Google Finance mise sur l’IA pour répondre à toutes vos questions financières

Google teste de nouvelles fonctionnalités d’IA au sein de Google Finance

Les utilisateurs américains peuvent poser des questions détaillées sur le monde de la finance

L’IA générera également des graphiques et intégrera des données de marché en temps réel

Google déploie une mise à jour majeure de Google Finance qui intègre plus profondément les outils d’intelligence artificielle dans son fonctionnement.

Google Finance est un service de données et d’actualités financières qui propose des cotations en temps réel, des graphiques et des titres sur les actions, fonds, indices et certaines cryptomonnaies, à destination des utilisateurs souhaitant suivre leurs listes de surveillance ou gérer leurs portefeuilles.

Cette nouvelle expérience alimentée par l’IA, qui sera d’abord disponible aux États-Unis, permet désormais d’analyser et de comprendre plus facilement ses données grâce à des interactions en langage naturel.

Google Finance bénéficie d’une mise à jour pratique intégrant l’IA

« Il est maintenant possible de poser des questions détaillées sur le monde de la finance et d’obtenir une réponse complète générée par l’IA », explique Barine Tee, ingénieur principal chez Google Search, dans un billet de blog.

Tee précise également que les utilisateurs peuvent interagir avec toutes leurs données d’un seul coup grâce à l’IA, sans avoir à analyser chaque action séparément.

L’IA générative sert aussi à créer des graphiques pour aider à mieux comprendre et visualiser les informations. « On peut consulter des indicateurs techniques, comme les enveloppes de moyennes mobiles, ou ajuster l’affichage pour voir des graphiques en chandeliers et bien plus encore », ajoute-t-il.

La troisième et dernière nouveauté liée à l’IA dans Google Finance consiste à intégrer des données de marché en temps réel dans un nouveau fil d’actualités en direct.

Bien que les utilisateurs commencent à voir ces changements cette semaine, Tee précise qu’il s’agit encore d’un test, laissant entendre que des ajustements pourront être effectués si nécessaire.

Dans un autre billet consacré aux avancées récentes de Google en matière d’IA, l’entreprise indique : « En juillet, nos efforts se sont concentrés non seulement sur l’élargissement de l’accès à nos outils d’IA, en les mettant à disposition d’un plus grand nombre de personnes et d’appareils, mais aussi sur le fait de s’assurer que ces outils soient réellement utiles pour tous ceux qui découvrent nos dernières innovations. »