Près d’un jeune actif sur deux estime que sa hiérarchie ne comprend pas les bénéfices de l’IA au travail

Toutes générations confondues, les salariés s’accordent à dire que l’IA doit aider dans les tâches, sans remplacer l’humain

L’IA pourrait faire gagner près de 90 minutes par jour aux employés de la génération Z

Un fossé grandissant apparaît dans le monde professionnel autour du rôle de l’intelligence artificielle, et la génération Z semble de plus en plus en décalage avec sa hiérarchie.

Selon une étude menée par UKG et Harris Poll, 49 % des jeunes actifs de la génération Z considèrent que leurs supérieurs ne saisissent tout simplement pas les véritables avantages de l’intelligence artificielle.

Les résultats mettent en lumière un décalage potentiel entre les jeunes salariés, souvent autodidactes dans l’usage des outils d’IA, et leurs responsables plus âgés, parfois réticents ou incertains face à une adoption à grande échelle des nouvelles technologies.

L’IA doit accompagner, pas remplacer

Les salariés, toutes générations confondues, souhaitent que l’IA soutienne leur travail sans s’y substituer. 89 % des personnes interrogées estiment que l’IA doit être considérée comme un outil, et non comme un collègue.

« Tous les quelques décennies, une innovation technologique bouleverse nos manières de travailler… L’IA devient rapidement omniprésente et essentielle au travail – l’ignorer aujourd’hui reviendrait à refuser d’utiliser un ordinateur ou Internet », a déclaré Suresh Vittal, directeur produit chez UKG.

La majorité des salariés (84 %) considère également que l’IA devrait servir à automatiser certaines tâches, sans jamais remplacer entièrement un poste.

Cette opinion est partagée dans les entreprises de toutes tailles, des startups aux grandes multinationales. Pourtant, la question de la vitesse d’adoption et de l’impulsion du changement continue de diviser.

Les jeunes actifs se montrent les plus dynamiques : 70 % des employés de la génération Z affirment avoir appris seuls à utiliser la majorité des outils d’IA dont ils se servent, contre seulement 40 % chez les baby-boomers.

90 % des membres de la génération Z pensent que l’IA leur fera gagner du temps, et près d’un tiers d’entre eux espèrent récupérer jusqu’à 89 minutes par jour.

Parmi les tâches qu’ils souhaitent confier aux machines figurent la synthèse des politiques internes, l’élaboration de plannings, la vérification des fiches de paie ou encore la gestion des demandes de congés.

En revanche, les missions faisant appel à l’empathie, à la discrétion ou au jugement complexe ne sont pas perçues comme automatisables.

En résumé, l’IA devrait prendre en charge ce qui est répétitif et rébarbatif pour laisser aux humains les tâches à réelle valeur ajoutée.

« La génération Z est peut-être à l’avant-garde de l’adoption de l’IA en entreprise, mais cette technologie a le potentiel de transformer le travail pour toutes les générations », a-t-il ajouté.

« En simplifiant et automatisant les tâches quotidiennes, en augmentant la productivité et en libérant du temps pour la créativité, l’innovation ou les relations humaines, l’IA va profondément modifier l’expérience des salariés dans les années à venir. Plus les entreprises agiront tôt pour tirer parti de l’IA, plus leur avantage concurrentiel sera important. »