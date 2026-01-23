Votre smartphone partage discrètement vos données pendant la nuit, prévient NordVPN. Voici comment limiter cela

Le smartphone peut sembler inactif lorsqu’il reste posé sur la table de nuit, mais il ne l’est jamais vraiment. Même lorsqu’il n’est pas utilisé, il continue d’échanger de petites quantités de données pour rester à jour et réactif.

Une partie de cette activité reste nécessaire : le système d’exploitation vérifie les mises à jour, les notifications restent prêtes à s’afficher, et les messages se synchronisent discrètement. Toutefois, tout le trafic de données en arrière-plan n’est pas indispensable, et une grande partie se produit sans que l’utilisateur en ait conscience.

D’après Marijus Briedis, directeur technique chez NordVPN, certaines de ces transmissions peuvent inclure des signaux liés au suivi ou à la publicité, qui vont bien au-delà de la simple fonctionnalité.

Dans certains cas, ces échanges peuvent exposer des données personnelles sans que l’utilisateur ne s’en rende compte. C’est là que les préoccupations en matière de vie privée commencent, et c’est aussi pourquoi ce que fait un téléphone pendant la nuit a bien plus d’importance qu’on ne l’imagine.

NordVPN, actuellement classé comme le meilleur service VPN dans notre comparatif, a établi une liste de conseils pour renforcer la sécurité.

Les données partagées légitimement par le smartphone lorsqu’il est inactif

Certains échanges en arrière-plan restent inévitables, même lorsque le téléphone semble au repos. Pour fonctionner correctement, les smartphones doivent maintenir un lien constant avec leur système d’exploitation et les fournisseurs de services. Cela implique un flux régulier de données.

Cela inclut généralement des informations liées au système comme les identifiants de base et la télémétrie de santé, les vérifications de mise à jour des applications et du système d’exploitation, ainsi que la gestion des notifications push.

Des rapports d’erreur ou des données de diagnostic peuvent aussi être envoyés pour aider les développeurs à corriger les bugs, en plus d’informations sur l’état du réseau. Par ailleurs, des contenus tels que les e-mails, les actualités ou les messages continuent à se synchroniser en arrière-plan.

Les experts de NordVPN rappellent que ce type d’activité reste généralement légitime, favorise la stabilité du système et contribue à une expérience fluide au moment de déverrouiller l’appareil.

Quand les échanges de données deviennent un risque pour la vie privée

(Image credit: Shutterstock / metamorworks)

Toutes les communications du téléphone en arrière-plan ne sont pas essentielles, et c’est là que les inquiétudes liées à la vie privée prennent forme. De nombreux smartphones continuent de transmettre des identifiants, comme ceux de l’appareil ou de publicité, qui permettent de suivre l’activité entre les applications et de créer des profils utilisateurs détaillés sur le long terme.

Des signaux liés à la localisation peuvent également être envoyés discrètement. Même si le GPS est désactivé, le téléphone peut toujours transmettre une localisation approximative à partir des réseaux Wi-Fi à proximité, des signaux Bluetooth ou de métadonnées de connexion. Par ailleurs, de nombreuses applications envoient en permanence des données d’analyse et de télémétrie, en suivant les habitudes d’utilisation et les événements système, sans forcément en informer clairement l’utilisateur.

« D’un point de vue cybersécurité, ces partages de données non essentiels ne relèvent pas seulement de la vie privée – ils multiplient les vecteurs de risque. Chaque identifiant ou signal de télémétrie représente une pièce de plus dans un puzzle bien plus vaste », explique Marijus Briedis.

Combinées, ces informations peuvent révéler des schémas de comportement précis et exposer les utilisateurs à des risques de suivi, de profilage ou d’interception, bien souvent à leur insu. Et le plus préoccupant, c’est que tout cela peut se produire sans qu’ils en aient la moindre idée.

Il n’est pas nécessaire d’opérer des changements radicaux pour réduire le partage de données en arrière-plan. Les experts de NordVPN recommandent de revoir les autorisations des applications, en particulier celles liées à la localisation, aux données en arrière-plan, au micro et au suivi.

Désactiver l’actualisation en arrière-plan des applications (à l’échelle du système sur iOS, ou application par application sur Android) permet également de limiter le trafic inutile. Réduire les sauvegardes dans le cloud et la synchronisation automatique pour les données non essentielles peut aussi contribuer à cette réduction.

Désactiver les publicités personnalisées ou réinitialiser son identifiant publicitaire peut aider à limiter le suivi entre applications. Il est également conseillé de désactiver le balayage Wi-Fi et Bluetooth pour éviter que des signaux de localisation ne soient transmis discrètement.

Enfin, l’utilisation d’un réseau privé virtuel (VPN) doté de protections intégrées, comme la fonction Threat Protection de NordVPN, capable de bloquer les traqueurs et les domaines malveillants, permet de limiter davantage les connexions risquées établies automatiquement par le téléphone.