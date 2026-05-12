Dua Lipa réclame 15 millions de dollars à Samsung après l’utilisation non autorisée de sa photo sur des cartons de téléviseurs

La chanteuse Dua Lipa poursuit Samsung en justice et réclame 15 millions de dollars

La plainte accuse l’entreprise d’avoir utilisé son image sans autorisation sur des cartons de téléviseurs vendus aux États-Unis

Elle affirme avoir d’abord demandé à Samsung de retirer son image l’an dernier, mais dit avoir reçu une réponse « méprisante et insensible »

La pop star Dua Lipa poursuit Samsung en justice et réclame 15 millions de dollars, soit environ 12,7 millions d’euros. Elle accuse l’entreprise d’avoir utilisé une photo d’elle sur les emballages de ses téléviseurs sans son autorisation.

Dans une plainte déposée le vendredi 8 mai en Californie, la chanteuse affirme que le géant sud-coréen de la tech a utilisé son image « de manière visible » dans le cadre « d’une vaste campagne marketing pour un produit grand public, sans qu’elle en ait connaissance, sans contrepartie, et sans qu’elle ait eu son mot à dire, le moindre contrôle ou la moindre possibilité d’intervention ».

La plainte indique que la photo a été prise lors du festival Austin City Limits en 2024, et que Dua Lipa en détient les droits d’auteur. La chanteuse réclame 15 millions de dollars de dommages et intérêts pour « violation du droit d’auteur, violation de marque et appropriation abusive de l’apparence et de l’image de la plaignante ».

Selon son équipe juridique, Samsung aurait enfreint le droit à l’image californien, qui protège l’identité publique des célébrités contre toute utilisation commerciale non autorisée.

Dua Lipa files $15 MILLION lawsuit against Samsung alleging the manufacturer used her face to sell TVs without compensation or permission. pic.twitter.com/ta6SWUmubHMay 10, 2026

Son équipe affirme que la chanteuse a découvert l’utilisation de son image par Samsung en juin 2025, lorsque de nombreux messages mentionnant une « boîte TV Dua Lipa » ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. La plainte cite deux commentaires Instagram précis. Dans l’un, l’auteur expliquait vouloir « acheter cette TV juste parce que Dua est dessus ». Dans l’autre, on pouvait lire : « Si vous avez besoin de vendre quelque chose, mettez juste une photo de Dua Lipa dessus ».

Dans un premier temps, Lipa et son équipe ont demandé à Samsung de retirer l’image de ses emballages au moyen d’une mise en demeure envoyée l’an dernier. Mais selon la plainte, l’entreprise leur aurait opposé une réponse « méprisante et insensible », avant de ne pas donner suite aux « demandes répétées » de Lipa.

« La copie et la diffusion de l’image de DL par Samsung constituent une violation volontaire du droit d’auteur et du droit des marques, ainsi qu’une atteinte au droit à l’image de Mme Lipa, conçues pour tirer indûment profit du succès durement acquis de Mme Lipa afin de promouvoir et vendre les produits de Samsung », indique la plainte.

Ni l’équipe juridique de Lipa ni Samsung n’ont commenté l’état de la procédure, mais cet article sera mis à jour si de nouvelles informations sont communiquées.