Une nouvelle fondation de Bill Gates investit 1 milliard de dollars pour développer des outils d'IA en faveur des Américains vulnérables

NextLadder Ventures est une initiative dotée d’un budget d’un milliard de dollars sur quinze ans, destinée à accompagner 90 millions d’Américains à faibles revenus

Des aides financières seront proposées sous forme de subventions, de participations au capital ou de financements indexés sur les revenus

Anthropic s’est engagé à fournir chaque année des crédits Claude et un accompagnement technique d’une valeur de 1,5 million de dollars

NextLadder Ventures vient de lancer une initiative d’un milliard de dollars pour aider les Américains en difficulté à acquérir des compétences en intelligence artificielle, en vue d’améliorer leurs perspectives professionnelles.

Ce programme est porté par un collectif de grandes fondations philanthropiques, parmi lesquelles figurent Ballmer Group, Gates Foundation, Stand Together, Valhalla Foundation et John Overdeck.

Prévu pour durer quinze ans, il prévoit d’octroyer des subventions, des financements en fonds propres et des revenus partagés à des structures à but non lucratif et lucratif, dans l’objectif d’accompagner les populations les plus vulnérables. Anthropic intervient comme premier partenaire IA en fournissant des crédits Claude et une assistance spécialisée.

La Fondation Gates soutient cette initiative d’un milliard de dollars centrée sur l’intelligence artificielle

Elle décrit NextLadder Ventures comme une initiative « fondée sur la conviction que chaque Américain a le potentiel de prospérer économiquement ».

Selon le communiqué officiel, « bien que des solutions innovantes existent pour aider les personnes à faibles revenus à surmonter les obstacles, les financements accessibles à ceux qui les accompagnent restent largement insuffisants ».

Le projet ambitionne d’élargir les opportunités économiques pour plus de 90 millions d’Américains, en soutenant les entrepreneurs engagés sur les enjeux de l’emploi, du logement ou de la santé. Dans ce cadre, Anthropic contribuera à hauteur d’environ 1,5 million de dollars par an.

« La mission de la Fondation Gates est d’aider des millions de personnes à sortir de la pauvreté et à accéder à une trajectoire de prospérité », a souligné son directeur général, Mark Suzman.

Le collectif a annoncé la nomination de Ryan Rippel à la tête de NextLadder Ventures. Déjà actif au sein de la Fondation Gates, il rejette les approches standardisées et prône des solutions concrètes, co-construites avec les bénéficiaires. Issu d’un foyer monoparental dans le Missouri, il a lui-même été confronté à certaines des réalités que l’initiative cherche à résoudre.

Sur LinkedIn, il a résumé ainsi sa vision : « Combler ce fossé, c’est avant tout soutenir ceux qui aident, et leur permettre de créer de nouvelles voies d’accès à l’opportunité ».

Pour l’heure, peu d’informations complémentaires ont été communiquées sur NextLadder Ventures, mais de nouvelles annonces sont attendues dans les prochaines semaines.