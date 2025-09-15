La Nasa ferme ses portes aux chercheurs chinois

La NASA n’autorisera plus aucun ressortissant chinois à contribuer

La Chine et les États-Unis s’affrontent dans une nouvelle course à l’espace

Un espion chinois a mené une campagne de renseignement contre des cibles technologiques américaines

La NASA a confirmé que les ressortissants chinois n’ont désormais plus accès à ses infrastructures ni à ses programmes, même en possession de visas valides.

« La NASA a pris des mesures internes concernant les ressortissants chinois, notamment en restreignant l’accès physique et informatique à nos installations, à nos documents et à nos réseaux, afin de garantir la sécurité de nos travaux », a déclaré la porte-parole Bethany Stevens.

Depuis le 5 septembre, certains individus se sont retrouvés soudainement exclus des systèmes informatiques et des réunions en présentiel. Bien qu’ils n’étaient pas employés permanents, certains collaboraient en tant que sous-traitants ou apportaient leur contribution à des travaux de recherche en tant qu’étudiants, rapporte The Guardian.

Course à l’espace

Les tensions entre la Chine et les États-Unis montent, notamment après la révélation d’une campagne d’espionnage menée par un citoyen à double nationalité américaine et chinoise, au cours de laquelle des données sensibles ont été exfiltrées.

La NASA coopère étroitement avec l’armée américaine, et l’espion aurait réussi à dérober des informations sur des caméras renforcées contre les radiations utilisées pour les systèmes d’alerte précoce face aux missiles et fusées hypersoniques, ainsi que des données issues de capteurs destinés à tromper les missiles infrarouges à guidage thermique.

Les rapports confirment que plus de 3 600 documents ont été téléchargés par cet individu auprès de deux fabricants d’électronique. Sur fond de rivalité géopolitique, les deux puissances cherchent à développer des technologies toujours plus rapides, efficaces et puissantes dans presque tous les secteurs.

La Chine et les États-Unis poursuivent actuellement des projets de missions habitées vers la Lune. Le programme Artemis américain vise un alunissage en 2027, bien que des retards aient déjà été enregistrés.

« Nous sommes aujourd’hui dans une seconde course à l’espace », a déclaré mercredi Sean Duffy, administrateur par intérim de la NASA, lors d’une conférence de presse sur les découvertes récentes réalisées avec un rover américain sur Mars.

« Les Chinois veulent retourner sur la Lune avant nous. Cela n’arrivera pas. L’Amérique a mené la conquête spatiale par le passé et continuera à la diriger dans l’avenir. »