizzato per PlayStation 5 Pro, utilizza la tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) e offre prestazioni ottimizzate, con gameplay a 60 fotogrammi al secondo in modalità Qualità. Disponibile nel 2026.

Alan Wake 2 - La modalità Performance ora offre una risoluzione 4K con la stessa qualità della modalità Qualità della PS5 standard. La modalità Qualità della PS5 Pro si concentra sul ray tracing, come confermato in un articolo del blog.

Assassin's Creed: Shadows - beneficia di una tecnologia migliorata di illuminazione globale con ray tracing. La fedeltà visiva è rafforzata grazie alle capacità GPU estese e all'uso della tecnologia PSSR, secondo il blog PlayStation.

Battlefield 6 - Pro offre una modalità bilanciata o una modalità performance, con rispettivamente fedeltà visiva e frame rate superiori (rispetto alla PS5 base).

Death Stranding 2 - fedeltà visiva superiore in modalità Performance

Demon's Souls - Nessuna informazione rivelata al momento.

Dragon's Dogma 2 - sfrutterà la potenza della PS5 Pro, con PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) e una nuova tecnologia di ray tracing, che permetterà di migliorare il frame rate.

Dragon Age: The Veilguard - Le modalità Fedeltà e Performance beneficeranno di miglioramenti hardware, con risoluzione migliorata in modalità Fedeltà a 30FPS e in modalità Performance a 60FPS.

Clair Obscur: Expedition 33 - migliorato su PlayStation 5 Pro

Final Fantasy 7 Rebirth - La nuova modalità "Enhanced" sviluppata appositamente per la PS5 Pro combina le caratteristiche delle modalità Performance e Grafica esistenti per offrire ai giocatori un'esperienza visiva inedita.

F1 24 - La modalità Qualità del gioco riceve un aggiornamento che aggiunge nuovi effetti di ray tracing, particolarmente impressionanti sui circuiti bagnati, rafforzando realismo e immersione. Come indicato nel blog PlayStation.

Gran Turismo 7 - Ora supporta il ray tracing durante le gare, cosa prima impossibile. Questo permette alle superfici delle auto di riflettere completamente gli altri veicoli e i propri elementi, aumentando notevolmente realismo e immersione durante il gioco.

Hogwarts Legacy - I giocatori potranno godere di grafica più nitida, ricca e ad alta risoluzione, grazie alla tecnologia PSSR su tutte le modalità visive.

Horizon Forbidden West - La qualità visiva equivalente o superiore alla modalità Qualità della PlayStation 5 standard è ora disponibile a 60 FPS, il doppio del frame rate.

Marvel's Spider-Man 2 - Spider-Man 2 avrà una nuova modalità Performance Pro predefinita, che combina la risoluzione 4K nitida e le funzionalità di ray tracing della modalità Fedeltà con la velocità di 60 fotogrammi al secondo della modalità Performance.

Marvel's Spider-Man 2 - La tecnologia PSSR permette ad alberi e vegetazione lussureggiante dei terreni iconici del gioco di diventare più vividi, rafforzando il realismo degli ambienti naturali.

Monster Hunter Wilds - Modalità Risoluzione per Ray Tracing completo in 4K a 30FPS. La modalità Performance permette un frame rate sbloccato. Modalità bilanciata con Ray Tracing parziale a 40FPS su schermi 120Hz

Ratchet & Clank: Rift Apart - Nuova modalità Performance Pro predefinita, che combina la risoluzione 4K nitida e le funzionalità di ray tracing della modalità Fedeltà con la velocità di 60 fotogrammi al secondo della modalità Performance.

Marvel's Spider-Man Remastered - Nuova modalità Performance Pro predefinita, che combina la risoluzione 4K nitida e le funzionalità di ray tracing della modalità Fedeltà con la velocità di 60 fotogrammi al secondo della modalità Performance.

Marvel's Spider-Man Miles Morales - Nuova modalità Performance Pro predefinita, che combina la risoluzione 4K nitida e le funzionalità di ray tracing della modalità Fedeltà con la velocità di 60 fotogrammi al secondo della modalità Performance.

Resident Evil 4 Remake - Il gioco funziona a un frame rate più elevato, rendendo l'azione dinamica ancora più intensa. Resident Evil 4 utilizza la potenza della PS5 Pro per una tecnologia ad altissima risoluzione, offrendo ambienti dettagliati ed effetti visivi più naturali e belli che mai.

Resident Evil Village - Aggiunta del gameplay a 120fps per offrire la migliore esperienza possibile su PS5 Pro.

Star Wars Jedi: Survivor - In modalità Qualità, il gioco offre la sua risoluzione più elevata mai raggiunta su console, a 2160p. La modalità Performance mantiene un solido 60 fps, ma con risoluzione più elevata e profondità visiva aggiuntiva grazie al ray tracing per riflessi e occlusione ambientale.

Stellar Blade - Risoluzione 4K a 50fps o superiore, con gameplay più fluido e miglioramento di texture e dettagli in modalità upscale PSSR. Inoltre, l'opzione HFR (alta frequenza fotogrammi) è supportata, permettendo di godere di un'esperienza di gioco fluida a 80 fps (richiesto supporto display 120hz).

The Crew Motorfest - Più oggetti sullo schermo: decalcomanie, vegetazione, folla, tutti funzionanti a 60 fps.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - PS5 Pro Enhanced

The First Descendant - Estensione delle funzionalità di ray tracing sfruttando le prestazioni superiori della GPU della PS5 Pro e la sua architettura migliorata di ray tracing.

The Last of Us Part I - Nuova modalità di rendering migliorata specifica per PS5 Pro, che sfrutta un'elaborazione grafica avanzata, con rendering a 1440p e upscaling a 4K tramite super risoluzione PSSR. Questa modalità mantiene un obiettivo di 60 fps, offrendo un equilibrio ideale tra fluidità e risoluzione.

The Last of Us Part II Remastered - Nuova modalità di rendering migliorata specifica per PS5 Pro, che sfrutta un'elaborazione grafica avanzata, con rendering a 1440p e upscaling a 4K tramite super risoluzione PSSR. Questa modalità mantiene un obiettivo di 60 fps, offrendo un equilibrio ideale tra fluidità e risoluzione.

Kingdom Come Deliverance 2 - Risoluzione ottimizzata di 2160p. Prestazioni target di 60FPS, sbloccate con VRR attivato. Sfrutta la tecnologia di upscaling PSSR.

Lies of P - "La modalità Qualità beneficia di un aumento di oltre il 30% degli FPS, offrendo un gameplay più fluido e reattivo. Inoltre, la modalità Performance ora supporta la risoluzione 4K nativa completa, permettendo ai giocatori di godere di immagini straordinarie senza sacrificare la reattività", secondo Jiwon Choi, direttore di Lies of P, in un'intervista con Eurogamer.

Lords of the Fallen - la versione PS5 Pro migliorata del gioco di ruolo d'azione (RPG) permetterà ai giocatori di godere di un "aumento del 40% della densità dei pixel rispetto alla console PlayStation 5 base, che si traduce in un'immagine più nitida e dettagli più fini".

Zenless Zone Zero - risoluzione 4K nativa e 60 FPS simultaneamente con un frame rate medio in aumento di quasi dieci fotogrammi. L'aggiornamento arriva il 18 dicembre 2024.

Ed ora, la lista completa, come confermata sul blog PS prima del lancio della PS5 Pro.

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Arma Reforger

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Shadows

Baldur's Gate 3

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Clair Obscur: Expedition 33

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Dead Rising Deluxe Remastered

Demon's Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon's Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

Dynasty Warriors: Origins

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Indiana Jones and the Great Circle

Kayak VR: Mirage

Kingdom Come Deliverance 2

Lies of P

Lords of the Fallen

Madden NFL 25

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man 2

Monster Hunter Wilds

Naraka: Bladepoint

NBA2K 25

Ninja Gaiden 2 Black

No Man's Sky

Palworld

Paladin's Passage

Path of Exile 2

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Slitterhead

Stalker 2: Heart of Chernobyl

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

UFC 25

UFL

Until Dawn

War Thunder

Warframe

Warhammer 40,000 Darktide

World of Warships: Legend

Zenless Zone Zero

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

I giochi sopracitati hanno ricevuto versioni PS5 Pro dedicate e saranno anche etichettati separatamente per indicarlo. Ci sarà tutta una serie di giochi PS4 e PS5 che beneficeranno di quello che Sony chiama PS5 Pro Game Boost (secondo il Blog PS):

"Con la versione PS5 Pro della funzione Game Boost, puoi godere di frequenze di aggiornamento più veloci e fluide in alcuni dei migliori giochi delle console PS4 e PS5."

È detto che questo si applica ad almeno 8.500 titoli PS4 e PS5, quindi ci sono molti cambiamenti e aggiornamenti in arrivo per i giochi che possiedi già se decidi di acquistare una PS5 Pro. Inoltre, la PS5 Pro migliorerà considerevolmente i giochi PSVR 2, secondo Mark Cerny.

Giochi migliorati per PS5 Pro - qual è la differenza?

PS5 Pro Technical Presentation hosted by Mark Cerny - YouTube Watch On

Nell'ambito della recente presentazione tecnica della PS5 Pro, abbiamo visto alcuni giochi funzionare sulla nuova console. Ogni gioco beneficerà delle nuove specifiche in modi diversi, ma tutti sfrutteranno i miglioramenti elencati di seguito:

GPU potenziata con il 67% in più di unità di calcolo e il 28% in più di memoria, per un rendering più veloce del 45%

Ray tracing avanzato

Upscaling guidato dall'IA, noto come PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR)

SSD da 2 TB

PS5 Pro Game Boost

Lettore disco opzionale

Supporto per giochi VRR e 8K

Durante la presentazione sopracitata, The Last of Us Part 2 e Marvel's Spider-Man 2 sono stati mostrati su PS5 Pro. Questi due titoli mirano a ottenere "immagini simili a quelle del modo Fidelity, a 60 fotogrammi al secondo (FPS)". Rispetto alla PS5 base, le versioni PS5 Pro sono molto più fluide, mantenendo immagini comparabili. In alcuni casi, si passa da 30 FPS a 60 FPS, con una leggera riduzione dei dettagli grafici.

La GPU più potente al centro della PS5 Pro sembra avere effetti particolarmente sorprendenti su Horizon Forbidden West, che beneficia di un miglioramento dell'illuminazione, così come delle texture dei capelli e della pelle. I miglioramenti del ray tracing si faranno sentire soprattutto in giochi come Gran Turismo 7, che ora supporta i riflessi tra le auto, mantenendo i 60 FPS in tutte le modalità.

Da quello che abbiamo visto dei giochi PS5 Pro finora, è chiaro che ogni gioco utilizzerà le nuove funzionalità in modo unico. Le "tre grandi" caratteristiche - GPU più potente, upscaling guidato dall'IA e ray tracing migliorato - saranno utilizzate a seconda dell'ampiezza del gioco e della sua progettazione attuale. Aspettatevi comunque che i giochi beneficino di maggiore fluidità e dettaglio visivo, in particolare i giochi first-party.

Giochi PS5 Pro: domande frequenti

I nuovi giochi saranno ottimizzati per PS5 Pro?

Mentre dovremo aspettare per vedere cosa fanno i prossimi giochi PS5 come Death Stranding 2 con la nuova tecnologia PS5 Pro, è molto probabile che i giochi first-party offriranno una qualche forma di versione PS5 Pro. È così che hanno funzionato le cose con la PS4 Pro, quindi aspettatevi che i prossimi giochi come Marvel's Wolverine e Ghost of Tsushima 2 ricevano dei miglioramenti. Per quanto riguarda i giochi di terze parti, i miglioramenti per PS5 Pro saranno caso per caso. Alcuni giochi sfrutteranno le funzionalità della PS5 Pro, proponendo anche versioni distinte etichettate PS5 Pro, mentre altri si concentreranno su un'offerta PS5 più generale.

Quanto costa la PS5 Pro?

La PS5 Pro sarà lanciata il 7 novembre 2024 e sarà venduta al prezzo di 799,99 €. Si tratta di un aumento significativo rispetto alla console base, soprattutto considerando che non è accompagnata da un lettore disco o da un supporto verticale.

Quali giochi i membri di TechRadar Gaming attendono con impazienza su PS5 Pro?

Sarà interessante consultare la nostra libreria PS5 attuale e vedere cosa è stato migliorato il giorno del lancio della PS5 Pro, ma siamo particolarmente impazienti di vedere come si presenterà Alan Wake 2 sulla nuova console. Gli effetti horror atmosferici, così come la direzione artistica particolarmente unica del gioco, beneficeranno senza dubbio enormemente del nuovo hardware. Allo stesso modo, Horizon Forbidden West sarà certamente un vero concentrato di dettagli visivi.

