La Nasa ferme ses portes aux chercheurs chinois
La nouvelle conquête spatiale change encore de visage
- La NASA n’autorisera plus aucun ressortissant chinois à contribuer
- La Chine et les États-Unis s’affrontent dans une nouvelle course à l’espace
- Un espion chinois a mené une campagne de renseignement contre des cibles technologiques américaines
La NASA a confirmé que les ressortissants chinois n’ont désormais plus accès à ses infrastructures ni à ses programmes, même en possession de visas valides.
« La NASA a pris des mesures internes concernant les ressortissants chinois, notamment en restreignant l’accès physique et informatique à nos installations, à nos documents et à nos réseaux, afin de garantir la sécurité de nos travaux », a déclaré la porte-parole Bethany Stevens.
Depuis le 5 septembre, certains individus se sont retrouvés soudainement exclus des systèmes informatiques et des réunions en présentiel. Bien qu’ils n’étaient pas employés permanents, certains collaboraient en tant que sous-traitants ou apportaient leur contribution à des travaux de recherche en tant qu’étudiants, rapporte The Guardian.
Course à l’espace
Les tensions entre la Chine et les États-Unis montent, notamment après la révélation d’une campagne d’espionnage menée par un citoyen à double nationalité américaine et chinoise, au cours de laquelle des données sensibles ont été exfiltrées.
La NASA coopère étroitement avec l’armée américaine, et l’espion aurait réussi à dérober des informations sur des caméras renforcées contre les radiations utilisées pour les systèmes d’alerte précoce face aux missiles et fusées hypersoniques, ainsi que des données issues de capteurs destinés à tromper les missiles infrarouges à guidage thermique.
Les rapports confirment que plus de 3 600 documents ont été téléchargés par cet individu auprès de deux fabricants d’électronique. Sur fond de rivalité géopolitique, les deux puissances cherchent à développer des technologies toujours plus rapides, efficaces et puissantes dans presque tous les secteurs.
La Chine et les États-Unis poursuivent actuellement des projets de missions habitées vers la Lune. Le programme Artemis américain vise un alunissage en 2027, bien que des retards aient déjà été enregistrés.
« Nous sommes aujourd’hui dans une seconde course à l’espace », a déclaré mercredi Sean Duffy, administrateur par intérim de la NASA, lors d’une conférence de presse sur les découvertes récentes réalisées avec un rover américain sur Mars.
« Les Chinois veulent retourner sur la Lune avant nous. Cela n’arrivera pas. L’Amérique a mené la conquête spatiale par le passé et continuera à la diriger dans l’avenir. »
Vous aimerez aussi
Quand je ne suis pas en train de plonger dans le monde fascinant de la finance et des nouvelles technologies, vous me trouverez probablement en train de parcourir le globe ou de conquérir de nouveaux mondes virtuels sur ma console de jeux.
- Ellen Jennings-TraceStaff Writer