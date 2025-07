Le Samsung Smart Monitor M9 associe la clarté de l’OLED à l’intelligence de l’IA dans un appareil hybride et élégant

Certifié Pantone et équipé de la technologie QD-OLED, le M9 est conçu pour les travaux créatifs nécessitant une grande précision des couleurs

Le Samsung M9 donne tout ce qu’il a, mais son prix de 1 699 € semble difficile à justifier

Samsung vient de dévoiler son Smart Monitor M9, qui introduit pour la première fois la technologie QD-OLED et l’intelligence artificielle dans sa gamme d’écrans.

Avec sa dalle 4K de 32 pouces, le M9 réunit travail, jeu et divertissement dans un seul et même appareil, avec l’ambition de servir à la fois d’outil de productivité et de plateforme multimédia.

Mais à 1 699 €, la question se pose : jusqu’où peut-on aller pour un simple moniteur, aussi bien équipé soit-il ?

Un écran hybride pensé pour le travail comme pour le loisir

Le panneau OLED du M9 est doté d’un revêtement antireflet (Glare-Free) pour une meilleure lisibilité en pièce lumineuse, ainsi que d’un système de gestion thermique OLED Safeguard+ censé limiter les risques de marquage à long terme.

L’écran est validé Pantone, capable de reproduire plus de 2 100 couleurs et 110 teintes de peau, un atout de taille pour les professionnels de l’image.

Sur le papier, les caractéristiques techniques sont impressionnantes. AI Picture Optimizer, 4K AI Upscaling Pro et Active Voice Amplifier Pro promettent d’adapter à la volée l’image et le son en fonction du contenu et de l’environnement.

Le moniteur propose également un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse de 0,03 ms et la compatibilité Nvidia G-SYNC. Il revendique ainsi une certaine légitimité dans le domaine du jeu, sans nécessiter de console ou de PC dédié, grâce à la présence du Gaming Hub de Samsung et des applications de streaming intégrées.

Reste à savoir si cela justifie réellement un tel tarif – des moniteurs connectés concurrents comme le LG 32LQ6300 ou même l’ancien Samsung M8 proposent déjà des écrans 4K dotés de fonctions intelligentes pour plusieurs centaines d’euros de moins.

Pour de nombreux utilisateurs en quête du meilleur écran pour le travail ou d’un moniteur pour Mac Mini, les fonctions IA ou la plateforme de divertissement intégrée risquent d’être superflues.

De même, ceux qui recherchent le meilleur moniteur pour MacBook Pro s'appuient peut-être déjà sur l'écosystème d'affichage d'Apple, rendant superflues des fonctionnalités telles que l'intégration de Microsoft 365 et le système d'exploitation Tizen.

Le M9 repousse clairement les limites techniques, mais son prix le positionne davantage comme un produit de luxe que comme un moniteur pratique pour un usage quotidien.